Заразилось 1083 +66

Умерло 9

Выздоровело 148 +13

Болеют сейчас 926 +53

Летальность 0.83% около 8 чел. на 1000 заболевших

В Самарской области, включая Самару, находится 0.47%, 1083 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 9 умерло, 148 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 926 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Самарской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.1 раза в Самарской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 8 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Самарской области

Карта распространения коронавируса в Самарской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Самарской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Самарской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1083 +66+6% 9 148 +13+10% ▲ 926+53 11 мая 2020 1017 +66+7% 9 135 +9+7% ▲ 873+57 10 мая 2020 951 +74+8% 9 126 +24+24% ▲ 816+50 9 мая 2020 877 +75+9% 9 +1+13% 102 +20+24% ▲ 766+54 8 мая 2020 802 +59+8% 8 82 +7+9% ▲ 712+52 7 мая 2020 743 +67+10% 8 +2+33% 75 +3+4% ▲ 660+62 6 мая 2020 676 +81+14% 6 72 +8+13% ▲ 598+73 5 мая 2020 595 +17+3% 6 +1+20% 64 +5+8% ▲ 525+11 4 мая 2020 578 +60+12% 5 59 +1+2% ▲ 514+59 3 мая 2020 518 +85+20% 5 58 +5+9% ▲ 455+80 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Самарской области по дням