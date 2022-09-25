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Описание
Что вас ожидает
Знаменитые дуэли Города на Неве
Мы посетим места дуэлей Пушкина, Лермонтова, Гумилева с Волошиным, Николая Юсупова, скандально известного вожака Думы Гучкова, а также Новосильцева с Черновым («Дуэль декабристов»). Раскроем, отчего Черная Речка так часто притягивала к себе дуэлянтов. Вы узнаете интереснейшие подробности поединка Пушкина, в том числе, мистические. Услышите о романтических историях, завершившихся кровавой драмой. О проклятье рода Юсуповых и даже о забавных эпизодах некоторых дуэлей.
Желающие могут вместе со мной отыскать места поединков по описанным в воспоминаниях приметам. Могут встать на места дуэлянтов. И просто полюбоваться красотами Петербурга: парками, историческими дачами, храмами.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям, желающим глубже изучить жизнь Пушкина, Лермонтова, Гумилева, а также любителям истории, романтики и необычных поворотов сюжета.
Организационные детали
Стоимость указана за 2-часовую насыщенную экскурсию, включающую места дуэлей Пушкина, Лермонтова, Гумилева и Гучкова, а также дачи и храмы Черной Речки. В одном месте маршрута желательно проехать 4 остановки на транспорте (проезд не включен в стоимость).
Возможно расширить маршрут (экскурсия на 3 часа, стоимость 7150 руб.). В этом случае понадобится транспорт — ваша машина, либо я могу организовать авто с водителем за доплату. Также можно проехать несколько остановок на общ. транспорте.
Кроме того, вы можете сами, при моей помощи, сконструировать наиболее интересный для вас 2-часовой маршрут (например, сконцентрироваться только на дуэлях 19 века или 20 века)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Пионерская, Лесная или Черная речка (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 94 экскурсии для 220 туристов
Коренной петербуржец, член Союза писателей, доцент, кандидат наук, автор более 20 выступлений по ТВ и десятка публикаций по темам своих экскурсий («АиФ», финская пресса и т. п.). И просто веселый человек, умеющий «зажигательно» и с юмором, живым языком рассказать о прошлом и настоящем Петербурга. Работаю гидом с лета 2011 года и создал больше 20 авторских экскурсий.