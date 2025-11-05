872 дня блокада Ленинграда держала город в кольце. Бомбардировки, разрушенные здания и миллионы погибших.
Но среди этих ужасов продолжалась жизнь: в родильных домах появлялись дети, на заводах пекли хлеб, а музыканты исполняли симфонии. Экскурсия покажет, как город жил и боролся.
Вы посетите места, которые стали символами мужества и стойкости, и узнаете о людях, чьи судьбы переплелись с этими событиями
Но среди этих ужасов продолжалась жизнь: в родильных домах появлялись дети, на заводах пекли хлеб, а музыканты исполняли симфонии. Экскурсия покажет, как город жил и боролся.
Вы посетите места, которые стали символами мужества и стойкости, и узнаете о людях, чьи судьбы переплелись с этими событиями
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю блокадного Ленинграда
- 🎭 Посетить Александринский театр
- 🎶 Услышать о Симфонии № 7 Шостаковича
- 🌉 Увидеть следы снарядов на Аничковом мосту
- 🚶♂️ Пройтись по Невскому проспекту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по блокадному Ленинграду подходит для посещения в любое время года. Вне зависимости от месяца, каждый сможет проникнуться атмосферой и историей города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Родильный дом на Фурштатской
- Блокадная полынья на Фонтанке
- Большой зал филармонии
- Александринский театр
- Невский проспект
- Аничков мост
Описание экскурсии
Родильный дом на Фурштатской, работавший всю блокаду.
Блокадная полынья на Фонтанке — место, куда ленинградцы приходили за водой.
Большой зал филармонии, откуда звучала спасительная Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича.
Александринский театр, на сцене которого во время осады выступал Ленинградский театр музыкальной комедии.
Невский проспект, который подвергался систематическим бомбардировкам и артобстрелам.
Аничков мост — место, где можно увидеть след одного из тысяч снарядов, выпущенных на город.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1050 ₽
|Школьники
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 805 туристов
Меня зовут Алексей, я житель Петербурга в третьем поколении. Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участник многих городских, областных и федеральных проектов. А начиналось всё ещё много лет тому назад, когда я стал гидом по Европе и объездил в этом качестве большое количество стран. Сейчас я готов поделиться с вами своей любовью к Петербургу. До встречи на экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Natalia
5 ноя 2025
Очень интересно и познавательно! Рекомендую всем.
А
Александр
29 окт 2025
Благодарю за душевную экскурсию! Очень познавательно! Маршрут составлен отлично. Во время экскурсии вы сможете останавливаться у разных локаций, связанных с историей блокадного города и обсудить воспоминания жителей на чью долю
L
Ludmila
28 окт 2025
Вместе с Алексеем вы реально окажетесь в 1941-м и не только узнаете что-то новое, но, главное, почувствуете, каким был тот первый и самый страшный блокадный год. Среди роскошных дворцов и улиц увидите свидетельства времени: повреждённые снарядом памятники, места, где брали воду и где слушали радио, услышите строки Ольги Берггольц и Веры. Для тех, кто не хочет забывать великое прошлое страны.
Ольга
12 сен 2025
Это было незабываемое погружение в атмосферу блокадного Ленинграда!
Огромное спасибо, Алексей, за вашу работу, за то, что сохраняете историю и поддерживаете память о событиях тех лет в наших сердцах.
Огромное спасибо, Алексей, за вашу работу, за то, что сохраняете историю и поддерживаете память о событиях тех лет в наших сердцах.
И
Ирина
12 сен 2025
Экскурсия замечательная. Гид Алексей - профессионал очень высокого уровня. Рассказывал много, интересно и, главное, с душой. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 3 часов, время пролетело незаметно, хотелось слушать еще и еще. Рекомендую всем.
Елена
1 сен 2025
Экскурсия не простая,информации очень много,Алексей рассказал от плана Гитлера до работы парикмахерских! Мы должны это знать и помнить! Спасибо!
Татьяна
24 авг 2025
Были 27 мая, все понравилось, маршрут интересный, рекомендуем!
И
Ирина
11 авг 2025
Побывала на второй экскурсии с Алексеем. Было по-другому, но тоже замечательно. Я думаю, каждый гость Санкт-Петербурга должен обязательно прикоснуться к этой части истории города и нашей страны. Тем более, что
О
Оксана
8 авг 2025
Спасибо большое Алексею за замечательную экскурсию. Маршрут,подача материала,знания- все на отлично. Чувствуется,что Алексей, любит и знает свой город, любит свою работу,людей. Всегда очень вежлив и внимателен. Были на трех экскурсиях и ждём новых маршрутов!)
О
Олеся
7 авг 2025
Посетили вторую экскурсию Алексея. Смело рекомендую. Авторский маршрут, интересные факты. За три часа узнали очень много об этой трагической истории города.
Коренной житель, который знает это из первых уст. Обязательно сходите.
Коренной житель, который знает это из первых уст. Обязательно сходите.
Г
Гринь
7 авг 2025
Лучший экскурсовод, очень познавательная и интересная экскурсия, с детьми-обязательно, Алексей коренной петербуржец, знает историю каждого дома, рекомендую!
К
Ксения
7 авг 2025
Я под впечатлением от экскурсии, которую нам провел Алексей "Ленинград - жизнь в блокадном кольце". Алексей очень компетентный, интеллигентный, вовлеченный в эту тему экскурсовод. Дал нам ссылки на книги, которые
О
Ольга
4 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем!
О
Олеся
31 июл 2025
Долго читала отзывы и после прочтения, отодвинув все планы не раздумывая решили посетить экскурсию «Блокадный Ленинград». Не смотря на изнуряющую жару с первых и до последних минут Алексею каким то
Д
Дина
25 июл 2025
Были с дочкой 11 лет на экскурсии с Алексеем. Прочитано много книг на тему блокады Ленинграда. Но узнали много нового, личные истории из жизни семьи Алексея. 3,5 часа полного погружения. Не только слушать истории и факты, но и видеть места где происходили эти трагические события. Думаю,эта часть нашей поездки в замечательный город Санкт-Петербург останется в нашей памяти надолго. Спасибо.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пройти по улицам и площадям военного города и услышать голоса тех, кто выстоял
Начало: В районе метро «Гостиный двор»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 6669 ₽
7409 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Завтра в 12:30
12 ноя в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: На Невском проспекте
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.