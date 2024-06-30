1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Популярное предложение
Водная экскурсия по каналам и рекам Санкт-Петербурга
Путешествие по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться видами Северной столицы
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1400980₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шереметевский дворец в Санкт-Петербурге: История и великолепие 18 века
Приглашаем на уникальную экскурсию по Шереметевскому дворцу, где история рода Шереметевых оживает в великолепных интерьерах
Начало: Набережная Фонтанки, 34
6 июля в 13:00
8 июля в 11:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
29652 669₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
6 июля в 13:00
8 июля в 10:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: Пристань на ул. Академика Павлова, д. 11а (угол с ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
2700022 950₽ за всё до 10 чел.
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:59
от 1 950₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1200900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Начало: Набережная Кутузова, 2
8 июля в 13:00
12 июля в 13:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 5 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 спуск к воде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
3 июля в 20:00
5 июля в 20:00
1 650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112
Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 340₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере по каналам, к Лахта центру и Зенит Арене
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Круиз
2.5 часа
На теплоходе по Неве и Финскому заливу «Балтийский круиз»
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:55
Завтра в 12:35
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 20.30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 1 650₽ за человека
Мини-группа
1 час
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
16 авг в 13:00
17 авг в 11:00
от 2 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1 800₽ за человека
Билеты
1 час
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
500₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
Начало: Университетская набережная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: В пт. и сб. в 23.30
5 июля в 23:30
6 июля в 23:30
от 1 950₽ за человека
скидка
35%
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
16001 040₽ за человека
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский залив
Начало: Набережная реки Фонтанки 150
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
23 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
20%
Групповая
3 часа
Ночная дискотека на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная реки Фонтанки 64
3 июля в 23:00
11 июля в 23:00
29002 320₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
23002 070₽ за человека
Групповая
6.5 часов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
5 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сап-экскурсия по центру Петербурга (в мини-группе)
Подглядеть на рассвете, как просыпается город, и услышать интересные истории на волнах
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
2 400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:45
17001 445₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
23002 185₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 000₽ за человека
скидка
45%
Аудиогид
2 часа
Ночная теплоходная прогулка от причала на Фонтанке
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: У набережной реки Фонтанки, недалеко от метро «Гос...
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
30001 650₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
27001 890₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1400012 600₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарина30 июня 2024Прогулка супер, капитан супер, катер тоже супер!! После окончания сразу забронировали следующую поездку потому что часа, конечно, мало. Ооганизация на 5+, очень советую!
- ААнастасия29 июня 2024Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!
- ААлексей29 июня 2024Ночной Санкт-Петербург беспободен, рекомендую.
- AAndrey29 июня 2024Длительность маршрута и время отправления и прибытия не соответствует заявленному в регламенте. В остальном понравилось
- ДДмитрий29 июня 2024Отличная прогулка, спасибо!
- ЕЕкатерина29 июня 2024Отличная прогулка, увидели 4 разводных моста, подплывали близко. Виды открываются невероятные, всё светится, белые ночи😍 Сидели на открытой палубе, было не очень холодно, ну и день выдался жаркий Единственно, что посадка немного задерживается, так как народу много, но само путешествие очень классное❤
- ООльга29 июня 2024Хорошее плавсудно, интересно, вовремя.
- ВВалерия28 июня 2024Экскурсия интересная, но иногда бывает не слышно и от этого теряется нить повествования.
- ММария28 июня 2024Прекрасная экскурсия, Александра замечательно владеет материалом, захватила наше внимание с первых минут, рассказала много нового и интересного. Манера подачи информации настолько увлекательна, что даже привлекала внимание других посетителей выставки) Обязательно советуем Александру как экскурсовода, вы будете довольны!
- ЛЛиана28 июня 2024Были на ночной теплоходной экскурсии 24 июня 2024 года. . Ведущая экскурсии замечательная Даша!!! Спасибо ей за прекрасное, увлекательное, развлекательное мероприятие. Даша веселая, заводная, все замечательно организовала. Увидели мы 4 разводных моста. Экскурсия нам надолго запомнится!!! СПАСИБО!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С набережной»
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