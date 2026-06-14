49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!. .» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

По следам блокады. От площади Островского до Невы вы пройдёте мимо знаковых мест, которые помнят осаду:

Дворцовая площадь — и планы превратить её в аэродром

— и планы превратить её в аэродром Исаакиевский собор — и снарядные раны

— и снарядные раны Александровский сад и Медный всадник — и как их спасали

Вы узнаете, как на Исаакиевской площади выращивали капусту, как работали театры и Публичная библиотека, услышите голос Левитана и «Блокадную симфонию» Шостаковича.

Жизнь в осаждённом городе. Благодаря экспозиции «12 блокадных залов» в особняке Румянцева вы окажетесь в коммуналке и бомбоубежище, услышите вой сирен и метроном, увидите меню блокадников и дневник Тани Савичевой. Экскурсия оживит истории о жителях, домашних питомцах и каждодневном подвиге горожан.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто интересуется историей. Программа адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём и в конце решаем кроссворд.

Организационные детали