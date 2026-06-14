49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!. .» Вы отправитесь в путь за этой памятью.
Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда.
А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда.
А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Описание экскурсии
По следам блокады. От площади Островского до Невы вы пройдёте мимо знаковых мест, которые помнят осаду:
- Дворцовая площадь — и планы превратить её в аэродром
- Исаакиевский собор — и снарядные раны
- Александровский сад и Медный всадник — и как их спасали
Вы узнаете, как на Исаакиевской площади выращивали капусту, как работали театры и Публичная библиотека, услышите голос Левитана и «Блокадную симфонию» Шостаковича.
Жизнь в осаждённом городе. Благодаря экспозиции «12 блокадных залов» в особняке Румянцева вы окажетесь в коммуналке и бомбоубежище, услышите вой сирен и метроном, увидите меню блокадников и дневник Тани Савичевой. Экскурсия оживит истории о жителях, домашних питомцах и каждодневном подвиге горожан.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто интересуется историей. Программа адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём и в конце решаем кроссворд.
Организационные детали
- Экскурсия может быть пешеходной или автомобильной (на вашем или арендованном транспорте, для аренды напишите нам)
- Билеты в музей оплачиваются отдельно: взрослые — 400 ₽, учащиеся и пенсионеры — 200 ₽
- По средам музей закрыт: экскурсия проходит с посещением альтернативных мест (например, Пискарёвского мемориала или музея обороны и блокады Ленинграда)
- Возможна организация для группы до 40 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8335 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе. Моя команда активно работает со школьными группами и с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 281 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия отличная, подходит и детям и взрослым. Для посещения с детьми обязательна!
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Очень познавательная и содержательная экскурсия, посвященная блокадному Ленинграду. Детям нужны такие экскурсии обязательно, это наша история и наше наследие.
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Е
Очень благодарны Людмиле за экскурсию, получили огромное удовольствие, узнали новые факты, очень интересные и любопытные. Все продолжительное время экскурсии мы были вовлечены, заинтересованы. Много фактов было связанных не только с темой, но еще и попутно, что однозначно является положительным моментом.
Обратимся еще раз!
Обратимся еще раз!
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Бесподобная экскурсия с Александром. Грамотная динамичная речь, глубочайшая погруженность в тему, огромный об’ем знаний, умение адаптироваться под возможности клиента и гармонично перестроить маршрут с сохранением линии повествования.
Очень ценна его аргументированная альтернативная позиция в отношении некоторых исторических фактов. С удовольствием бы приняла участие в других проектах этого гида, нужно обозначать другие его программы
Очень ценна его аргументированная альтернативная позиция в отношении некоторых исторических фактов. С удовольствием бы приняла участие в других проектах этого гида, нужно обозначать другие его программы
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Е
Спасибо Людмиле за прекрасную, очень интересную экскурсию. Я была с детьми разного возраста 26 и 9 лет. Людмила смогла увлечь детей, им тоже было интересно, потом долго ещё обсуждали. Благодарю за прекрасно проведенное время.
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А
Интересная тема, узнали много нового, очень понравился особняк Румянцева
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