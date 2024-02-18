В чём секрет фирмы Фаберже? Как её основателю удалось создать ювелирную империю и выйти на мировой рынок? Дело в том, что с момента основания компания работала в условиях жесточайшей конкуренции. Я расскажу о важнейших поставщиках Двора Его Императорского Величества. Объясню, как они воплощали своё ключевое кредо — стремление к совершенству. И покажу некоторые малоизвестные изделия — их в экспозиции музея Фаберже более 3000.

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Описание

Что вас ожидает

В Музее Фаберже представлено более 1000 предметов, созданных прославленной фирмой. Но экспозиция включает ещё около 3 тысяч произведений. Это работы, созданные предшественниками Карла Фаберже, его деловыми партнёрами и конкурентами. Болин, Сазиков, Никольс и Плинке, Кейбель, Кузьмичёв, Хлебников, Овчинников, Ган, Бок, Сумин — для венценоcных особ их имена были столь же хорошо известны и значимы, как и Фаберже.

Я расскажу о структуре ювелирного рынка Российской империи в период с начала 19-го века по начало 20-го. Раскрою все грани профессионального мастерства «придворных ювелиров». Поделюсь подробностями о том, как проходили «мирные состязания на почве художественной промышленности» и как выглядели происки конкурентов.

Организационные детали