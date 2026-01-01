Железнодорожный круиз в Самару. Вкусно едем
Начало: Россия, Москва
24 апр в 10:00
5 июн в 10:00
от 60 300 ₽ за человека
-
8%
Жигулёвская кругосветка на байдарках: Самарская Лука, Волга, Разин и Репин
Начало: Тольятти, Самарская область
12 июн в 10:00
18 июл в 10:00
54 500 ₽
59 000 ₽ за человека
6 мар в 10:00
10 апр в 10:00
19 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Самаре
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Самаре в феврале 2026
Сейчас в Самаре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 60 300 со скидкой до 8%.
Забронируйте тур в Самаре на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель