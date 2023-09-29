Пройти по следам знаменитого архитектора и понять, почему он - гений организации пространств
Вы прогуляетесь по Петербургу и познакомитесь с жизнью и работой Карло Росси, благодаря которому город выглядит столь гармоничным. Я расскажу, каким был Петербург в 19 веке и почему именно Росси занимался его оформлением.
Поделюсь, в каких отношениях состоял архитектор с танцевальной элитой и почему в конце жизни он сдавал в аренду личную ложу в Александринском театре.
Поделюсь, в каких отношениях состоял архитектор с танцевальной элитой и почему в конце жизни он сдавал в аренду личную ложу в Александринском театре.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы начнем экскурсию у главного здания Русского музея и прогуляемся до Михайловского сада и Михайловского замка. По Кленовой улице через Манежную площадь и Малую Садовую дойдём до Александринского театра, ансамбль которого считается самым грандиозным в творчестве Росси.
Вы узнаете:
- Как Росси из рисовальщика превратился в ключевого архитектора Петербурга
- В честь какого Михаила названы Михайловский дворец и Михайловский замок (а может, это разные Михаилы?)
- На каком торжественном мероприятии петербуржцы в последний раз видели императора Александра I
- Почему Михайловский замок покрашен в столь необычный для Петербурга цвет
- Кто был идейным вдохновителем российских императоров по вопросу отмены крепостного права
- Почему Росси был готов к повешению
в пятницу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Показывать классику Петербурга с неклассических ракурсов — именно этого принципа я придерживаюсь, выбирая темы и прокладывая маршруты своих экскурсий. Знакомить с городом и его историей через истории зодчих, создававших его — один из способов взглянуть на неявную, но, отнюдь не маловажную сторону жизни Петербурга. Ведь именно строителям — творцам со своими представлениями о прекрасном, о том, как должно, Петербург обязан тем неповторимым узнаваемым обликом, который так нас восхищает!
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