1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Изучая исторический центр, вы погрузитесь в страшную повседневность блокадного Ленинграда»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 600₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
Завтра в 14:00
16 июля в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
Блокадный Ленинград
«Блокада Ленинграда — самое тяжелое время из жизни города»
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1 200₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
«Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 450₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: во вторник и субботу в 15:00, в четверг и воскресенье в 11:00, в пятницу в 19:00
Сегодня в 11:00
16 июля в 15:00
1 000₽ за человека
скидка
30%
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси и побывать в уникальном музее-панораме «Прорыв»
Начало: На Площади искусств
«Здесь вы полностью прочувствуете события Великой Отечественной войны и в частности — знаменитой операции «Искра»»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
20 июля в 08:00
23 июля в 08:00
57003 990₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Блокада Ленинграда: Прорыв
Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму
Начало: Районе метро улица Дыбенко
«С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны»
16 июля в 12:30
18 июля в 08:30
21 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
«По пути я расскажу вам о самых важных событиях блокады Ленинграда и проведу интерактивную программу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
89008 010₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Начало: Около Александринского театра
«По окончании экскурсии вы можете дополнить полученные впечатления – бесплатно посетить музей обороны и блокады Ленинграда»
Сегодня в 12:00
20 июля в 12:00
1 799₽ за человека
4.5 часа
Групповая
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Мы покажем памятник Локомотиву, возившему в годы Великой Отечественной войны вагоны с провизией и людьми»
Расписание: в субботу в 12:00
20 июля в 12:00
27 июля в 12:00
1 400₽ за человека
2 часа
Групповая
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
«Блокада Ленинграда унесла миллионы жизней и изменила историю, став символом смелости и стойкости ленинградцев»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
800₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
«Экскурсия позволит вам взглянуть на страшное время ВОВ глазами очевидцев»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
Узнать о ходе операции «Искра» в путешествии по Ленинградской области
«С одной стороны, город является символом Блокады Ленинграда, ведь именно с его захвата 8 сентября 1941 года принято считать эти скорбные дни»
17 июля в 10:00
19 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Квест
до 6 чел.
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны и кинематограф того времени, решая задания
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
«Тема инсталляции — Великая Отечественная война глазами фронтовых кинооператоров»
17 июля в 10:00
19 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июля 2024Хотелось бы больше остановок на знаменательных памятниках, а не просто «посмотрите направо, посмотрите налево», а там кто успел, кто не успел рассмотреть, сфотографировать. Устала слушать запинки и вздохи экскурсовода. Возможно, с четко поставленным рассказом было бы не так утомительно.
- ГГалина13 мая 2024Совершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает на своем месте. С душой
- ЛЛюбовь12 мая 2024Доброго времени суток! Была на экскурсии "Дорога жизни" 4 мая 2024 года с ребенком. Речь экскурсовода грамотна, слушать интересно. Организованная остановка со
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Великая отечественная война»
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