Аренда яхты в Санкт-Петербурге: индивидуальная прогулка на Fairline Squadron 74
Арендовать яхту возможно, как для проведения деловой встречи в неформальной обстановке, так и для празднования торжества в кругу друзей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Представляем Вам моторную яхту британского происхождения – Fairline Squadron 74, Голубая Лагуна. Длина судна около 23 метров, ширина 6 метров.
Вступаем на борт и сразу же видим просторную кормовую часть, при хорошей погоде здесь можно организовать обед на свежем воздухе. Далее проходим в салон с мягкой мебелью. Во время морской прогулки Вы будете здесь чувствовать домашний уют и комфорт. Затем идёт кухня, оборудованная последними техническими новинками и пригодная для продолжительного плавания. И чуть выше обеденная зона.
На борту расположены 4 каюты. Гостей она примет в количестве до 18 персон. Возможно организовать деловой обед на 10 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Что не входит
- Возможно организовать деловой обед на 10 человек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Гостей она примет в количестве до 18 персон. Возможно организовать деловой обед на 10 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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