Трудно представить Петербург без Дворцовой площади, ещё сложнее без Невского проспекта. Но далеко не все знают, что ключевая роль до революции была у Большой Морской улицы. На ней располагались самые дорогие магазины и строили дома крупнейшие финансовые организации. Я расскажу, как развивалась улица, и покажу сохранившиеся удивительные здания.

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Описание

Что вас ожидает

Большая Морская в деталях

Мы осмотрим улицу дом за домом, сделав акцент на самых важных постройках. Например, вы увидите Русский торгово-промышленный банк — один из лучших образцов неоклассики. А также фешенебельную гостиница «Астория», соседствующую с не менее эффектным зданием правления страхового общества «Россия». На экскурсии я расскажу:

Почему Большую Морскую называли «Бриллиантовая»

Какие технические новшества появились здесь в 19 веке

Кто владел одним из самых дорогих магазинов в городе

Где находился Петербургский яхт-клуб

И многое другое!

Организационные детали

Прогулка предполагает внешний осмотр домов. Если повезёт, мы сможем заглянуть в пару зданий.