5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города

Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
По каким улицам шагал нос майора Ковалёва? Почему Раскольников мог жить только в Петербурге? Наша авторская прогулка — о Северной столице, которую создавали великие писатели.

Вы вспомните их строки и пройдете по центру города, парадному и не очень, через площади, переулки и мосты, на которых и сегодня витает дух Золотого века литературы.
600 ₽
540 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Адмиралтейская
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города

Что вас ожидает

Прогулка по следам персонажей
За пару часов вы увидите сразу три Петербурга: мрачный город Достоевского, парадную столицу Пушкина и безумный град Гоголя. Мы встретимся у Медного всадника и отправимся в сторону печально знаменитой Сенной площади. В пути вместо навигатора будем использовать строки произведений — и пройдем дорогами Раскольникова, Онегина, носа майора Ковалёва, Сонечки Мармеладовой и «чухонских нимф» Гоголя.

Билет до Петербурга 19 века
Шаг за шагом вы прочувствуете, как Петербург влиял на авторов, формируя характеры их героев. Узнаете, как русские писатели создавали мифы и легенды о городе, которые до сих пор живут и принимаются за правду. Не только цитаты, но также старые картины и фантазия погрузят вас в Петербург 19 века с его контрастами, с болями и радостями его жителей — чтобы в итоге вы поняли, почему именно этот город стал центром Золотого века русской литературы.

Кому подойдет прогулка

  • Всем, кто хочет узнать новую грань Петербурга, а заодно освежить в памяти произведения школьной литературы
  • Взрослым и детям старше 12 лет, когда они уже знакомы с творчеством Пушкина и Гоголя
  • Экскурсия составлена профессиональным филологом и ведется в легком, интерактивном формате

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы не заходим в музеи; дополнительных расходов нет
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Адмиралтейская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 марта 2020
Познавательная экскурсия для тех кто хочет освежить знания о классических произведениях. Удивительно, но многие писатели жили в одном районе и тесно общались, хотя такого впечатления из школьной программы не складывается. Больше всего запомнились рассказы о жизни Гоголя и его героях, живущих неподалеку. Всем рекомендую!
23 марта 2020
Немного о Пушкине, Достоевском и Гоголе в свете их произведений о Петербурге. Ненапряжная прогулка от Медного всадника до гауптвахты на Сенной.
23 марта 2020
Спасибо вам большое! Захотелось почитать классику.
23 марта 2020
Ходила на экскурсию с дочкой пятнадцати лет. Летом сдаёт ОГЭ по литературе. Экскурсия оказалась очень полезной и познавательной.
22 марта 2020
Отличная прогулка, вспомнил школьную программу и захотелось перечитать! Я был в Питере много раз, но удивился, как прямо от Медного мы перешли в очень замызганный Петербург с желтыми домами. Гид Анжелика - филолог, видно, что знает гораздо больше, чем нам рассказала, создала атмосферу Петербурга Достоевского своими рассказами. В общем Петербург открылся для меня с новой стороны, и видимо перечитаю Евгения Онегина и Преступление и наказание :))

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