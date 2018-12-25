Канал Грибоедова, «в девичестве» речка Кривуша, полностью оправдывает свое название, изгибаясь живописной дугой. Устроенный по велению Екатерины II, канал долгое время носил её имя и был средоточием транспортных потоков, бойкой торговли и жилых кварталов для публики «средней руки». В эпоху Александра II канал чуть было не засыпали: на его месте планировалось устроить аллею памятников правителям России, но чрезвычайно масштабный и дорогой проект, в итоге, был похоронен в канцелярских столах.

Программа

Мы увидим здание, где в императорскую эпоху печатались ассигнации, и поговорим о том, почему мостик со знаменитыми грифонами называется Банковским. Познакомимся с торговым миром дореволюционной России, узнаем, почему доходные дома были самым распространенным типом постройки в имперской столице, и увидим одни из лучших образцов доходных домов (дома Ратькова-Рожнова, Безобразовой). И, конечно же, поговорим об адресах, связанных с жизнью известных литераторов (Достоевского, Гоголя, Зощенко) и их литературных героев.