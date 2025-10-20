Панорама исторического Петербурга: на башню МПВО с чаепитием
Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты
Хотите увидеть Петербург с самого необычного ракурса? Приглашаем на лучшую смотровую площадку города, где вы не будете толкаться в очереди, а в мини-группе полюбуетесь лучшими видами Северной столицы и погрузитесь в её историю. Готовы? Тогда отправляемся за новыми впечатлениями и прекрасными фотоснимками!
Описание экскурсии
Башня МПВО
Замечали странные башенки на крышах в центре Петербурга? Они словно сошли со страниц книг о войне — и это абсолютная правда. Это наблюдательные пункты МПВО (местной противовоздушной обороны), молчаливые стражи, сохранившие память о героической обороне Ленинграда. Мы приглашаем вас подняться на одну из них и взглянуть на город глазами тех, кто его спас.
Питер с высоты
Перед нами раскинутся главные достопримечательности города: Казанский и Исаакиевский соборы, Лахта и стадион Зенит-Арена, Петропавловская крепость и другие знаковые места исторического центра Петербурга.
Чаепитие
Вас ждут уютные посиделки с горячим чаем прямо на смотровой площадке. Это создает особую, непринужденную атмосферу, где история оживает за чашкой чая. Чаепитие входит в стоимость.
Кому подойдёт эта прогулка
Путешественникам от 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с высоты и рассмотреть его глазами местных жителей.
Организационные детали
В прохладную погоду выдаём пледы, для лучшего обзора — бинокли
По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-4 человек: стоимость 8000 ₽. Каждый дополнительный путешественник + 1000 ₽
Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
Ограничения
На экскурсию допускаются путешественники от 12 лет. До 18 лет обязательно сопровождение родителей
Не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с метро Пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16225 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по-настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города. А также показать вам аутентичные питерские уголки.
Е
Елена
20 окт 2025
Нам посчастливилось побывать на этой экскурсии с прекрасным гидом- профессиональном Дмитрием. Он просто милашка- максимальная забота о своих гостях!!! Плед, горячий чай, конфеты, бинокли, помощь в фотосессии и прекрасное настроение читать дальше
- все было организовано Дмитрием!! Прекрасный вечер и как результат эмоции и фото. Давно мечтали о том, чтобы побывать на крыше. Всё как-то сомневались. Если кто-то тоже переживает и думает - звоните Дмитрию и Анастасии - максимально безопасно, интересно, увлекательно. СПАСИБО, что подарили нам такой прекрасный вечер!!! Однозначно рекомендуем!!!!!
Е
Екатерина
16 окт 2025
Нам очень, очень понравилась экскурсия, подача. Дмитрий все очень интересно и доступно рассказывает. Напоил чаем с конфетами. И фотографирует идеально. Я так не умею, у меня всегда кривые получаются. Мы настолько увлеклись видами, и рассказами что время пролетело моментально.
А
Александра
15 окт 2025
Не набиралась группа,изначально хотели отменить,но чудесный гид Лена пошла навстречу,и провела экскурсию индивидуально Все очень интересно,подробно рассказано и показано
Д
Дарья
10 июл 2025
Отлично! Нам понравилось
А
Алексей
6 июн 2025
Все понравилось
Е
Екатерина
1 мая 2025
Отличная экскурсия, интересно и познавательно, а ещё экскурсовод делает классные фото!
У
Ульяна
28 фев 2025
Анастасия прекрасный гид!
Yuliya
12 фев 2025
Необычная экскурсия! Прекрасные впечатления! Виды отличные!
Анастасия
6 сен 2024
Спасибо за экскурсию! Захватывающе и завораживающе
Юлия
18 авг 2024
Были в 2023 году в апреле. Питер нас встретил солнечной погодой и мы решили тут же устроить прогулку по крышам! Гид очень понравилась, много интересных деталей рассказала, на все вопросы отвечала! Остались довольны!
Е
Евгения
14 июл 2024
Все понравилось, впечатлений масса!
В
Вероника
27 мар 2024
Все было замечательно и безопасно. Спасибо большое!
Е
Екатерина
25 мар 2024
Это было шикарно!
В
Владислава
27 фев 2024
Нам понравилось, пробрались в места не доступные обычным туристам, прогулка была безопасной с чашечкой чая. Мило. Экскурсовод нас даже поснимал. Словили закат. Есть открыточки для фотоснимков. Увидели Питер с другой стороны. Было по-домашнему.
Елена
8 янв 2024
Понравилось то, что организована обратная связь, объясняют все возникающие вопросы, тактичны в общении, дружелюбный. Рассказчик интересный. Были сделаны замечательные фотографии! Единственное- прогулка была не на крыше, а по некоторым интересным местам Санкт-Петербурга. Но это нисколько не повлияло на наше настроение от экскурсии.