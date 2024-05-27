На Васильевском острове не слишком ощущается имперский размах города. Зато на первый план выходит страшная история блокады и миллионов загубленных ею людей. Мы предлагаем взглянуть на военные события глазами рядового жителя Ленинграда. Поговорить о подвигах и мужестве тех, кто на протяжении нескольких лет противостоял голоду и потерям. И при этом смог остаться человеком.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда. Несмотря на прошедшие годы, здесь всё ещё чувствуется гнетущая атмосфера, что охватывала город во время войны. Сейчас линии и проспекты кишат жизнью, но с 1941 по 1944 на эти же улицы невозможно было смотреть.

Во время экскурсии:

Вы побываете в знаковых блокадных местах Васильевского острова

Узнаете, как и чем спасались блокадники

Увидите дома, где жили обессиленные люди — они не могли передвигать ноги, но описывали всё происходящее в своих дневниках

Посетите улицу-морг и место гибели школьников, которое стало символом произвола нацистов

Услышите рассказы о человеческих подвигах

Поймёте, в чем значимость и уникальность блокады в рамках Второй мировой.

В конце прогулки вы сможете обсудить экскурсию с гидом в формате «вопрос-ответ», обменяться впечатлениями и уточнить любую информацию о Петербурге.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и учащимся с 5 класса

Организационные детали