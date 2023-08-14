Обычно в Петербург едут, чтобы прикоснуться к прекрасному: архитектура, насыщенная культурная жизнь… Но криминальную главу не вычеркнешь из прошлого: в Северной столице действительно происходило много жутких историй, убийств, с которыми я знаком непонаслышке. Работая в СМИ, на канале РЕН-ТВ, я лично знал героев этих историй — и теперь готов познакомить вас с деталями их дел.

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Описание

Что вас ожидает

Бизнесмен и «ночной» мэр города, лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин (к слову, прототип Антибиотика из «Бандитского Петербурга»), депутат Госдумы Галина Старовойтова, вице-губернатор Михаил Маневич, руководитель похоронного департамента Евгений Огарёв — что объединяет всех этих людей? То, что они стали жертвами преступлений.

Кто, где и зачем решился на эти убийства? Нашли ли преступников? Вы попадёте в атмосферу тех лет, узнаете мотивы и особенности поведения героев, которые и привели их к фатальному исходу. Я как свидетель событий, происходивших в 90-е годы, стану для вас проводником.

Главные точки маршрута

Дом на Таврической улице, где жил Кумарин, и место покушения на него на улице Турку

Гостиница «Санкт-Петербург», где произошёл пожар, маскировавший убийство журналиста. Место сбора бандитов в кафе «Синий як».

Финляндский проспект дом 1: убийство главы похоронного департамента Огарёва

Шлиссельбургский проспект дом 1: убийство вице-губернатора Маневича

Угол Рубинштейна и Невского, канал Грибоедова: убийство Галины Старовойтовой и бизнесмена Льва Топера

Московский проспект, улица Фрунзе: убийство депутата ЗакСобрания Новосёлова

Организационные детали