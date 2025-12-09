Как жили петербуржцы до революции — от чиновников до прислуги? Эта прогулка проведет вас сквозь доходные дома и дворы-лабиринты, где за лепниной и витражами скрыта настоящая история городского быта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Двор кольцо (круглый дом) - как здание такой необычной формы оказалось во дворе другого дома
- Здание казарм - андеграунд в историческом центре
- Дом Дехтеринского - где за роскошным фасадом скрываются не менее «роскошные» коммуналки
- Доходный дом Елисеева - того самого, чей магазин до сих пор является местом притяжения гостей города
- Парадная ромашка - солнечная парадная в любую погоду
- Пять углов - один из самых необычных перекрестков Петербурга
- Особняк Каншина - купидоны и кариатиды
- А также лабиринты проходных дворов и изящные парадные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается у набережной Фонтанки 81 (зеленое здание с белыми колоннами), на парковочной площадке. По этому адресу также расположен ресторан Порто Мальтезе
Завершение: В районе станции метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
