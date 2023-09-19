Погулять по одной из самых красивых улиц города и прикоснуться к её истории
Трудно представить Петербург без Дворцовой площади, ещё сложнее без Невского проспекта. Но далеко не все знают, что ключевая роль до революции была у Большой Морской улицы. На ней располагались самые дорогие магазины и строили дома крупнейшие финансовые организации. Я расскажу, как развивалась улица, и покажу сохранившиеся удивительные здания.
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Описание
Что вас ожидает
Большая Морская в деталях
Мы осмотрим улицу дом за домом, сделав акцент на самых важных постройках. Например, вы увидите Русский торгово-промышленный банк — один из лучших образцов неоклассики. А также фешенебельную гостиница «Астория», соседствующую с не менее эффектным зданием правления страхового общества «Россия». На экскурсии я расскажу:
- Почему Большую Морскую называли «Бриллиантовая»
- Какие технические новшества появились здесь в 19 веке
- Кто владел одним из самых дорогих магазинов в городе
- Где находился Петербургский яхт-клуб
И многое другое!
Организационные детали
Прогулка предполагает внешний осмотр домов. Если повезёт, мы сможем заглянуть в пару зданий.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Виктор. Мне 25 лет, восемь из которых я вожу экскурсии по Старому Петербургу. Я родился и вырос здесь. Город для меня не просто набор улиц и зданий, а целый загадочный мир со своими тайнами и характером. В своих маршрутах я стараюсь делать акцент именно на архитектурных памятниках, а не на слухах и байках. Для меня важно познакомить вас с деталями домов. Ведь именно зодчество — это главное свидетельство истории.
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