Как жили петербуржцы до революции — от чиновников до прислуги? Эта прогулка проведет вас сквозь доходные дома и дворы-лабиринты, где за лепниной и витражами скрыта настоящая история городского быта.

Описание экскурсии Как жили петербуржцы до революции — от чиновников до прислуги? Эта прогулка проведет вас сквозь доходные дома и дворы-лабиринты, где за лепниной и витражами скрыта настоящая история городского быта. Мы заглянем во дворы необычных причудливых форм, пройдем мимо старых казарм, где теперь обосновался андеграунд, заглянем в исторические парадные, поговорим о планировке и энергетике города. Вы узнаете: - почему центр Петербурга остался низкоэтажным, - чем отличалась парадная лестница от черной, - какие этажи считались самыми престижными, - для чего были нужны подземные дворы, - и почему горожане стремились покинуть столицу каждое лето. А еще мы обсудим, как строился и работал этот “живой организм” — отопление, водопровод, канализация и освещение Петербурга начала XX века. Это не просто архитектурная прогулка, а возможность пройти сквозь несколько эпох — и увидеть, каким был город, в котором каждый этаж и каждая лестница имели свой социальный код. Парадная “Ромашка” может быть недоступна по инициативе жителей дома. Однако это не помешает нам рассмотреть другие не менее достойные локации.

