Развлечения в Самаре

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Самаре, цены от 19 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Железнодорожный круиз в Самару. Вкусно едем
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару. Вкусно едем
Начало: Россия, Москва
24 апр в 10:00
5 июн в 10:00
от 60 300 ₽ за человека
Жигулёвская кругосветка на байдарках: Самарская Лука, Волга, Разин и Репин
Пешая
Сплавы и рафтинг
На байдарках
9 дней
-
8%
Жигулёвская кругосветка на байдарках: Самарская Лука, Волга, Разин и Репин
Начало: Тольятти, Самарская область
12 июн в 10:00
18 июл в 10:00
54 500 ₽59 000 ₽ за человека
Автобусный зимний спа-тур в Самару с посещением замка Гарибальди
На автобусе
4 дня
Автобусный зимний спа-тур в Самару с посещением замка Гарибальди
6 мар в 10:00
10 апр в 10:00
19 000 ₽ за человека

