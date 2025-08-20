Экскурсия знакомит вас с уникальными местами, связанными с событиями Великой Отечественной войны и блокадой Ленинграда.
Вы посетите единственный в мире Блокадный храм, где можно помолиться за погибших жителей Ленинграда; площадь Мужества — памятник мужеству жителей Ленинграда; дом Тани Савичевой, где вы узнаете об уникальности её дневника и его роли в мировой истории.
Описание экскурсии
Блокада Ленинграда — трагическая страница в истории города. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ленинграда и всей страны. Эта экскурсия познакомит вас со следующими уникальными объектами:
- единственный в мире Блокадный храм, история которого связана не только с тем, что в нем совершают молитвы в память о погибших в годы блокады жителей Ленинграда, но и с конкретными именами тысяч блокадников;
- Пискаревское мемориальное кладбище – место скорби, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения, крупнейшее в мире захоронение жертв Второй мировой войны. На Пискаревском мемориале вы посетите музей, в котором представлены фотографии, копии документов, другие свидетельства, позволяющие проследить всю хронологию событий Блокады Ленинграда. Вечный огонь, монумент «Мать-Родина», эпитафия Ольги Берггольц и «Аллея Памяти» - все это Пискаревский мемориал;
- площадь Мужества – уникальный памятник невероятному героизму и мужеству жителей Блокадного Ленинграда. Истории из жизни жителей Блокадного Ленинграда, воспоминания, письма, дневники – все это свидетели стойкости и мужества обычных Ленинградцев;
дом, в котором Таня Савичева написала свой блокадный дневник. Вы узнаете историю это девочки – жительницы Ленинграда, в чем уникальность ее дневника, какую он сыграл роль в мировой истории, и как память о дневнике Тани Савичевой увековечена в России.
- Возьмите с собой паспорт • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.): пенсионное удостоверение или справку пенсионера, справку из школы для детей от 16 до 18 лет;
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
По воскресеньям в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Блокадный храм
- Пискаревское мемориальное кладбище
- Площадь Мужества
- Дом Тани Савычевой
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение Пискоревского мемориального кладбища
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.): пенсионное удостоверение или справку пенсионера, справку из школы для детей от 16 до 18 лет
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
