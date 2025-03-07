Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
Прибытие в Санкт-Петербург, самостоятельный заезд в гостиницу.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд»;
- 10:30 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Табличка «Петербургская коллекция».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (850 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла
Завтрак в гостинице.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 12:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус»;
- 12:40 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 13:15 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 19:00.
Рускеальские водопады Ахвенкоски. Горный парк «Рускеала»
Завтрак заказать накануне и забрать ланч-бокс.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Встреча с гидом по Карелии (СМС с телефоном гида и номером автобуса будет отправлено вечером в четверг до 22:00).
07:30 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
10:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерске.
11:00 Экопарк «Долина водопадов». Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где вы можете сделать красивые фото.
13:30 Обед в городе Сортавале за доп. плату.
Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный на берегу Ладожского озера. Мы остановимся подкрепиться в одном из кафе города, где можно заказать комплексный обед за дополнительную плату.
15:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки.
16:30 Горный парк «Рускеала».
Экскурсия и свободное время. Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Центр – Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.
19:00 Выезд из горного парка «Рускеала».
20:00–21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
08:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров.
09:00 Сбор группы в автобусе.
Вариант 1. Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр.
10:00 Сбор группы.
11:30 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 Экскурсия к лесным водопадам Карелии.
Вы отправитесь на прогулку по величественному карельскому лесу, где сможете насладиться запахами лета и шумом листвы. Во время прогулки вы посетите несколько водных объектов.
14:30 Обед за доп. плату.
16:30 Посещение Карельского зоопарка.
Карельский зоопарк – это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.
18:30 Возвращение в г. Сортавалу.
Вариант 2. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке.
11:30 Трансфер от отеля.
12:00 Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке.
На аэролодке вы покатаетесь вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги.
Далее в 16:00 вы присоединяетесь к основной группе.
18:30 Отправление в Санкт-Петербург.
20:30 Техническая остановка в Приозерске.
23:30 прибытие на ст. м. «Площадь Восстания».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом:
- 10:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус»;
- 10:40 встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»;
- 11:00 встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн Стремянная», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Сортавале (фортуна).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный + Двухместный + Двухместный
Одноместный + Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный + Стандартный
27.02.25-13.03.25
25750
32550
20.03.25
26000
33600
27.03.25
26250
35150
03.04.25-10.04.25
25750
34050
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный + Двухместный + Двухместный
Одноместный + Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный + Стандартный
27.02.25-13.03.25
27100
35550
20.03.25
28100
37550
27.03.25
28600
38550
03.04.25-10.04.25
28150
37800
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" Отель категории Оптима (Сортавала), Завтрак накрытие + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный + Двухместный + Двухместный
Одноместный + Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный + Стандартный
27.02.25-06.03.25
27250
35400
13.03.25
27550
35700
20.03.25-03.04.25
27700
35850
10.04.25
28900
37650
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 800 руб.
Цены уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница Россия, Санкт-Петербург
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы».
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница Октябрьская, Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность..
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель Москва, Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Отель Сеурахуоне
Гостиница "Сеурахуоне" находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Так же предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница Сортавала
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Гостиница Golden Rose
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра.
К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей. Среди удобств звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» - 1,4 км и «Церковь Николая Чудотворца» - 2,1 км. До железнодорожного вокзала 4 км, до автовокзала 2,5 км.
Отель Ладога Сортавала
Отель "Ладога" располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в выбранном отеле в Санкт-Петербурге, 1 ночь в отеле выбранной категории в Сортавале
- 4 завтрака
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Обеды, ужины
- Доп. экскурсии в Санкт-Петербурге
- Доп. экскурсии в Карелии: оплачивается по желанию на месте в Карелии: Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка. Экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. оплачивается по желанию в момент бронирования тура: "Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр": 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно). Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Оплачивается по желанию на месте в Карелии: Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка. Экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура: «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно). Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 800 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.