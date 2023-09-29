Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Показывать классику Петербурга с неклассических ракурсов — именно этого принципа я придерживаюсь, выбирая темы и прокладывая маршруты своих экскурсий. Знакомить с городом и его историей через истории зодчих, создававших его — один из способов взглянуть на неявную, но, отнюдь не маловажную сторону жизни Петербурга. Ведь именно строителям — творцам со своими представлениями о прекрасном, о том, как должно, Петербург обязан тем неповторимым узнаваемым обликом, который так нас восхищает!

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