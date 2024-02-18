Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Исследовать закулисье легендарной мастерской, неизвестные имена и факты

В чём секрет фирмы Фаберже? Как её основателю удалось создать ювелирную империю и выйти на мировой рынок? Дело в том, что с момента основания компания работала в условиях жесточайшей конкуренции. Я расскажу о важнейших поставщиках Двора Его Императорского Величества. Объясню, как они воплощали своё ключевое кредо — стремление к совершенству. И покажу некоторые малоизвестные изделия — их в экспозиции музея Фаберже более 3000.
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Ближайшие даты:
18
фев
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фев
20
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даты

Описание

Что вас ожидает

В Музее Фаберже представлено более 1000 предметов, созданных прославленной фирмой. Но экспозиция включает ещё около 3 тысяч произведений. Это работы, созданные предшественниками Карла Фаберже, его деловыми партнёрами и конкурентами. Болин, Сазиков, Никольс и Плинке, Кейбель, Кузьмичёв, Хлебников, Овчинников, Ган, Бок, Сумин — для венценоcных особ их имена были столь же хорошо известны и значимы, как и Фаберже.

Я расскажу о структуре ювелирного рынка Российской империи в период с начала 19-го века по начало 20-го. Раскрою все грани профессионального мастерства «придворных ювелиров». Поделюсь подробностями о том, как проходили «мирные состязания на почве художественной промышленности» и как выглядели происки конкурентов.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна как гостям, впервые оказавшимся в Шуваловском дворце, так и тем, кто не раз бывал на обзорной программе
  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно перед началом экскурсионного сеанса. Стоимость — 1000 руб. с человека. Билет для гида не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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