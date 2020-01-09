49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей

Людмила
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Людмила – ваш гид
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью.

Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда.

А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
4700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Гостиный двор
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У этой экскурсии49 отзывов
4.71
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Истории и судьбы блокадного Ленинграда

Что вас ожидает

Пройти по следам блокады
Вам предстоит проделать путь от площади Восстания с монументом «Город-герой Ленинград» до берегов Невы. По дороге главные площади и дворцы города расскажут, как выстояли под немецким огнём. Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении. Вы узнаете о ранах Исаакиевского собора, увидите, какую капусту вырастили блокадники на одноимённой площади, услышите о Публичной библиотеке и театрах, которые продолжали работать, а у Невы вообразите (по дидактическим материалам) корабли и подводные лодки, стоящие на страже города.

Представить жизнь в дни блокады
Изучая исторический центр, вы погрузитесь в страшную повседневность блокадного Ленинграда. Представите, как вместо машин идут танки и стоят замёрзшие трамваи. Найдёте раны на Аничковом мосту, послушаете громкоговоритель с голосом Левитана на Малой Садовой и Блокадную симфонию Шостаковича у Большого зала филармонии. Часть программы — экспозиция «12 блокадных залов» в особняке Румянцева. Здесь вы познакомитесь с хроникой блокады, побываете в коммуналке и бомбоубежище тех лет, услышите вой сирен и метроном, увидите меню блокадников и дневник Тани Савичевой. И конечно, на экскурсии будут звучать истории о жителях, рассказы о домашних питомцах блокадного Ленинграда, песни и стихи военных лет.

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам, интересующимся темой. Экскурсия адаптирована и для детей (от 5 лет): мы рисуем плакаты, складываем самолёты и кораблики, читаем стихи, поём, а в конце решим итоговый кроссворд на память.

Организационные детали

В стоимость не включены транспортные расходы и билеты в музей (взрослые — 300 руб., учащиеся и пенсионеры — 150 руб.).

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может быть пешеходной или автомобильной (на вашем или моём транспорте)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды
  • В среду в музее выходной, но экскурсия может состояться с посещением других мест (например, Пискарёвского мемориального кладбища)
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 40 человек
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Истории и судьбы блокадного Ленинграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Произошла замена экскурсовода в последний момент. Новый экскурсовод вообще не владел темой экскурсии. Просто выброшенные деньги.
9 января 2020
Просто замечательная экскурсия!!! Людмила Петровка большой профессионал! Маршрут был очень грамотно построен! Были зимой, и было очень кстати заходить в помещения) Заходили в дома, подъезды на Невском, по которому гуляла уже 100 раз, но конечно не знала, что вот в этом подъезде висит мемориальная табличка о днях блокады. Рассказала все! Я была поражена ее знаниями не только о блокаде, но и о войне в целом! О датах, лицах, событиях тех годов! Очень интересно рассказывает - и стих прочтет, и воспоминание зачитает. Все очень связно, лаконично! На любой вопрос ответит! Экскурсоводов хороших много, а профессионалов мало. Так вот Людмила Петровна именно профессионал! Был с ней и раздаточный материал! И фотографии и планы и портреты... Ну просто даже если и хочется - не к чему придраться! Тема очень тяжелая, грустная.
С нами в группе были люди, которые всем своим видом показывали как им не интересно!!! Не понимаю - зачем такие ходят на такие экскурсии? Такое неуважение к такому замечательному гиду, которая готовится, старается, пытается донести до нас всю эту ужасную трагедию. Пожалуйста, люди, приходите на эту экскурсию с желанием! Хотя я не понимаю, как можно не заслушаться Людмилу Петровну и полностью не погрузиться в рассказ! Настолько это интересно, познавательно, глубоко!
1000 раз советую сходить на эту экскурсию по этой теме именно к Людмиле Петровне! Рассказчик она просто ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ! Нас (компания) было много и понравилось ВСЕМ!!!Спасибо еще раз!
5 января 2020
К нашему большому разочарованию, Людмила не смогла провести этот тур и передала нас экскурсоводу Валерии. Экскурсовод был ужасным, мало подготовленным для такой интересной темы. Создавалось впечатление, что она пересказывает учебник истории средней школы без дат, топонимики, имен. Ведь ленинградская блокада - подвиг наших предков, которым надо гордиться и доносить информацию до новых поколений, чтобы и они понимали, через что прошли их прабабушки и прадедушки. Общие фразы, какой-то детский лепет Валерии очень расстроили нас, ведь экскурсия была заявлена аж на 3 часа. Очень жаль, что наш последний день был смазан. Просьба Людмиле: если она передает свои группы, то должна сделать все возможное, чтобы люди остались довольны этой заменой. Я считаю, что лучше отменить экскурсию, чем передавать абы кому. Людмила принесла нам свои извинения, предложив бесплатную экскурсию, но кто знает, когда еще раз мы соберемся в Питер.
26 декабря 2019
Экскурсовод Людмила отлично знает материал и очень интересно и живо рассказывает, так что скучать ни в коем случае не придётся. Я брал индивидуальную экскурсию для большей вовлечённости в повествование, и она превзошла мои ожидания, так что если вы раздумываете, брать или не брать подобную экскурсию, мой ответ - брать. Категорически рекомендую :-)
24 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Как детям, так и взрослым. Несмотря на то, что наши дети выросли не в России и совсем не знают истории, понятия "блокада" вообще нет в их сознании, Людмиле удалось передать эмоции и переживания того страшного времени. Спасибо большое!
8 декабря 2019
Ваааауууу!!!! Просто СУПЕР!!!! Столько интересной информации!!! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!
3 декабря 2019
Огромное спасибо Людмиле Петровне! Отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного, не только дети, но и взрослые! Очень рекомендую эту экскурсию для детей школьного возраста! Еще раз СПАСИБО!
25 ноября 2019
Добрый день! Была на экскурсии с подростками - одноклассниками дочери. Т.е. экскурсия задумывалась для них. Но с нами пошли ещё двое младших ребят и двое взрослых. И несмотря на разный возраст и очень непростую тему, экскурсовод сумела заинтересовать абсолютно всю нашу разномастную группу. Большое спасибо! Людмила очень эрудированный и искренний человек! Ответила на все вопросы (а подростки задавали и каверзные). Тема очень больная. Но ребятам просто нужно это выстрадать, немного примерить на себя. Об этом надо знать и помнить. Экскурсию очень рекомендую! Экскурсовода - тем более!
5 ноября 2019
Спасибо Людмиле за эту непростую и очень душевную экскурсию. Мы почувствовали себя не зрителями, а участниками блокадного Ленинграда. Только после неё мы смогли понять, каким мужественным был этот город. Мы заслушивались рассказами о повседневности ленинградцев, о исторических событиях и, конечно, о судьбах людей. Людмила помогла понять нам, туристам из Германии, увидеть этот город другими глазами и даже стать частью его. Отличные знания истории, интересные факты и самое главное - любовь к тому, о чем Людмила вела экскурсию, всё это долго останется в нашей памяти.
1 ноября 2019
Экскурсией очень довольны. Гид была сфокусирована на ребенке, много с ним общалась, задавала вопросы. При этом учитывала наши пожелания. По нашему желанию, кое-что рассказывала для взрослых. Интересно было и ребенку, и взрослым. Много трогательного и тяжелого, в некотрые моменты все с трудом сдерживали слезы, так как тема непростая.
Ещё 39 отзывов

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