Что вас ожидает:
- Чесменская церковь
- Сфинксы
- Академия художеств
- Стрелка Васильевского Острова
- Кресты
Описание
Экскурсия "Бандитский Петербург" расскажет о преступлениях 18-20 веков. Вы узнаете где орудовали банды "Душители","Живые покойники", прототипы "Чёрной кошки", а также Ленька Пантелеев, Сонька-золотая ручка и Ванька-белка. Вы услышите о русском Чикаго 90-х годов: деятельность Маневича М., Кумарина В., братьев Гавриленковых, Гочи, Капыша П. Поговорим о прототипах самого известного и рейтингового сериала 1990-х гадов "Бандитский Петербург": Барон, Антибиотик, Бабуин, истории Эрмитажа, места съёмок фильма. А также порассуждаем о деталях того времени: массивные золотые цепи, малиновые пиджаки,"крыши" и стрелки. А также поговорим об истории следственного изолятора "Кресты", рассказы о редких побегах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
в центре города в вашем месте
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
65005 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
3 часа
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
в центре города в вашем месте
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
65005 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
109209 828₽ за всё до 5 чел.