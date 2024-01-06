Бандитский Петербург

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург

Что вас ожидает:

  • Чесменская церковь
  • Сфинксы
  • Академия художеств
  • Стрелка Васильевского Острова
  • Кресты

Описание

Экскурсия "Бандитский Петербург" расскажет о преступлениях 18-20 веков. Вы узнаете где орудовали банды "Душители","Живые покойники", прототипы "Чёрной кошки", а также Ленька Пантелеев, Сонька-золотая ручка и Ванька-белка. Вы услышите о русском Чикаго 90-х годов: деятельность Маневича М., Кумарина В., братьев Гавриленковых, Гочи, Капыша П. Поговорим о прототипах самого известного и рейтингового сериала 1990-х гадов "Бандитский Петербург": Барон, Антибиотик, Бабуин, истории Эрмитажа, места съёмок фильма. А также порассуждаем о деталях того времени: массивные золотые цепи, малиновые пиджаки,"крыши" и стрелки. А также поговорим об истории следственного изолятора "Кресты", рассказы о редких побегах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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