Аренда яхт – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Аренда яхт» в Санкт-Петербурге, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а также увидеть потрясающий закат»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Аренда яхты Princess 58
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Аренда в Санкт-Петербурге Многие компании по прокату водной техники предлагают в аренду яхту Princess 58 разного года постройки»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 10 чел.
Аренда яхты «Benetti 92»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 60 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
  • А
    Антон
    15 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией
  • А
    Анжелика
    25 июля 2022
    Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
    Потрясающая прогулка на катере с прекрасным капитаном! Включили свою музыку на полную и погнали в Финский залив, незабываемые впечатления. Сюрприз на 18летие сестрички удался, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда яхт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Романтическая прогулка на парусной яхте
  2. Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
  3. Аренда яхты Princess 58
  4. Аренда яхты «Benetti 92»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аренда яхт" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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