1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а также увидеть потрясающий закат»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Аренда в Санкт-Петербурге Многие компании по прокату водной техники предлагают в аренду яхту Princess 58 разного года постройки»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 60 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 мая 2024Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
- ААнтон15 мая 2024Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией
- ААнжелика25 июля 2022Потрясающая прогулка на катере с прекрасным капитаном! Включили свою музыку на полную и погнали в Финский залив, незабываемые впечатления. Сюрприз на 18летие сестрички удался, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда яхт»
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