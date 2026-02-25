5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Какими улицами шагал нос майора Ковалёва? Почему Раскольников мог жить только в Петербурге? Авторская прогулка расскажет о Северной столице, которую создавали великие писатели.Вспомните их строки и пройдите по центру города,

парадному и не очень, через площади, переулки и мосты, на которых и сегодня витает дух Золотого века литературы. За пару часов вы увидите сразу три Петербурга: мрачный город Достоевского, парадную столицу Пушкина и безумный град Гоголя. Встретимся у Медного всадника и отправимся в сторону печально знаменитой Сенной площади. В пути вместо навигатора будем использовать строки произведений - и пройдем дорогами Раскольникова, Онегина, носа майора Ковалёва, Сонечки Мармеладовой и «чухонских нимф» Гоголя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию в Санкт-Петербурге в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, город оживает, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подойдут для прогулок, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и короткого светового дня, но всё же возможна.

Сейчас август — это идеальное время.