Экскурсии с набережной Санкт-Петербурга

Найдено 103 экскурсии в категории «С набережной» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
85 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
341 отзыв
Популярное предложение
Водная экскурсия по каналам и рекам Санкт-Петербурга
Путешествие по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться видами Северной столицы
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1400980 за человека
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
5 200 за всё до 10 чел.
Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
6 июля в 13:00
8 июля в 11:00
5 400 за всё до 5 чел.
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
29652 669 за человека
Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
51 отзыв
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
6 июля в 13:00
8 июля в 10:00
5 400 за всё до 5 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: Пристань на ул. Академика Павлова, д. 11а (угол с ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
2700022 950 за всё до 10 чел.
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
256 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:59
от 1 950 за человека
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2833 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
619 отзывов
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900 за человека
Летний сад - детям: познавательная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
8 июля в 13:00
12 июля в 13:00
6 500 за всё до 6 чел.
Петергоф на метеоре - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
103 отзыва
Петергоф на метеоре - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 5 500 за человека
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
359 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
104 отзыва
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 1 950 за человека
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
195 отзывов
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 спуск к воде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 5 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
176 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
3 июля в 20:00
5 июля в 20:00
1 650 за человека
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 340 за всё до 6 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
109 отзывов
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по каналам, к Лахта центру и Зенит Арене
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере по каналам, к Лахта центру и Зенит Арене
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 11 чел.
На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»
⛴ На теплоходе
Круиз
2.5 часа
13 отзывов
На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:55
Завтра в 12:35
1 700 за человека
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
6 отзывов
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 20.30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 1 650 за человека
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
18 отзывов
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 500 за человека
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
235 отзывов
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
16 авг в 13:00
17 авг в 11:00
от 2 670 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
27 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1 800 за человека
Билеты в Музей Фаберже
Билеты
1 час
367 отзывов
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
500 за билет
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
Начало: Университетская набережная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
6 отзывов
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: В пт. и сб. в 23.30
5 июля в 23:30
6 июля в 23:30
от 1 950 за человека
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
35%
Аудиогид
1 час
397 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
16001 040 за человека
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 400 за всё до 5 чел.
Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский залив
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский залив
Начало: Набережная реки Фонтанки 150
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
23 000 за всё до 9 чел.
Ночная дискотека на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
3 часа
16 отзывов
Ночная дискотека на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная реки Фонтанки 64
3 июля в 23:00
11 июля в 23:00
29002 320 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
485 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
23002 070 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
14 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
5 500 за человека
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
Подглядеть на рассвете, как просыпается город, и услышать интересные истории на волнах
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
2 400 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:45
17001 445 за человека
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
скидка
5%
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
23002 185 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
21 отзыв
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 000 за человека
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
⛴ На теплоходе
скидка
45%
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: У набережной реки Фонтанки, недалеко от метро «Гос...
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
30001 650 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
94 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
27001 890 за человека
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1400012 600 за всё до 11 чел.
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
  2. Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
  3. Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
  4. Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век
  5. Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "С набережной" можно забронировать 103 экскурсии от 500 до 25 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 7880 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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