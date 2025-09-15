Мои заказы

Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
Окунуться в мир форм, материалов и текстур и узнать, чем пользовались наши предки столетия назад
Начало: Недалеко от Севкабель Порта
15 сен в 08:00
20 сен в 13:45
4300 ₽ за человека
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
На теплоходе
30 минут
Водная прогулка
Речной трансфер «Севкабель Порт - центр Петербурга»
Добраться от Васильевского острова до центра города на двухпалубном теплоходе с аудиогидом
Начало: На причале Севкабель Порт
Завтра в 11:45
12 сен в 11:45
1000 ₽ за человека
Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Прокатиться на уютном двухпалубном теплоходе и полюбоваться закатом в акватории Финского залива
Начало: На причале Севкабель Порт
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
12 сен в 20:30
2000 ₽ за человека

