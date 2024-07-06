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и ответственностью подошел к делу. Читал нам стихи блокадного города по дороге. Обрыдались. Очень аккуратно и четко доносит информацию, никакой "воды". Примеры из личной жизни переживших блокаду родственников-это был очень сильный и запоминающийся момент. Под впечатлением были еще несколько дней. Единственный неприятный момент-транспорт. Вместо автобуса была очень старая маршрутка, просто некуда было поставить ноги, пришлось сидеть полубоком всю дорогу. Не знаю как, но даже от этого колоссального неудобства, гиду удалось нас отвлечь. Хотя нет, знаю-профессионализм! Спасибо огромное. Обязательно буду советовать всем знакомым