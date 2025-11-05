872 дня блокада Ленинграда держала город в кольце. Бомбардировки, разрушенные здания и миллионы погибших.



Но среди этих ужасов продолжалась жизнь: в родильных домах появлялись дети, на заводах пекли хлеб, а музыканты исполняли симфонии. Экскурсия покажет, как город жил и боролся.



Вы посетите места, которые стали символами мужества и стойкости, и узнаете о людях, чьи судьбы переплелись с этими событиями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по блокадному Ленинграду подходит для посещения в любое время года. Вне зависимости от месяца, каждый сможет проникнуться атмосферой и историей города.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.