  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах

4.9
11 отзывов
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Санкт-Петербурга
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах

Что вы увидите

  • Малая Морская
  • Большая Морская
  • Набережная реки Мойки
Что такое русская дуэль?
Барская причуда или политическое преступление?
Хладнокровное убийство или борьба за свободу личности и защита чести?
На экскурсии 🧭 мы посмотрим на знакомые дома центральных улиц (Малая Морская, Большая Морская, наб. Мойки) новым взглядом: многие из них связаны с историей 📖 русской дуэли.
Вы узнаете, когда в России состоялась первая дуэль, как относился к поединкам Петр I, что значит "стреляться через платок", какая злая сила заставила Вильгельма Кюхельбекера направить дуло пистолета на Александра Пушкина, почему умнейший Михаил Лунин постоянно вызывал на дуэли друзей и врагов, но стрелял, как правило, в воздух.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало
🚩 ст. м. Адмиралтейская
Место завершения
🏁 наб. Мойки, д. 27-29
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах
«Честь имею!» — о дуэлях и дуэлянтах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Т.
Ирина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва