Блокада Ленинграда — трагическая страница в истории города. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ленинграда и всей страны. Эта экскурсия познакомит вас со следующими уникальными объектами:

единственный в мире Блокадный храм, история которого связана не только с тем, что в нем совершают молитвы в память о погибших в годы блокады жителей Ленинграда, но и с конкретными именами тысяч блокадников;

Пискаревское мемориальное кладбище – место скорби, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения, крупнейшее в мире захоронение жертв Второй мировой войны. На Пискаревском мемориале вы посетите музей, в котором представлены фотографии, копии документов, другие свидетельства, позволяющие проследить всю хронологию событий Блокады Ленинграда. Вечный огонь, монумент «Мать-Родина», эпитафия Ольги Берггольц и «Аллея Памяти» - все это Пискаревский мемориал;

площадь Мужества – уникальный памятник невероятному героизму и мужеству жителей Блокадного Ленинграда. Истории из жизни жителей Блокадного Ленинграда, воспоминания, письма, дневники – все это свидетели стойкости и мужества обычных Ленинградцев;

• дом, в котором Таня Савичева написала свой блокадный дневник. Вы узнаете историю это девочки – жительницы Ленинграда, в чем уникальность ее дневника, какую он сыграл роль в мировой истории, и как память о дневнике Тани Савичевой увековечена в России. Важная информация: