Что такое русская дуэль?

Барская причуда или политическое преступление?

Хладнокровное убийство или борьба за свободу личности и защита чести?

На экскурсии 🧭 мы посмотрим на знакомые дома центральных улиц (Малая Морская, Большая Морская, наб. Мойки) новым взглядом: многие из них связаны с историей 📖 русской дуэли.

Вы узнаете, когда в России состоялась первая дуэль, как относился к поединкам Петр I, что значит "стреляться через платок", какая злая сила заставила Вильгельма Кюхельбекера направить дуло пистолета на Александра Пушкина, почему умнейший Михаил Лунин постоянно вызывал на дуэли друзей и врагов, но стрелял, как правило, в воздух.