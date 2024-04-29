Блокада – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Блокада» в Санкт-Петербурге, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
91 отзыв
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
от 650 за человека
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 апреля 2024
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Чудесный экскурсовод! Помимо очевидно хорошего и интересного рассказа, понравилось, что девушка следила за тем, чтобы всем было комфортно - общалась с маленькими туристами, уводила от ветра, беспокоилась о безопасности
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
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    Александр учел все наши пожелания. Тактичный и приятный в общении человек и отличный экскурсовод, 6 часов пролетели очень быстро. Благодарим за экскурсию и однозначно ее рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Очень душевная была обстановка, Анна - интересный собеседник. Приятно встречать коренных ленинградцев, знающих историю своего города и влюблённых в свою работу. Процветания вашей компании.
  • М
    Маслякова
    17 марта 2024
    Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
    Спасибо Анне за экскурсию. Я пришла одна и мне не отказали. Два часа очень продуктивно и поздновато пролетели. Спутник спасибо за таких экскурсоводов 👐
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
    Было очень увлекательно и познавательно. Экскурсия была с 6 -8 класс, всем было очень интересно. Спасибо огромное
  • T
    Tatiana
    3 января 2024
    Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала про Блокаду, и несколько раз благодарила нас о выборе эксккрсии. Эта тема
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    должна быть освещена, и дети должны знать свою историю. Было много фактов, о которых мы не знали. Единственное, что организатором нужно предусмотреть - это техническую остановку, все-таки с дорогой экскурсия длилась более 3 часов. В целом, рекомендуем данную экскурсию, интересно и на машине удобно! Спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Евгения
    13 ноября 2023
    Силуэты Блокады Ленинграда
    Лучше могла бы быть только погода…. однако именно такая сырая и ветренная погода помогла реально представить блокадные месяцы в Ленинграде Автор этой
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    экскурсии постаралась передать не только отдельные истории города и его жителей во время блокады, но и свои эмоции, которые она испытала при изучении материала о данном периоде. Лично меня это затронуло. Мурашки шли по коже, до сих пор представляю себе детей в детском доме в Царской резиденции недалеко от Аничково моста

  • С
    Светлана
    23 октября 2023
    Блокада: как это было
    Полтора часа прошли на одном дыхании. Все очень интересно. На все вопросы получены ответы. В следующую поездку в Питер обязательно возьмем еще какую нибудь экскурсию у Александра.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
    Были на экскурсии "Шлиссельбург и крепость Орешек" с гидом Михаилом. Нам очень понравилось. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Михаил интересный рассказчик, очень много знает и стремиться поделиться этими знаниями с экскурсантами. Спасибо огромное!!
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2023
    В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
    Любовь к Родине начинается со знания своей истории. А знание истории легче прививается на месте происходивших событий. Если нужно пройти от истока до современности, нужно съездить на эту экскурсию, и услышать множество подробностей о которых не расскажет сухая выжимка учебника

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Блокада»

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  1. Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
  2. «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
  3. Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
  4. Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
  5. Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Блокада" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 650 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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