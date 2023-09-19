Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга

Погулять по одной из самых красивых улиц города и прикоснуться к её истории

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Трудно представить Петербург без Дворцовой площади, ещё сложнее без Невского проспекта. Но далеко не все знают, что ключевая роль до революции была у Большой Морской улицы. На ней располагались самые дорогие магазины и строили дома крупнейшие финансовые организации. Я расскажу, как развивалась улица, и покажу сохранившиеся удивительные здания.
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
Большая Морская - главная улица дореволюционного Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Большая Морская в деталях

Мы осмотрим улицу дом за домом, сделав акцент на самых важных постройках. Например, вы увидите Русский торгово-промышленный банк — один из лучших образцов неоклассики. А также фешенебельную гостиница «Астория», соседствующую с не менее эффектным зданием правления страхового общества «Россия». На экскурсии я расскажу:

  • Почему Большую Морскую называли «Бриллиантовая»
  • Какие технические новшества появились здесь в 19 веке
  • Кто владел одним из самых дорогих магазинов в городе
  • Где находился Петербургский яхт-клуб

И многое другое!

Организационные детали

Прогулка предполагает внешний осмотр домов. Если повезёт, мы сможем заглянуть в пару зданий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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