Канал Грибоедова, извиваясь живописной дугой, предлагает путешествие в прошлое Санкт-Петербурга.



Здесь можно увидеть здание, где печатались ассигнации, и узнать, почему мост с грифонами носит название Банковский. Путешествие по каналу раскрывает секреты доходных домов и их значимость в дореволюционной России.



Участники экскурсии также познакомятся с местами, связанными с жизнью известных литераторов, таких как Достоевский и Гоголь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по каналу Грибоедова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться видами без лишней суеты. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать вероятность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы прогулки не проводятся, но в остальное время года, при благоприятных условиях, можно насладиться уникальной атмосферой Санкт-Петербурга.

Сейчас август — это идеальное время.