Отправляемся в путешествие по Жигулёвским горам и национальному парку «Самарская Лука».
За один день вы увидите волжские просторы с высоты птичьего полёта, посетите старинное село Ширяево, побываете в музее Ильи Репина и пройдёте по загадочным штольням, скрытым в недрах гор.
Описание экскурсии
Панорамы Поповой горы
Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок Самарской Луки. Отсюда открываются захватывающие виды на Волгу, острова, горные склоны и бескрайние речные просторы. Это место, где особенно ощущается масштаб и красота волжской природы.
Национальный парк «Самарская Лука»
Вы познакомитесь с уникальным природным уголком, образованным изгибом Волги вокруг Жигулёвских гор, узнаете о его ландшафтах, редких растениях и особенностях заповедной территории.
Ширяево — одно из самых живописных сёл Поволжья
Прогуляемся по старинному селу, расположенному между Волгой и горами, и поговорим о его истории, жителях и роли в культурной жизни края.
Музей Ильи Репина
Посетим дом, где жил и работал молодой Илья Репин во время создания знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Вы узнаете, как Самарский край вдохновлял художника и какое место занимает Ширяево в истории русского искусства.
Загадки ширяевских штолен
Пройдём по рукотворным тоннелям, оставшимся после добычи известняка. Здесь можно буквально прикоснуться к геологической истории региона и понять, почему Жигулёвские горы называют дном древнего моря.
Организационные детали
Время в пути — 2,5 часа в одну сторону
В период с 1 ноября по 1 мая на Стрельную гору не поднимаемся
Входные в музейный комплекс оплачиваются дополнительно. Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 629 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный экскурсовод по Самаре и Жигулевскому заповеднику. Работаю с 2005 года. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на личном автомобиле или арендованных автобусах. В путешествиях со мной вы откроете читать дальшеуменьшить
самые интересные и стоящие внимания уголки самарского края. Кроме того, я помогу в организации вашего отдыха — встречу и провожу, подскажу, где разместиться и что попробовать, что посмотреть самостоятельно, где отыскать нужные сувениры, а также помогу с билетами в музеи и театры.