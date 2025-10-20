Хотите увидеть Петербург с самого необычного ракурса? Приглашаем на лучшую смотровую площадку города, где вы не будете толкаться в очереди, а в мини-группе полюбуетесь лучшими видами Северной столицы и погрузитесь в её историю. Готовы? Тогда отправляемся за новыми впечатлениями и прекрасными фотоснимками!

Описание экскурсии

Башня МПВО

Замечали странные башенки на крышах в центре Петербурга? Они словно сошли со страниц книг о войне — и это абсолютная правда. Это наблюдательные пункты МПВО (местной противовоздушной обороны), молчаливые стражи, сохранившие память о героической обороне Ленинграда. Мы приглашаем вас подняться на одну из них и взглянуть на город глазами тех, кто его спас.

Питер с высоты

Перед нами раскинутся главные достопримечательности города: Казанский и Исаакиевский соборы, Лахта и стадион Зенит-Арена, Петропавловская крепость и другие знаковые места исторического центра Петербурга.

Чаепитие

Вас ждут уютные посиделки с горячим чаем прямо на смотровой площадке. Это создает особую, непринужденную атмосферу, где история оживает за чашкой чая. Чаепитие входит в стоимость.

Кому подойдёт эта прогулка

Путешественникам от 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с высоты и рассмотреть его глазами местных жителей.

Организационные детали

В прохладную погоду выдаём пледы, для лучшего обзора — бинокли

По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-4 человек: стоимость 8000 ₽. Каждый дополнительный путешественник + 1000 ₽

Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Ограничения