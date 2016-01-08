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По берегам канала Грибоедова

Погрузитесь в атмосферу прошлого, путешествуя по каналу Грибоедова. Узнайте о жизни и творчестве великих писателей и архитекторов
Канал Грибоедова, извиваясь живописной дугой, предлагает путешествие в прошлое Санкт-Петербурга.

Здесь можно увидеть здание, где печатались ассигнации, и узнать, почему мост с грифонами носит название Банковский. Путешествие по каналу раскрывает секреты доходных домов и их значимость в дореволюционной России.

Участники экскурсии также познакомятся с местами, связанными с жизнью известных литераторов, таких как Достоевский и Гоголь
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Уникальный маршрут по каналу
  • 🏛️ Исторические здания и мосты
  • 📚 Литературные адреса
  • 🏠 Доходные дома имперской столицы
  • 🌉 Знаменитый Банковский мост

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по каналу Грибоедова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться видами без лишней суеты. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать вероятность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы прогулки не проводятся, но в остальное время года, при благоприятных условиях, можно насладиться уникальной атмосферой Санкт-Петербурга.
Сейчас август — это идеальное время.
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова
По берегам канала Грибоедова

Что можно увидеть

  • Банковский мост
  • Доходные дома Ратькова-Рожнова
  • Доходные дома Безобразовой

Описание экскурсии

Канал Грибоедова, «в девичестве» речка Кривуша, полностью оправдывает свое название, изгибаясь живописной дугой. Устроенный по велению Екатерины II, канал долгое время носил её имя и был средоточием транспортных потоков, бойкой торговли и жилых кварталов для публики «средней руки». В эпоху Александра II канал чуть было не засыпали: на его месте планировалось устроить аллею памятников правителям России, но чрезвычайно масштабный и дорогой проект, в итоге, был похоронен в канцелярских столах.

Программа

Мы увидим здание, где в императорскую эпоху печатались ассигнации, и поговорим о том, почему мостик со знаменитыми грифонами называется Банковским. Познакомимся с торговым миром дореволюционной России, узнаем, почему доходные дома были самым распространенным типом постройки в имперской столице, и увидим одни из лучших образцов доходных домов (дома Ратькова-Рожнова, Безобразовой). И, конечно же, поговорим об адресах, связанных с жизнью известных литераторов (Достоевского, Гоголя, Зощенко) и их литературных героев.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1013 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Огромное спасибо Арине! Заранее предупредила о холодах в Питере и предложила переформатировать пешеходную экскурсию в автопрогулку. В результате несмотря на мороз -23, всё прошло в комфортных условиях и удалось увидеть
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намного больше, чем было запланировано. Грамотная речь, приятный голос плюс интересная и не навязчивая подача информации сделали экскурсию незабываемой. Обязательно буду бронировать другие её экскурсии. Как путешественник с 10 летним стажем категорически рекомендую Арину - настоящий профессионал своего дела!

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О
Не первая экскурсия, на которую я ходила с Ариной, но, как всегда, наполненная интересными историческими, литературными, художественными деталями. Арину отличает профессионализм, что и подкупает в ней больше всего. Прекрасно владеет историческим материалом, способна дать комментарий на любые вопросы, как по теме экскурсии, так и иного плана. Любит и знает свой город, олицетворяя, как мне кажется образ настоящей петербурженки-тактичной, приятной, эрудированной.
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Д
Очень советую посетить экскурсию "По берегам канала Грибоедова". Для нас её провела гид Арина. Очень приятная, эрудированная девушка, рассказала много интересного! До этого часто бывала в Санкт-Петербурге, но такой формат
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экскурсии выбрала в первый раз. Если позволяет бюджет, очень рекомендую именно такие экскурсии, потому что её проведут именно для вас и в удобное для вас время, ответят на все ваши вопросы. Очень познавательно и занимательно!

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А
Хочу выразить огромную благодарность Арине за изумительно проведенную экскурсию по каналу Грибоедова. Не в первый раз приезжаю в Петербург, и, конечно, рассчитываю на новые впечатления от города,- поэтому оригинальная экскурсия, необычная подача материала, идеальная, по-петербуржски прекрасная речь этой изящной, интеллигентной девушки, живущей любовью к родному городу, меня покорили. Искренне рекомендую посетить маршруты этого экскурсовода!
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Е
Спасибо Арине за интересный,содержательный рассказ! Были с детьми,переживали,что устанут и будут отвлекаться. Ничего подобного! Много,,зацепок,,дополнительных в рассказе,которые помогают усвоить информацию. Было интересно и гостям,и жителям города! Рекомендуем!
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М
Посетили экскурсию поберегам канала Грибоедова. Арина чудесный рассказчик и красивая и очень обаятельная девушка. Маршрут составлен с душой, много интересных фактов, Арина ответила на все наши вопросы. Большое ей спасибо. Однозначно рекомендуем.
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