Вы прогуляетесь по Петербургу и познакомитесь с жизнью и работой Карло Росси, благодаря которому город выглядит столь гармоничным. Я расскажу, каким был Петербург в 19 веке и почему именно Росси занимался его оформлением.
Поделюсь, в каких отношениях состоял архитектор с танцевальной элитой и почему в конце жизни он сдавал в аренду личную ложу в Александринском театре.
Поделюсь, в каких отношениях состоял архитектор с танцевальной элитой и почему в конце жизни он сдавал в аренду личную ложу в Александринском театре.
Описание экскурсии
Мы начнем экскурсию у главного здания Русского музея и прогуляемся до Михайловского сада и Михайловского замка. По Кленовой улице через Манежную площадь и Малую Садовую дойдём до Александринского театра, ансамбль которого считается самым грандиозным в творчестве Росси.
Вы узнаете:
- Как Росси из рисовальщика превратился в ключевого архитектора Петербурга
- В честь какого Михаила названы Михайловский дворец и Михайловский замок (а может, это разные Михаилы?)
- На каком торжественном мероприятии петербуржцы в последний раз видели императора Александра I
- Почему Михайловский замок покрашен в столь необычный для Петербурга цвет
- Кто был идейным вдохновителем российских императоров по вопросу отмены крепостного права
- Почему Росси был готов к повешению
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 57 туристов
Поклонница Петербурга, ценительница прекрасного и любительница тёплого, душевного общения, я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в атмосферу аристократического города. Я расскажу о людях, которые превратили болотистые берега Невы в настоящий
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, продуманный маршрут. Екатерина с большой любовью к истории поведала нам ранее неизвестные события, открыла новые грани исторических событий, а также увлекла судьбами и трудами Карло Росси, Великой княгини Елены Павловны и т. д. Восторг!
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Т
Нам очень повезло попасть на экскурсию с Екатериной! Спасибо огромное! Очень рекомендую всем кто интересуется архитектурой.
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