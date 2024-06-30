Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас

Путешествие по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться видами Северной столицы

за всё до 10 чел.

5 200 ₽ за всё до 10 чел.

Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии

за всё до 5 чел.

5 400 ₽ за всё до 5 чел.

Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах

Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город

за всё до 5 чел.

5 400 ₽ за всё до 5 чел.

Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира

за всё до 10 чел.

27000 22 950 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: Пристань на ул. Академика Павлова, д. 11а (угол с ...

Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей

от 1 950 ₽ за человека

от 1750 1 400 ₽ за человека

за всё до 6 чел.

6 500 ₽ за всё до 6 чел.

Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны

от 5 500 ₽ за человека

за всё до 6 чел.

от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00

Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном

от 1 950 ₽ за человека

за всё до 5 чел.

от 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45

🚤 На катере

Индивидуальная

2 часа 2 отзыва

Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112

Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа