Город был в блокаде почти 900 дней.
Его улицы, дома и набережные до сих пор помнят об этом — и расскажут нам о своей судьбе и судьбах живших тут людей. Мы посетим места, которые помнят дни тяжёлых испытаний ленинградцев, отыщем следы обстрела города. И поймём, почему же именно Ленинград хотели стереть с лица земли.
Его улицы, дома и набережные до сих пор помнят об этом — и расскажут нам о своей судьбе и судьбах живших тут людей. Мы посетим места, которые помнят дни тяжёлых испытаний ленинградцев, отыщем следы обстрела города. И поймём, почему же именно Ленинград хотели стереть с лица земли.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
«Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!. .»
Р. И. Рождественский
Что вас ожидает
- На Итальянской улице осмотрим Дом Радио — его вещание не прерывалось даже в годы блокады
- Подойдём к памятнику блокадному репродуктору, передававшему вести с фронта. И отыщем памятники коту Елисею и кошке Василисе — пушистым героям Ленинграда
- Увидим старейший кинотеатр «Аврора» — в годы блокады здесь демонстрировали кинохронику с фронта и патриотические фильмы
- Найдём памятный монумент «Блокадная прорубь» — здесь жители осаждённого года набирали воду
- Проедем мимо театра и филармонии, которые не закрывались в дни тяжелых испытаний
- На Исаакиевской площади поговорим о ежедневном подвиге, который совершали сотрудники института растениеводства. Обсудим, как защитили Медный Всадник, купол Исаакиевского Собора и шпиль Петропавловской Крепости
- Остановимся у дома, где жила Таня Савичева — страницы её блокадного дневника облетели весь мир
- Закончим знакомство с хроникой тех лет на Пискаревском мемориальном кладбище — скорбном памятнике, который посвящён памяти всех ленинградцев и защитников города
И конечно, поговорим о том, как горожане совершали каждодневный подвиг и продолжали жить даже в самых страшных условиях. Будут звучать истории о героическом ополчении и Кировском заводе, о легендарной Ленинградской симфонии и о многом-многом другом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели
- Если вас больше 4 человек — за доплату можно организовать поездку на минивэне или автобусе
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ипатова
26 янв 2025
Нам все понравилось, узнали много нового о временах Блокады. Было очень интересно! Организация супер, хорошая машина, Евгений был вовремя, снабдил нас наушниками, все было хорошо слышно 👍 Рекомендую!
С
Светлана
12 янв 2025
Экскурсия оказалась очень содержательной. Сделали для себя много открытий. Помимо тематического рассказа были и интересные вставки по истории города. Сам экскурсовод оказался человеком очень начитанным, интересным и внимательным. Обязательно обратимся к этой группе ещё раз!
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