В нашей уютной арт-мастерской мы покажем, как обычный кусок кожи превращается в авторское изделие, познакомим с инструментами и приёмами работы. А затем вы сами погрузитесь в это ремесло — сделаете стильный брелок в виде перьев.
Описание мастер-класса
Экскурсия по мастерской
Вы познакомитесь с художественной обработкой кожи. Увидите профессиональные инструменты и готовые изделия, узнаете о технологиях работы с кожей.
Мастер-класс
Под руководством опытного мастера выберете цвет материала, освоите основные приёмы и изготовите брелок в виде перьев.
Организационные детали
- Подходит для детей старше 14 лет
- Все материалы для мастер-класса включены в стоимость
- С вами будет мастер из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Санфирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Я — владелица и ведущий мастер кожевенной арт-мастерской. Мы работаем с 2015 года. Все наши изделия и аксессуары создаются исключительно вручную! Каждое изделие уникально и неповторимо и предназначено для того, чтоб служить долго и радовать каждый день.
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