Карло Росси: судьба итальянца в России

Пройти по следам знаменитого архитектора и понять, почему он - гений организации пространств

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Ответы на вопросы
Вы прогуляетесь по Петербургу и познакомитесь с жизнью и работой Карло Росси, благодаря которому город выглядит столь гармоничным. Я расскажу, каким был Петербург в 19 веке и почему именно Росси занимался его оформлением.

Поделюсь, в каких отношениях состоял архитектор с танцевальной элитой и почему в конце жизни он сдавал в аренду личную ложу в Александринском театре.
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Карло Росси: судьба итальянца в России
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт
13
окт
15
окт
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы начнем экскурсию у главного здания Русского музея и прогуляемся до Михайловского сада и Михайловского замка. По Кленовой улице через Манежную площадь и Малую Садовую дойдём до Александринского театра, ансамбль которого считается самым грандиозным в творчестве Росси.

Вы узнаете:

  • Как Росси из рисовальщика превратился в ключевого архитектора Петербурга
  • В честь какого Михаила названы Михайловский дворец и Михайловский замок (а может, это разные Михаилы?)
  • На каком торжественном мероприятии петербуржцы в последний раз видели императора Александра I
  • Почему Михайловский замок покрашен в столь необычный для Петербурга цвет
  • Кто был идейным вдохновителем российских императоров по вопросу отмены крепостного права
  • Почему Росси был готов к повешению

в пятницу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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