Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре и подняться на заброшенную кирху
Начало: Санкт-Петербург, центр, 8:00
5 июн в 08:00
12 июн в 08:00
68 000 ₽ за человека
Ретрит для двоих с проживанием в панорамном коттедже, практиками и баней
Остаться наедине, поговорить об отношениях с психологом, проработать доверие и чувственность
Начало: Коттеджный посёлок «Русская красавица», 17:00
12 фев в 12:00
84 500 ₽ за человека
Для влюбленных - в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 23 610 ₽ за человека
