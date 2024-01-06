Описание

Экскурсия "Бандитский Петербург" расскажет о преступлениях 18-20 веков. Вы узнаете где орудовали банды "Душители","Живые покойники", прототипы "Чёрной кошки", а также Ленька Пантелеев, Сонька-золотая ручка и Ванька-белка. Вы услышите о русском Чикаго 90-х годов: деятельность Маневича М., Кумарина В., братьев Гавриленковых, Гочи, Капыша П. Поговорим о прототипах самого известного и рейтингового сериала 1990-х гадов "Бандитский Петербург": Барон, Антибиотик, Бабуин, истории Эрмитажа, места съёмок фильма. А также порассуждаем о деталях того времени: массивные золотые цепи, малиновые пиджаки,"крыши" и стрелки. А также поговорим об истории следственного изолятора "Кресты", рассказы о редких побегах.