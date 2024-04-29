1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
от 650₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 апреля 2024Чудесный экскурсовод! Помимо очевидно хорошего и интересного рассказа, понравилось, что девушка следила за тем, чтобы всем было комфортно - общалась с маленькими туристами, уводила от ветра, беспокоилась о безопасности
- ТТатьяна17 апреля 2024В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
- ТТатьяна7 апреля 2024Очень душевная была обстановка, Анна - интересный собеседник. Приятно встречать коренных ленинградцев, знающих историю своего города и влюблённых в свою работу. Процветания вашей компании.
- ММаслякова17 марта 2024Спасибо Анне за экскурсию. Я пришла одна и мне не отказали. Два часа очень продуктивно и поздновато пролетели. Спутник спасибо за таких экскурсоводов 👐
- ААнастасия29 февраля 2024Было очень увлекательно и познавательно. Экскурсия была с 6 -8 класс, всем было очень интересно. Спасибо огромное
- TTatiana3 января 2024Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивенеЭкскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала про Блокаду, и несколько раз благодарила нас о выборе эксккрсии. Эта тема
- ЕЕвгения13 ноября 2023Силуэты Блокады ЛенинградаЛучше могла бы быть только погода…. однако именно такая сырая и ветренная погода помогла реально представить блокадные месяцы в Ленинграде Автор этой
- ССветлана23 октября 2023Блокада: как это былоПолтора часа прошли на одном дыхании. Все очень интересно. На все вопросы получены ответы. В следующую поездку в Питер обязательно возьмем еще какую нибудь экскурсию у Александра.
- ТТатьяна18 сентября 2023В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведомБыли на экскурсии "Шлиссельбург и крепость Орешек" с гидом Михаилом. Нам очень понравилось. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Михаил интересный рассказчик, очень много знает и стремиться поделиться этими знаниями с экскурсантами. Спасибо огромное!!
- ААнастасия5 сентября 2023В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведомЛюбовь к Родине начинается со знания своей истории. А знание истории легче прививается на месте происходивших событий. Если нужно пройти от истока до современности, нужно съездить на эту экскурсию, и услышать множество подробностей о которых не расскажет сухая выжимка учебника
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Блокада»
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