Представляем Вам моторную яхту британского происхождения – Fairline Squadron 74, Голубая Лагуна. Длина судна около 23 метров, ширина 6 метров.

Вступаем на борт и сразу же видим просторную кормовую часть, при хорошей погоде здесь можно организовать обед на свежем воздухе. Далее проходим в салон с мягкой мебелью. Во время морской прогулки Вы будете здесь чувствовать домашний уют и комфорт. Затем идёт кухня, оборудованная последними техническими новинками и пригодная для продолжительного плавания. И чуть выше обеденная зона.

На борту расположены 4 каюты. Гостей она примет в количестве до 18 персон. Возможно организовать деловой обед на 10 человек.