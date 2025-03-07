Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд в гостиницу.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд»;
- 10:30 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Табличка «Петербургская коллекция».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Крепость Корела. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски. Горный парк «Рускеала»
Завтрак заказать накануне и забрать ланч-бокс.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Встреча с гидом по Карелии (СМС с телефоном гида и номером автобуса будет отправлено вечером в четверг до 22:00).
07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» (Лиговский пр. 10 – напротив гостиницы «Октябрьская»).
10:00 Крепость Корела. Внешний осмотр.
Приозерск – город-форпост, находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой, поэтому это стратегическое место охранялось крепостью – сначала из дерева, затем из камня. Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.
10:30 Трассовая экскурсия о Карелии.
Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озерами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и поселки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии.
12:00 Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
13:00 Обед за доп. плату.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки.
14:30 Горный парк «Рускеала».
Экскурсия и свободное время.
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.
Центр – Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.
17:20 Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (билет приобретается самостоятельно).
По желанию вы можете завершить экскурсию по парку отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где вас заберет уже наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».
17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе.
18:30 Размещение в отеле.
Свободное время.
Экскурсии на выбор за доп. плату
Вариант 1. Экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр». Не включена в стоимость и оплачивается заранее при бронировании тура.
10:00 Сбор группы.
Посещение ГЭС в Ляскеля. Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Экскурсия к древним водопадам Карелии.
Посещение возможных объектов (по погодным условиям).
Посещение водопада Койриноя II (Верхний), Долина реки Янисйоки, Хямекоски ГЭС.
15:30 Обед за доп. плату.
16:30 Посещение Карельского зоопарка.
Карельский зоопарк – это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.
18:30 Возвращение в г. Сортавалу.
Вариант 2. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке. Не включена в стоимость и оплачивается заранее при бронировании тура.
11:30 Трансфер от отеля.
12:00 Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке.
На аэролодке вы покатаетесь вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги.
14:00 Возвращение с прогулки на аэролодки в Сортавалу.
Подъем на гору Паасо. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в автобусе.
09:30 Подъем на гору Паасо.
Гора Паасо или Паасонвуори – живописная возвышенность вблизи города Сортавалы. Отсюда открывается панорамный вид на природные красоты. Но помимо красоты это и памятник истории, хранящий воспоминания о древних карелах.
10:30 Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».
Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.
12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера».
«Северная Фиваида» – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.
14:00 Обед за доп. плату.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
16:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавале. Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт, памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, акционерный банк – дом Леандера, относящийся к финским постройкам и историческую часть – храм Николая Чудотворца.
17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.
Минеральный центр сочетает в себе качества действительно интересного музея, места для отдыха и даже для оздоровления.
18:30 Отправление в Санкт-Петербург.
20:30 Техническая остановка в Приозерске.
23:30 Прибытие на ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус»;
- 10:40 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Табличка «Петербургская коллекция».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская» (Пл. Восстания, Московский вокзал), «Россия».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Сортавале (фортуна).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-13.03.25
|29000
|38400
|20.03.25-27.03.25
|29250
|39450
|03.04.25-10.04.25
|29000
|39400
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-13.03.25
|29900
|40400
|20.03.25
|30400
|41400
|27.03.25
|30900
|42400
|03.04.25-10.04.25
|30600
|41900
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный + Стандартный
|27.02.25-06.03.25
|30000
|40300
|13.03.25
|30150
|40450
|20.03.25-03.04.25
|30300
|40600
|10.04.25
|31100
|41800
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 500 руб.
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница Россия, Санкт-Петербург
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы».
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница Октябрьская, Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность..
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель Москва, Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Отель Сеурахуоне
Гостиница "Сеурахуоне" находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Так же предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница Сортавала
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Гостиница Golden Rose
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра.
К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей. Среди удобств звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» - 1,4 км и «Церковь Николая Чудотворца» - 2,1 км. До железнодорожного вокзала 4 км, до автовокзала 2,5 км.
Отель Ладога Сортавала
Отель "Ладога" располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле в Санкт-Петербурге, 2 ночи в отеле в Сортавале
- 4 завтрака
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Обеды, ужины
- Доп. экскурсии в Санкт-Петербурге
- Доп. экскурсии в Карелии: оплачивается по желанию на месте в Карелии: Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка. Экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. оплачивается по желанию в момент бронирования тура: "Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр": 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно). Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Оплачивается по желанию на месте в Карелии: Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка. Экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура: «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно). Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 500 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.