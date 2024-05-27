Блокадный Васильевский остров - в мини-группе

Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
На Васильевском острове не слишком ощущается имперский размах города. Зато на первый план выходит страшная история блокады и миллионов загубленных ею людей. Мы предлагаем взглянуть на военные события глазами рядового жителя Ленинграда.

Поговорить о подвигах и мужестве тех, кто на протяжении нескольких лет противостоял голоду и потерям. И при этом смог остаться человеком.
5
3 отзыва
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда. Несмотря на прошедшие годы, здесь всё ещё чувствуется гнетущая атмосфера, что охватывала город во время войны. Сейчас линии и проспекты кишат жизнью, но с 1941 по 1944 на эти же улицы невозможно было смотреть.

Во время экскурсии:

  • Вы побываете в знаковых блокадных местах Васильевского острова
  • Узнаете, как и чем спасались блокадники
  • Увидите дома, где жили обессиленные люди — они не могли передвигать ноги, но описывали всё происходящее в своих дневниках
  • Посетите улицу-морг и место гибели школьников, которое стало символом произвола нацистов
  • Услышите рассказы о человеческих подвигах
  • Поймёте, в чем значимость и уникальность блокады в рамках Второй мировой.

В конце прогулки вы сможете обсудить экскурсию с гидом в формате «вопрос-ответ», обменяться впечатлениями и уточнить любую информацию о Петербурге.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и учащимся с 5 класса

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится без наушников. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) — 7500 руб. за группу до 4 человек

ежедневно в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
27 мая 2024
Очень приятные гиды Екатерина и Тася, которая была с нами на связи. Обязательно приедем и снова пойдем на экскурсию🤍
С
12 мая 2024
Все прошло на высшем уровне, Елена - отличный экскурсовод! Все прошло на одном дыхании! Огромное спасибо!
А
13 мар 2024
Гид Анна хорошо знает материал, много интересных фактов.

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