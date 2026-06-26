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Жигули заповедные

Путешествие в сердце волжской природы - из Самары
Отправляемся в путешествие по Жигулёвским горам и национальному парку «Самарская Лука».

За один день вы увидите волжские просторы с высоты птичьего полёта, посетите старинное село Ширяево, побываете в музее Ильи Репина и пройдёте по загадочным штольням, скрытым в недрах гор.
Жигули заповедные
Жигули заповедные
Жигули заповедные

Описание экскурсии

Панорамы Поповой горы

Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок Самарской Луки. Отсюда открываются захватывающие виды на Волгу, острова, горные склоны и бескрайние речные просторы. Это место, где особенно ощущается масштаб и красота волжской природы.

Национальный парк «Самарская Лука»

Вы познакомитесь с уникальным природным уголком, образованным изгибом Волги вокруг Жигулёвских гор, узнаете о его ландшафтах, редких растениях и особенностях заповедной территории.

Ширяево — одно из самых живописных сёл Поволжья

Прогуляемся по старинному селу, расположенному между Волгой и горами, и поговорим о его истории, жителях и роли в культурной жизни края.

Музей Ильи Репина

Посетим дом, где жил и работал молодой Илья Репин во время создания знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Вы узнаете, как Самарский край вдохновлял художника и какое место занимает Ширяево в истории русского искусства.

Загадки ширяевских штолен

Пройдём по рукотворным тоннелям, оставшимся после добычи известняка. Здесь можно буквально прикоснуться к геологической истории региона и понять, почему Жигулёвские горы называют дном древнего моря.

Организационные детали

  • Время в пути — 2,5 часа в одну сторону
  • В период с 1 ноября по 1 мая на Стрельную гору не поднимаемся
  • Входные в музейный комплекс оплачиваются дополнительно. Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 629 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный экскурсовод по Самаре и Жигулевскому заповеднику. Работаю с 2005 года. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на личном автомобиле или арендованных автобусах. В путешествиях со мной вы откроете
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самые интересные и стоящие внимания уголки самарского края. Кроме того, я помогу в организации вашего отдыха — встречу и провожу, подскажу, где разместиться и что попробовать, что посмотреть самостоятельно, где отыскать нужные сувениры, а также помогу с билетами в музеи и театры.

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