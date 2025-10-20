Мои заказы

Экскурсии в темноте

Посещение интерактивного пространства проводится в абсолютной темноте под руководством незрячего гида.
2 оценки
Экскурсии в темноте

Описание экскурсии

«Мир на ощупь» — это 90 минут в полной темноте, которые откроют вам глаза на мир. Вас ждёт интерактивное путешествие с незрячим гидом, где можно трогать экспонаты, смеяться и задавать любые, даже самые «глупые» вопросы. Здесь привычное исчезает, и вы начинаете воспринимать мир иначе — через звук, запах, прикосновения и эмоции. Это не просто экскурсия, а опыт, который меняет восприятие реальности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы побываете в 5 интерактивных зонах:
  • Комната
  • Жилая квартира
  • Оживлённая улица
  • Тактильный музей
  • Продуктовый рынок
  • Кафе
Что включено
  • Посещение интерактивного пространства
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 87, Санкт-Петербург
Завершение: Лиговский проспект, 87
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
20 окт 2025
А
Анастасия
31 июл 2025

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

