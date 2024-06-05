Прокат и аренда в Санкт-Петербурге

Найдено 24 экскурсии в категории «Прокат и аренда» в Санкт-Петербурге, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«В стоимость входит аренда небольшого катера за 6000 руб»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
«В стоимость включено: аренда катера, услуги гида, пледы, вода в бутылках»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а также увидеть потрясающий закат»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
Разводка мостов на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Разводка мостов на индивидуальном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 23.45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
20 500 за всё до 6 чел.
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка на частном катере с выстрелом пушки
Начало: Кронверкский пролив
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
9 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на теплоходе «Ладога»
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Начало: Причал «Медный всадник»
Расписание: Ежедневно круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 12 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 990 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на частном катере по Петербургу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана
Начало: на набережной Фонтанки
«По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 200 за всё до 5 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Стоимость указана за экскурсию, аренда катера оплачивается отдельно»
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Аренда яхты Princess 58
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Сегодня эта модель уже не выпускается, но можно взять судно в аренду»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 10 чел.
Аренда яхты «Benetti 92»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 60 чел.
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
от 11 000 за всё до 35 чел.
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 14 500 за всё до 50 чел.
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Флоренция» на 50 человек
Начало: Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
«Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор»
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 14 500 за всё до 50 чел.
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 8 чел.
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Начало: Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 490 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    По каналам Петербурга на катере с гидом
    Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Нам все очень понравилось! Спасибо! Рекомендую!!! Плавали в дождь, но было тепло и комфортно
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
    Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
  • С
    Слава
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
    Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Замечательная экскурсия, остались довольны всем, начиная от общения с Антоном и заканчивая организацией самой прогулки на катере. Рекомендую Ольгу, которая нам рассказывала интересные факты из истории, слушали на одном дыхании, полтора часа пролетели незаметно. Еще раз спасибо!
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
    Добрый день. Катались семьёй с детьми, с погодой так же повезло. Комфортный катер,интересная прогулка. Было несколько ускорений - отдельное удовольствие от быстрого хода. Но основное время - спокойная размеренная прогулка. Капитан Михаил - рекомендую.
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    По каналам Петербурга на катере с гидом
    Анна супер гид, Александр супер капитан! Все интересно! Ребята молодцы

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прокат и аренда»

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  1. По рекам и каналам на персональном катере
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  3. По каналам Петербурга на катере с гидом
  4. Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
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