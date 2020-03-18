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Последние новости коронавируса в Самарской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1083+66
  • Умерло 9
  • Выздоровело 148+13
  • Болеют сейчас 926+53
  • Летальность 0.83%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Самарской области, включая Самару, находится 0.47%, 1083 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 148 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 926 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Самарской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.1 разав Самарской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
8 человекв среднем умирает в Самарской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Самарской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Самарской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Самарской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201083+66+6%9148+13+10%926+53
11 мая 20201017+66+7%9135+9+7%873+57
10 мая 2020951+74+8%9126+24+24%816+50
9 мая 2020877+75+9%9+1+13%102+20+24%766+54
8 мая 2020802+59+8%882+7+9%712+52
7 мая 2020743+67+10%8+2+33%75+3+4%660+62
6 мая 2020676+81+14%672+8+13%598+73
5 мая 2020595+17+3%6+1+20%64+5+8%525+11
4 мая 2020578+60+12%559+1+2%514+59
3 мая 2020518+85+20%558+5+9%455+80
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Самарской области по дням

Самарская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Самарской области

В российском пансионате для инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса
В российском пансионате для инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса
lenta.ru
29.04.2020 13:41
В Сызранском пансионате для людей с инвалидностью в Самарской области зафиксирована вспышка коронавируса. Там COVID-19 заразились 35 человек, большая часть которых — пациенты. «Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает бессимптомно», — сообщили в оперштабе региона.
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
lenta.ru
02.04.2020 12:08
Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором колл-центра, который принимает вопросы от граждан на тему инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
lenta.ru
29.03.2020 17:31
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
В России умер еще один человек с коронавирусом
В России умер еще один человек с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 09:27
Мужчина с диагнозом «коронавирус» скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город.
Опубликована карта распространения коронавируса в России
Опубликована карта распространения коронавируса в России
lenta.ru
26.03.2020 11:29
Большинство зараженных находятся в Москве — 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. В числе антилидеров — Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев).
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
lenta.ru
26.03.2020 11:10
Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Кроме Москвы, заражения зафиксированы в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской, Псковской, Самарской, Кемеровской областях.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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