Аренда яхты «Fairline Squadron 74»

Аренда яхты в Санкт-Петербурге: индивидуальная прогулка на Fairline Squadron 74

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Арендовать яхту возможно, как для проведения деловой встречи в неформальной обстановке, так и для празднования торжества в кругу друзей.
Аренда яхты «Fairline Squadron 74»
Аренда яхты «Fairline Squadron 74»
Аренда яхты «Fairline Squadron 74»
Ближайшие даты:
3
апр
4
апр
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Представляем Вам моторную яхту британского происхождения – Fairline Squadron 74, Голубая Лагуна. Длина судна около 23 метров, ширина 6 метров.
Вступаем на борт и сразу же видим просторную кормовую часть, при хорошей погоде здесь можно организовать обед на свежем воздухе. Далее проходим в салон с мягкой мебелью. Во время морской прогулки Вы будете здесь чувствовать домашний уют и комфорт. Затем идёт кухня, оборудованная последними техническими новинками и пригодная для продолжительного плавания. И чуть выше обеденная зона.
На борту расположены 4 каюты. Гостей она примет в количестве до 18 персон. Возможно организовать деловой обед на 10 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
Что не входит
  • Возможно организовать деловой обед на 10 человек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Гостей она примет в количестве до 18 персон. Возможно организовать деловой обед на 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Водные развлечения
На яхте
Аренда яхт
Прокат и аренда

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Аренда яхты «Амстердам»
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Нет отзывов
Аренда яхты «Амстердам»
ул. Набережная Мартынова, 92
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
25 000 за всё до 11 чел.
Аренда катера «Премьера»
1 час
🚤 На катере
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Нет отзывов
Аренда катера «Премьера»
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
25 000 за всё до 11 чел.
Квест на парусной яхте «Точка координат»
3 часа
🛥 На яхте
Квест
Организатор экскурсии Яхта_Подорожник
Яхта_Подорожник
10 отзывов
Квест на парусной яхте «Точка координат»
СПб, Петровская коса 5
2 апр
Сегодня
Завтра
5 апр
от 18 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ