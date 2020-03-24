5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по следам персонажей

За пару часов вы увидите сразу три Петербурга: мрачный город Достоевского, парадную столицу Пушкина и безумный град Гоголя. Мы встретимся у Медного всадника и отправимся в сторону печально знаменитой Сенной площади. В пути вместо навигатора будем использовать строки произведений — и пройдем дорогами Раскольникова, Онегина, носа майора Ковалёва, Сонечки Мармеладовой и «чухонских нимф» Гоголя.

Билет до Петербурга 19 века

Шаг за шагом вы прочувствуете, как Петербург влиял на авторов, формируя характеры их героев. Узнаете, как русские писатели создавали мифы и легенды о городе, которые до сих пор живут и принимаются за правду. Не только цитаты, но также старые картины и фантазия погрузят вас в Петербург 19 века с его контрастами, с болями и радостями его жителей — чтобы в итоге вы поняли, почему именно этот город стал центром Золотого века русской литературы.

Кому подойдет прогулка