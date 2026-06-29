Приглашаем вас прикоснуться к судьбе нашего города! Вы узнаете о краеведении, культуре и народном колорите. Услышите живые истории людей, которыми так богата Самара. Увидите архитектуру, музеи и театральные площадки.
Но самое главное — мы заранее уточним ваши ожидания и поможем ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу.
Но самое главное — мы заранее уточним ваши ожидания и поможем ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу.
Описание экскурсии
Самара — это город контрастов и историй, которые захватывают дух! Вы услышите их на прогулке по старинным улочкам, полюбуетесь правобережьем и лучшими видами.
Вы увидите:
- Сквер Пушкина
- Площадь Чапаева и площадь Куйбышева
- Театр драмы и Театр оперы и балеты
- Сказочных героев — Буратино, Аленький цветочек и дядю Стёпу
- Музей Эльдара Рязанова
- Филармонию и площадь Революции
Вы узнаете:
- Историю Самары с древности и до наших дней
- Почему город построен на реке Самара, а речной вокзал — на Волге
- Какая достопримечательность встречала гостей города 150 лет назад
- О чём молчат памятники
- Что связывает Евгения Онегина с Самарой
- Где таится клад Ильи Репина
Организационные детали
- Большинство достопримечательностей мы осматриваем снаружи
- По запросу организуем трансфер в аэропорт или на вокзал
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30 и 13:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пушкинском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1433 туристов
Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!
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