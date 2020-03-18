Последние новости коронавируса в Самарской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1083+66
Умерло 9
Выздоровело 148+13
Болеют сейчас 926+53
Летальность 0.83%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Самарской области, включая Самару, находится 0.47%, 1083 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 148 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 926 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Самарской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Самарской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Самарской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Самарской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1083+66+6%
9
148+13+10%
▲926+53
11 мая 2020
1017+66+7%
9
135+9+7%
▲873+57
10 мая 2020
951+74+8%
9
126+24+24%
▲816+50
9 мая 2020
877+75+9%
9+1+13%
102+20+24%
▲766+54
8 мая 2020
802+59+8%
8
82+7+9%
▲712+52
7 мая 2020
743+67+10%
8+2+33%
75+3+4%
▲660+62
6 мая 2020
676+81+14%
6
72+8+13%
▲598+73
5 мая 2020
595+17+3%
6+1+20%
64+5+8%
▲525+11
4 мая 2020
578+60+12%
5
59+1+2%
▲514+59
3 мая 2020
518+85+20%
5
58+5+9%
▲455+80
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Самарской области по дням
Самарская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Самарской области
В Сызранском пансионате для людей с инвалидностью в Самарской области зафиксирована вспышка коронавируса. Там COVID-19 заразились 35 человек, большая часть которых — пациенты. «Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает бессимптомно», — сообщили в оперштабе региона.
Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором колл-центра, который принимает вопросы от граждан на тему инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
Мужчина с диагнозом «коронавирус» скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город.
Большинство зараженных находятся в Москве — 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. В числе антилидеров — Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев).
Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Кроме Москвы, заражения зафиксированы в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской, Псковской, Самарской, Кемеровской областях.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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