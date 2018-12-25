По берегам канала Грибоедова

Интереснейшие имена и события прошлых лет в постройках знаменитой набережной

5
13 отзывов
Индивидуальная
Многоликая в своем разнообразии застройка набережной не только вовлечет в особую атмосферу прошлых лет, но и напомнит об интереснейших именах и событиях, коими так богата история самого известного петербургского канала.
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
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Канал Грибоедова, «в девичестве» речка Кривуша, полностью оправдывает свое название, изгибаясь живописной дугой. Устроенный по велению Екатерины II, канал долгое время носил её имя и был средоточием транспортных потоков, бойкой торговли и жилых кварталов для публики «средней руки». В эпоху Александра II канал чуть было не засыпали: на его месте планировалось устроить аллею памятников правителям России, но чрезвычайно масштабный и дорогой проект, в итоге, был похоронен в канцелярских столах.

Программа

Мы увидим здание, где в императорскую эпоху печатались ассигнации, и поговорим о том, почему мостик со знаменитыми грифонами называется Банковским. Познакомимся с торговым миром дореволюционной России, узнаем, почему доходные дома были самым распространенным типом постройки в имперской столице, и увидим одни из лучших образцов доходных домов (дома Ратькова-Рожнова, Безобразовой). И, конечно же, поговорим об адресах, связанных с жизнью известных литераторов (Достоевского, Гоголя, Зощенко) и их литературных героев.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
25 дек 2018
Прекрасная экскурсия и маршрут на любое время года. Гид Арина отличный и внимательный рассказчик, ответила на все наши вопросы и рассказала много интересных фактов. Очень рекомендую всем.
М
19 авг 2018
Посетили экскурсию поберегам канала Грибоедова. Арина чудесный рассказчик и красивая и очень обаятельная девушка. Маршрут составлен с душой, много интересных фактов, Арина ответила на все наши вопросы. Большое ей спасибо. Однозначно рекомендуем.
Е
1 сен 2017
Спасибо Арине за интересный,содержательный рассказ! Были с детьми,переживали,что устанут и будут отвлекаться. Ничего подобного! Много,,зацепок,,дополнительных в рассказе,которые помогают усвоить информацию. Было интересно и гостям,и жителям города! Рекомендуем!
Е
26 июня 2017
Великолепная экскурсия по кажется давно давно знакомым местам, остались очень довольны
Любовь Николаевна
10 янв 2017
Очень познавательная экскурсия о судьбах людей и зданий Петербурга. О многом заставляет задуматься. Арина прекрасный гид и чудесная милая девушка, очень добрая и тактичная. Ариночка, спасибо тебе огромное за уделенное нам время и твои знания!
И
18 сен 2016
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид выше всяких похвал.
Т
2 июля 2016
Были на экскурсии 29.06.16. Она проходила вечером и мы были уставшие, но Арина смогла заинтересовать не только меня, но и моего сына. Спасибо большое.
О
28 июня 2016
Не первая экскурсия, на которую я ходила с Ариной, но, как всегда, наполненная интересными историческими, литературными, художественными деталями. Арину отличает профессионализм, что и подкупает в ней больше всего. Прекрасно владеет историческим материалом, способна дать комментарий на любые вопросы, как по теме экскурсии, так и иного плана. Любит и знает свой город, олицетворяя, как мне кажется образ настоящей петербурженки-тактичной, приятной, эрудированной.
Н
18 апр 2016
Экскурсия была в формате приятной и ненапрягающей прогулки вдоль канала. Арина приятная, доброжелательная, образованная, хорошо владеющая речью, девушка. Отдельное ей спасибо за советы и комментарии, не касающиеся темы экскурсии. Могу смело рекомендовать данное времяпровождение в компании Арины. Единственное, лично мне бы хотелось еще бОльшего объема информации и сведений.
Д
16 фев 2016
Прекрасно провели время, вспомнили Гоголя, Достоевского и даже Грибоедова, поболтали об истории, литературе и "за жизнь". Рекомендую!
Михаил
8 янв 2016
Огромное спасибо Арине! Заранее предупредила о холодах в Питере и предложила переформатировать пешеходную экскурсию в автопрогулку. В результате несмотря на мороз -23, всё прошло в комфортных условиях и удалось увидеть намного больше, чем было запланировано. Грамотная речь, приятный голос плюс интересная и не навязчивая подача информации сделали экскурсию незабываемой. Обязательно буду бронировать другие её экскурсии. Как путешественник с 10 летним стажем категорически рекомендую Арину - настоящий профессионал своего дела!
Д
1 сен 2015
Очень советую посетить экскурсию "По берегам канала Грибоедова". Для нас её провела гид Арина. Очень приятная, эрудированная девушка, рассказала много интересного! До этого часто бывала в Санкт-Петербурге, но такой формат экскурсии выбрала в первый раз. Если позволяет бюджет, очень рекомендую именно такие экскурсии, потому что её проведут именно для вас и в удобное для вас время, ответят на все ваши вопросы. Очень познавательно и занимательно!
А
29 июня 2015
Хочу выразить огромную благодарность Арине за изумительно проведенную экскурсию по каналу Грибоедова. Не в первый раз приезжаю в Петербург, и, конечно, рассчитываю на новые впечатления от города,- поэтому оригинальная экскурсия, необычная подача материала, идеальная, по-петербуржски прекрасная речь этой изящной, интеллигентной девушки, живущей любовью к родному городу, меня покорили. Искренне рекомендую посетить маршруты этого экскурсовода!

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