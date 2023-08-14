Посмотреть на город по-новому, побывав в местах криминальных происшествий с экс-сотрудником РЕН-ТВ
Обычно в Петербург едут, чтобы прикоснуться к прекрасному: архитектура, насыщенная культурная жизнь… Но криминальную главу не вычеркнешь из прошлого: в Северной столице действительно происходило много жутких историй, убийств, с которыми я знаком непонаслышке.
Работая в СМИ, на канале РЕН-ТВ, я лично знал героев этих историй — и теперь готов познакомить вас с деталями их дел.
Работая в СМИ, на канале РЕН-ТВ, я лично знал героев этих историй — и теперь готов познакомить вас с деталями их дел.
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Описание
Что вас ожидает
Бизнесмен и «ночной» мэр города, лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин (к слову, прототип Антибиотика из «Бандитского Петербурга»), депутат Госдумы Галина Старовойтова, вице-губернатор Михаил Маневич, руководитель похоронного департамента Евгений Огарёв — что объединяет всех этих людей? То, что они стали жертвами преступлений.
Кто, где и зачем решился на эти убийства? Нашли ли преступников? Вы попадёте в атмосферу тех лет, узнаете мотивы и особенности поведения героев, которые и привели их к фатальному исходу. Я как свидетель событий, происходивших в 90-е годы, стану для вас проводником.
Главные точки маршрута
- Дом на Таврической улице, где жил Кумарин, и место покушения на него на улице Турку
- Гостиница «Санкт-Петербург», где произошёл пожар, маскировавший убийство журналиста. Место сбора бандитов в кафе «Синий як».
- Финляндский проспект дом 1: убийство главы похоронного департамента Огарёва
- Шлиссельбургский проспект дом 1: убийство вице-губернатора Маневича
- Угол Рубинштейна и Невского, канал Грибоедова: убийство Галины Старовойтовой и бизнесмена Льва Топера
- Московский проспект, улица Фрунзе: убийство депутата ЗакСобрания Новосёлова
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Golf. Мы будем делать остановки в местах преступлений, прогуливаться.
- Я заберу вас в удобном вам месте Петербурга и по окончании отвезу обратно
- Эта программа 14+
- Возможно проведение экскурсии в ночное время. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 95 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, я коренной петербуржец. Моя жизнь много лет связана с телевидением — я работал генеральным продюсером РЕН-ТВ Петербург, активно участвовал в культурной и политической жизни города, а также по роду работы общался лично со многими героями 90-х годов. Мне 52 года, с детства я увлекаюсь историей, но не по шаблонам, навязанным нам обществом и школьными учебниками. Я веду авторские экскурсии, например, по бандитскому Петербургу (но, конечно же, не по книге). Буду рад открыть для вас город с неожиданной стороны!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 авг 2023
Спасибо за экскурсию и погружение в "лихие годы" нашей страны. Это часть истории о которой надо помнить. Сергей увлечённо рассказывал о персонажах, необычный формат. Рекомендую!
П
Полина
14 авг 2023
Огромное спасибо Сергею за интересную экскурсию! Организатор не только учел все наши пожелания, но и рассказал дополнительно много интересного - благодарим!
А
Анна
8 авг 2023
Сергей очень грамотный экскурсовод! Было очень интересно и захватывающе! Всем рекомендую, кто хочет узнать что-то новое и не похожее на все остальное. Наша компания благодарна от души!!! 😊
М
Мария
6 авг 2023
Нам очень понравилась экскурсия, сама по себе тема необычная, материал подан хорошо и интересно. Даже не знающий человек будет увлечён темой. Сергей действительно много знает про "Бандитский Петербург", делает интересные отсылки на фильмы и легко отвечает на вопросы. Также по мимо основной темы нам удалось затронуть немного историческую тему и здесь Сергей тоже рассказал много интересного, поделился своим мнением. Ещё было очень приятно получить советы по поводу того, куда, можно сходить - как в целях развлечения, так и просто советы, где можно вкусно покушать (правда очень вкусно)! В общем, большое спасибо за чудесную экскурсию!
Из возможных улучшений: сделать печатный материал с фотографиями людей, о которых идёт речь; также было бы очень интересно смотреть на связи их друг с другом в виде схем, и некоторые интересные фотографии с мест преступлений!
Из возможных улучшений: сделать печатный материал с фотографиями людей, о которых идёт речь; также было бы очень интересно смотреть на связи их друг с другом в виде схем, и некоторые интересные фотографии с мест преступлений!
Г
Галина
3 авг 2023
Сергей в теме на все сто! Интересные факты, места, истории. Но! Если Вы едете только из-за сериала, то знайте, что о сериале нет фактов, именно бандитская жизнь реальная)))
Ekaterina
31 июля 2023
У Сергея впечатляющие познания о том, как жил Петербург в 80-00 годах. На экскурсии было много необычных фактов, которые ты вряд ли узнаешь, если не поинтересуешься. Кроме "бандитского Петербурга" затронули и политические убийства и архитектуру города.
Поездка была комфортной, гид справлялся о нашем состоянии. Рекомендую, если интересна такая тематика!
На фотке место, где в 97 году был убит Михаил Маневич – а вот чтобы узнать как это было, придется сходить на экскурсию 😉
Поездка была комфортной, гид справлялся о нашем состоянии. Рекомендую, если интересна такая тематика!
На фотке место, где в 97 году был убит Михаил Маневич – а вот чтобы узнать как это было, придется сходить на экскурсию 😉
Марина
28 июля 2023
Очень интересная экскурсия. Сергей явно очень заинтересован и подкован в этой теме. Знает множество интересных фактов о Петербурге, местных жителях и преступлениях. Маршрут составлен потрясающе (хоть мы и были в период, когда были перекрыты чуть ли не все дороги).
Е
Елена
27 июля 2023
Почему нам понравилась экскурсия?! Пунктуальный, внимательный, интересный и очень лёгкий в общении экскурсовод. За четыре часа увидели и услышали о городе и его жителях много интересных фактов. Ася экскурсия проходила на машине, остановки в интересных местах. Обязательно порекомендую своим друзьям и знакомым! Спасибо
В
Виктория
17 июля 2023
Однозначно одна из самых лучших экскурсий по Петербургу! Для тех кто устал от музеев и банальных рассказов, и хочет узнать Питер с другой стороны.
П
Полина
13 июля 2023
Необычная тематика экскурсии, интересный материал. Новый взгляд на город. Очень комфортный и вежливый экскурсовод Сергей с колоссальным багажом знаний. Супер интересно, всем рекомендуем
О
Ольга
10 июля 2023
Отличная и интересная экскурсия! 4 часа прошли на одном дыхании!!! Сергей отличный рассказчик!!! Однозначно рекомендую!!!
А
Анастасия
10 июля 2023
Экскурсия с Сергеем очень понравилась. Сергей очень живо и детально рассказывал про каждое преступление из своей программы, провозил по местам их совершения, предлагая «окунуться» в то время и почувствовать себя на месте героев событий.
Сергей дополнял свои рассказы дополнительной исторической информацией, фактами о Петербурге и пр., что для нас тоже было очень интересно.
Действительно, экскурсия была очень познавательной и, при этом, совсем не скучной/занудной (как очень часто бывает у экскурсоводов). Сергей отвечал на все вопросы, которые мы задавали, и показалось, что он знает про Петербург вообще все)
4 часа прошли очень быстро!
Однозначно рекомендую Сергея!:)
Сергей дополнял свои рассказы дополнительной исторической информацией, фактами о Петербурге и пр., что для нас тоже было очень интересно.
Действительно, экскурсия была очень познавательной и, при этом, совсем не скучной/занудной (как очень часто бывает у экскурсоводов). Сергей отвечал на все вопросы, которые мы задавали, и показалось, что он знает про Петербург вообще все)
4 часа прошли очень быстро!
Однозначно рекомендую Сергея!:)
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