Отправляемся в путешествие по Жигулёвским горам и национальному парку «Самарская Лука». За один день вы увидите волжские просторы с высоты птичьего полёта, посетите старинное село Ширяево, побываете в музее Ильи Репина и пройдёте по загадочным штольням, скрытым в недрах гор.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорамы Поповой горы

Поднимемся на одну из самых впечатляющих смотровых площадок Самарской Луки. Отсюда открываются захватывающие виды на Волгу, острова, горные склоны и бескрайние речные просторы. Это место, где особенно ощущается масштаб и красота волжской природы.

Национальный парк «Самарская Лука»

Вы познакомитесь с уникальным природным уголком, образованным изгибом Волги вокруг Жигулёвских гор, узнаете о его ландшафтах, редких растениях и особенностях заповедной территории.

Ширяево — одно из самых живописных сёл Поволжья

Прогуляемся по старинному селу, расположенному между Волгой и горами, и поговорим о его истории, жителях и роли в культурной жизни края.

Музей Ильи Репина

Посетим дом, где жил и работал молодой Илья Репин во время создания знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Вы узнаете, как Самарский край вдохновлял художника и какое место занимает Ширяево в истории русского искусства.

Загадки ширяевских штолен

Пройдём по рукотворным тоннелям, оставшимся после добычи известняка. Здесь можно буквально прикоснуться к геологической истории региона и понять, почему Жигулёвские горы называют дном древнего моря.

Организационные детали