5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Погрузитесь в атмосферу Золотого века литературы, пройдя по улицам Петербурга, вдохновлявшим Достоевского, Пушкина и Гоголя
Какими улицами шагал нос майора Ковалёва? Почему Раскольников мог жить только в Петербурге? Авторская прогулка расскажет о Северной столице, которую создавали великие писатели.
Вспомните их строки и пройдите по центру города, читать дальшеуменьшить
парадному и не очень, через площади, переулки и мосты, на которых и сегодня витает дух Золотого века литературы.
За пару часов вы увидите сразу три Петербурга: мрачный город Достоевского, парадную столицу Пушкина и безумный град Гоголя. Встретимся у Медного всадника и отправимся в сторону печально знаменитой Сенной площади.
В пути вместо навигатора будем использовать строки произведений - и пройдем дорогами Раскольникова, Онегина, носа майора Ковалёва, Сонечки Мармеладовой и «чухонских нимф» Гоголя
👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей старше 12 лет
🎓 Экскурсия от профессионального филолога
🗺️ Прогулка по знаковым местам города
💬 Легкий и интерактивный формат
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию в Санкт-Петербурге в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, город оживает, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подойдут для прогулок, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и короткого светового дня, но всё же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Медный всадник
Сенная площадь
Описание экскурсии
Прогулка по следам персонажей
За пару часов вы увидите сразу три Петербурга: мрачный город Достоевского, парадную столицу Пушкина и безумный град Гоголя. Мы встретимся у Медного всадника и отправимся в сторону печально знаменитой Сенной площади. В пути вместо навигатора будем использовать строки произведений — и пройдем дорогами Раскольникова, Онегина, носа майора Ковалёва, Сонечки Мармеладовой и «чухонских нимф» Гоголя.
Билет до Петербурга 19 века
Шаг за шагом вы прочувствуете, как Петербург влиял на авторов, формируя характеры их героев. Узнаете, как русские писатели создавали мифы и легенды о городе, которые до сих пор живут и принимаются за правду. Не только цитаты, но также старые картины и фантазия погрузят вас в Петербург 19 века с его контрастами, с болями и радостями его жителей — чтобы в итоге вы поняли, почему именно этот город стал центром Золотого века русской литературы.
Кому подойдет прогулка
Всем, кто хочет узнать новую грань Петербурга, а заодно освежить в памяти произведения школьной литературы
Взрослым и детям старше 12 лет, когда они уже знакомы с творчеством Пушкина и Гоголя
Экскурсия составлена профессиональным филологом и ведется в легком, интерактивном формате
Организационные детали
Экскурсия начинается на Сенатской площади и заканчивается на Сенной площади
Мы не заходим в музеи; дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
в среду в 18:30, в воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:30, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45466 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 544 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
Были на экскурсии «Литературный Петербург» с экскурсоводом Анной. Очень все понравилось! Материал подан отлично, нескучно (хотя в теме о Достоевском любой может утонуть! Но тут нет)) Больше желающих посмотреть на дом читать дальшеуменьшить
Раскольникова 23 февраля в 11 утра не нашлось (неудивительно))), поэтому у нас вообще получилась индивидуальная экскурсия! У дочери был в этот день день рождения, ей вручили сувениры на тему экскурсии, было очень приятно! На такую экскурсию можно смело брать подростков! По другому воспринимаются произведения из школьной программы, когда видишь реальные места, где происходили описываемые события. Спасибо за положительные впечатления!
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Екатерина
Интересная и познавательная экскурсия. Гид Анна мастерски провела экскурсию. Только одна просьба, учитывать возраст экскурсантов и немного темп движения сбавлять.
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Е
Евгений
Экскурсия превзошла мои ожидания! во-первых, я был единственным гостем, все отказались из-за дождя. Узнал я об этом уже после встречи с прекрасным гидом Екатериной, меня даже не попросили перенести тур. читать дальшеуменьшить
Программа не была сокращена, мы увидели абсолютно все, еще зашли и попить кофе. Во-вторых, экскурсовод - профи, идеальная, живая речь, интересные факты. В-третьих, сама экскурсия. Я увидел в самом городе различия между Петербургом Достоевского и Гоголя! То есть прямо в зданиях это различие мне удалось рассмотреть (благодаря мастерству экскурсовода). Забронировал и другие экскурсии команды, восторг
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Екатерина
Екатерина - Гид пленила нас своей манерой изложения литературного и исторического материала! И стихи, и проза, и душевное настроение! И умение позаботиться о комфорте участников экскурсии! Отличный ритм, великолепный слог! Браво и низкий поклон!
+2
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О
Ольга
Очень атмосферная экскурсия. Хочется перечитывать и перечитывать классику.
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И
Ирина
Замечательная экскурсия, гид Анна глубоко в теме, придётся перечитать "Преступление и наказание", прям увлекла, заинтриговала, молодец!
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