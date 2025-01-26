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Город был в блокаде почти 900 дней.



Его улицы, дома и набережные до сих пор помнят об этом — и расскажут нам о своей судьбе и судьбах живших тут людей. Мы посетим места, которые помнят дни тяжёлых испытаний ленинградцев, отыщем следы обстрела города. И поймём, почему же именно Ленинград хотели стереть с лица земли.