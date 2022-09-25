Я познакомлю вас со знаменитыми дуэлями Петербурга — поэтическими, политическими, любовными. Расскажу о роковых поединках Пушкина, Лермонтова, Юсупова, о строгих законах дворянской чести. О том, как появились дуэли, почему они превратились в гладиаторские бои и как исчезли. За этой экскурсией стоит большое исследование, а по ее материалам выпущены статьи и сняты телепередачи.

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Описание

Что вас ожидает

Знаменитые дуэли Города на Неве

Мы посетим места дуэлей Пушкина, Лермонтова, Гумилева с Волошиным, Николая Юсупова, скандально известного вожака Думы Гучкова, а также Новосильцева с Черновым («Дуэль декабристов»). Раскроем, отчего Черная Речка так часто притягивала к себе дуэлянтов. Вы узнаете интереснейшие подробности поединка Пушкина, в том числе, мистические. Услышите о романтических историях, завершившихся кровавой драмой. О проклятье рода Юсуповых и даже о забавных эпизодах некоторых дуэлей.

Желающие могут вместе со мной отыскать места поединков по описанным в воспоминаниях приметам. Могут встать на места дуэлянтов. И просто полюбоваться красотами Петербурга: парками, историческими дачами, храмами.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям, желающим глубже изучить жизнь Пушкина, Лермонтова, Гумилева, а также любителям истории, романтики и необычных поворотов сюжета.

Организационные детали