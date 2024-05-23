А Александра Романтическая прогулка на парусной яхте Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!

А Антон Романтическая прогулка на парусной яхте Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией