Исследовать закулисье легендарной мастерской, неизвестные имена и факты
В чём секрет фирмы Фаберже? Как её основателю удалось создать ювелирную империю и выйти на мировой рынок? Дело в том, что с момента основания компания работала в условиях жесточайшей конкуренции. Я расскажу о важнейших поставщиках Двора Его Императорского Величества. Объясню, как они воплощали своё ключевое кредо — стремление к совершенству. И покажу некоторые малоизвестные изделия — их в экспозиции музея Фаберже более 3000.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В Музее Фаберже представлено более 1000 предметов, созданных прославленной фирмой. Но экспозиция включает ещё около 3 тысяч произведений. Это работы, созданные предшественниками Карла Фаберже, его деловыми партнёрами и конкурентами. Болин, Сазиков, Никольс и Плинке, Кейбель, Кузьмичёв, Хлебников, Овчинников, Ган, Бок, Сумин — для венценоcных особ их имена были столь же хорошо известны и значимы, как и Фаберже.
Я расскажу о структуре ювелирного рынка Российской империи в период с начала 19-го века по начало 20-го. Раскрою все грани профессионального мастерства «придворных ювелиров». Поделюсь подробностями о том, как проходили «мирные состязания на почве художественной промышленности» и как выглядели происки конкурентов.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как гостям, впервые оказавшимся в Шуваловском дворце, так и тем, кто не раз бывал на обзорной программе
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно перед началом экскурсионного сеанса. Стоимость — 1000 руб. с человека. Билет для гида не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее Фаберже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Арутюн. Работаю гидом в музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от шедевров русского ювелирного искусства, то с удовольствием стану вашим проводником в прекрасную эпоху Фаберже.
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