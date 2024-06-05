1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«В стоимость входит аренда небольшого катера за 6000 руб»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«В стоимость включено: аренда катера, услуги гида, пледы, вода в бутылках»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а также увидеть потрясающий закат»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана
Начало: на набережной Фонтанки
«По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Стоимость указана за экскурсию, аренда катера оплачивается отдельно»
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Сегодня эта модель уже не выпускается, но можно взять судно в аренду»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 60 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
от 11 000₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 14 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 490₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно
- ВВладимир28 мая 2024Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
- ССлава28 мая 2024Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
- ППолина26 мая 2024Замечательная экскурсия, остались довольны всем, начиная от общения с Антоном и заканчивая организацией самой прогулки на катере. Рекомендую Ольгу, которая нам рассказывала интересные факты из истории, слушали на одном дыхании, полтора часа пролетели незаметно. Еще раз спасибо!
- ААлександр25 мая 2024Добрый день. Катались семьёй с детьми, с погодой так же повезло. Комфортный катер,интересная прогулка. Было несколько ускорений - отдельное удовольствие от быстрого хода. Но основное время - спокойная размеренная прогулка. Капитан Михаил - рекомендую.
- ААлександра23 мая 2024Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
- ЕЕкатерина22 мая 2024Анна супер гид, Александр супер капитан! Все интересно! Ребята молодцы
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прокат и аренда»
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