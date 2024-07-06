Великая отечественная война – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Великая отечественная война» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории и судьбы блокадного Ленинграда с посещением музея в особняке Румянцева
Пешая
207 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Изучая исторический центр, вы погрузитесь в страшную повседневность блокадного Ленинграда»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 600 за всё до 3 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Пешая
286 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
Завтра в 14:00
16 июля в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пешая
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Блокадный Ленинград
На автобусе
211 отзывов
3 часа
Групповая
Блокадный Ленинград
«Блокада Ленинграда — самое тяжелое время из жизни города»
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1 200 за человека
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
«Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 450 за человека
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Пешая
16 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: во вторник и субботу в 15:00, в четверг и воскресенье в 11:00, в пятницу в 19:00
Сегодня в 11:00
16 июля в 15:00
1 000 за человека
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
На автобусе
скидка
30%
1 отзыв
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси и побывать в уникальном музее-панораме «Прорыв»
Начало: На Площади искусств
«Здесь вы полностью прочувствуете события Великой Отечественной войны и в частности — знаменитой операции «Искра»»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
20 июля в 08:00
23 июля в 08:00
57003 990 за человека
Блокада Ленинграда: Прорыв
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Блокада Ленинграда: Прорыв
Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму
Начало: Районе метро улица Дыбенко
«С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны»
16 июля в 12:30
18 июля в 08:30
21 800 за всё до 7 чел.
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни» (на вашем авто)
скидка
10%
41 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
«По пути я расскажу вам о самых важных событиях блокады Ленинграда и проведу интерактивную программу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
89008 010 за всё до 5 чел.
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Начало: Около Александринского театра
«По окончании экскурсии вы можете дополнить полученные впечатления – бесплатно посетить музей обороны и блокады Ленинграда»
Сегодня в 12:00
20 июля в 12:00
1 799 за человека
Дорога жизни блокадного Ленинграда
На автобусе
11 отзывов
4.5 часа
Групповая
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Мы покажем памятник Локомотиву, возившему в годы Великой Отечественной войны вагоны с провизией и людьми»
Расписание: в субботу в 12:00
20 июля в 12:00
27 июля в 12:00
1 400 за человека
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Пешая
3 отзыва
2 часа
Групповая
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
«Блокада Ленинграда унесла миллионы жизней и изменила историю, став символом смелости и стойкости ленинградцев»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
800 за человека
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Пешая
3 часа
Аудиогид
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
«Экскурсия позволит вам взглянуть на страшное время ВОВ глазами очевидцев»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
Узнать о ходе операции «Искра» в путешествии по Ленинградской области
«С одной стороны, город является символом Блокады Ленинграда, ведь именно с его захвата 8 сентября 1941 года принято считать эти скорбные дни»
17 июля в 10:00
19 июля в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
1 час
Квест
до 6 чел.
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны и кинематограф того времени, решая задания
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
«Тема инсталляции — Великая Отечественная война глазами фронтовых кинооператоров»
17 июля в 10:00
19 июля в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июля 2024
    Дорога жизни блокадного Ленинграда
    Хотелось бы больше остановок на знаменательных памятниках, а не просто «посмотрите направо, посмотрите налево», а там кто успел, кто не успел рассмотреть, сфотографировать. Устала слушать запинки и вздохи экскурсовода. Возможно, с четко поставленным рассказом было бы не так утомительно.
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Дорога жизни блокадного Ленинграда
    Совершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает на своем месте. С душой
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    и ответственностью подошел к делу. Читал нам стихи блокадного города по дороге. Обрыдались. Очень аккуратно и четко доносит информацию, никакой "воды". Примеры из личной жизни переживших блокаду родственников-это был очень сильный и запоминающийся момент. Под впечатлением были еще несколько дней. Единственный неприятный момент-транспорт. Вместо автобуса была очень старая маршрутка, просто некуда было поставить ноги, пришлось сидеть полубоком всю дорогу. Не знаю как, но даже от этого колоссального неудобства, гиду удалось нас отвлечь. Хотя нет, знаю-профессионализм! Спасибо огромное. Обязательно буду советовать всем знакомым

    Совершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает наСовершенно замечательный гид, молодой парень, к сожалению, не запомнила его имени. Вот что значит-человек работает на
  • Л
    Любовь
    12 мая 2024
    Дорога жизни блокадного Ленинграда
    Доброго времени суток! Была на экскурсии "Дорога жизни" 4 мая 2024 года с ребенком. Речь экскурсовода грамотна, слушать интересно. Организованная остановка со
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    свободным временем была сделана возле вокзала. Два мини-магазинчика не удовлетворят даже неприхотливого своим выбором. Лучше что то перекусить взять с собой,если вы с ребенком. Хотелось бы пожелать организаторам делать остановку возле музея "дорога жизни". Путь не близкий и отдельно в музей уже не поедешь, а в составе экскурсии это было бы замечательно. Для ребенка дополнение слов экскурсовода, подкрепление информации артефактами того времени. И для людей не очень хорошо знающих тему блокады, это было бы очень интересно. Желающие могли бы посетить музей. Кто то просто погуляет по берегу Ладоги.

    Доброго времени суток!Доброго времени суток!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Великая отечественная война»

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  1. Истории и судьбы блокадного Ленинграда с посещением музея в особняке Румянцева
  2. Дети и детство в блокадном Ленинграде
  3. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
  4. Блокадный Ленинград
  5. Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
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