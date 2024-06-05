О Олег По каналам Петербурга на катере с гидом Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!

В Виктория На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива читать дальше у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо! Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном

А Анна По рекам и каналам на персональном катере Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!

Е Екатерина По рекам и каналам на персональном катере Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно

В Владимир Прогулка на катере по индивидуальному маршруту Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!

С Слава Прогулка на катере по индивидуальному маршруту Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи

П Полина По рекам и каналам на персональном катере Замечательная экскурсия, остались довольны всем, начиная от общения с Антоном и заканчивая организацией самой прогулки на катере. Рекомендую Ольгу, которая нам рассказывала интересные факты из истории, слушали на одном дыхании, полтора часа пролетели незаметно. Еще раз спасибо!

А Александр Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном Добрый день. Катались семьёй с детьми, с погодой так же повезло. Комфортный катер,интересная прогулка. Было несколько ускорений - отдельное удовольствие от быстрого хода. Но основное время - спокойная размеренная прогулка. Капитан Михаил - рекомендую.

А Александра Романтическая прогулка на парусной яхте Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!