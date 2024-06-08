Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Прогулка по мягким волнам Невы под арками мостов, свет фонарей и нежные мелодии саксофона — вот слагаемые вашего волшебного вечера в Петербурге! Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города.
4.36
111 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 23:55
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в этот мини-круиз на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.
Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится Александра — профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.
Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Стрелка Васильевского острова — Медный всадник — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Решётка Летнего сада — Крейсер «Аврора» — Литейный мост — Смольный собор — Причал «Набережная Макарова».
Организационные детали
Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Макарова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4114 туристов
Приветствую всех гостей и жителей прекрасного Санкт-Петербурга! Меня зовут Софья, я представляю одну из крупнейших судоходных компаний нашего города. Приглашаем вас окунуться в романтику джаза ночного Петербурга — а что это, если не круиз по Неве под живую музыку с панорамой разводных мостов… это и есть душа Петербурга!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
17
3
8
2
2
1
8
Фотографии от путешественников
Maria
8 июня 2024
Добрый вечер! Огромное спасибо организаторам за такую шикарную экскурсию по ночному городу😘😘😘👍🏻👍🏻👍🏻 Как только прилетим к вам в гости еще раз, обязательно к вам 🫶🏻🫶🏻🫶🏻 Все чисто, играет приятная музыка, смотреть на разводные мосты одно удовольствие🥰
Александр
8 июня 2024
Увлекательное ночное путешествие. Интересное времяпровождение для тех кому не спится по ночам. А парад великого множества кораблей и корабликов от одного разводящегося моста к следующему, вверх по Неве само по себе прелюбопытное зрелище.
Elena
5 июня 2024
Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
Наталья
5 июня 2024
Просто прогулка на катере, без какого-то либо информационного материала. Народ не знал куда себя деть. С середины прогулки начали петь на нижней палубе- если это можно назвать пением, потому что техника неисправна, читать дальше
а на верхней палубе колонки выдавали ужасный звук- все трещало, шипело и прочее. Не понравилось!!! Ребята/ Вам надо добавить информационный материал, как-то украсить палубы- может фонариками, сделать посадочные места поудобнее, иначе Вы рискуете в скором времени пойти на дно👎
Ю
Юлия
4 июня 2024
Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
Е
Евгений
3 июня 2024
Могу сказать, что первое впечатление, до посадки на теплоход было несколько разочарованном. Оказывается посадка пассажиров осуществлялась сразу на 3 теплохода. Отправка была с задержкой на 30 минут, но это скорее читать дальше
всего большой плюс, так как удалось увидеть четыре моста и даже прохождение пассажирского 4 палубного теплохода. Капитан мастерски проходил участок за участком, маневрируя среди множества маленьких лодочек и карабликов. Выбирая лучшее места для наблюдения за раздвижением мостов. На нижней палубе играл саксафон, была программа. Все понравилось, сделали прекрасные снимки ночного Санкт-Петербурга и раздвижных мостов. Разочарование в пьяных компаниях, которые своим ором и поведением вносили свою лепту. На карабле было много детей и организаторам нужно учитывать это и придерживаться фейс контроля пассажиров на алкоголь, все таки теплоход это общественное место.
с
станислав
3 июня 2024
Отличная команда. Две Ирины, две весёлые, позитивные девушки. Одна ведущая, другая саксафонистка, отличный тендем и огромный плюс к потрясающим видам прекрасного Санкт Петербурга!
Н
Наталья
2 июня 2024
В целом прогулка была замечательная, приятная атмосфера, хорошая музыка и очаровательная и задорная Дарья))) Изначально сама посадка на теплоход как-то не очень понравилась, нужно было как-то организованней произвести посадку группы читать дальше
из 21 человека, а потом уже рассаживать остальных. Да и в начале прогулки какая-то группа молодёжи очень шумно вела себя, пока кто-то из людей не сделал замечание. А потом всё было просто супер! Спасибо команде за приятный вечер 💕
Ю
Юлия
2 июня 2024
Очень все понравилось, музыка отличная.
Алина
30 мая 2024
Чудесное времяпровождение! Можно сидеть как внутри, в тепле, так и снаружи. Музыкант и ведущая были хороши. Рекомендуем 🥰
А
Александра
29 мая 2024
Очень приятная прогулка по ночной Неве. Увидели город и разведение мостов. От дельное спасибо администратору Дарье за чудесный вечер и шикарную музыкальную программу.
Юрий
28 мая 2024
Не ожидал такого бардака и ужаса. Посадка в сам теплоход организована ужасно, очередь тупо стоит и люди не знают куда идти и как, никаких указателей нет. Дальше персонал который Вас читать дальше
встречает и берет оплату, доплату, тоже минус. Нужно учиться себя вести! Посадка людей тупо по общей очереди на 3-4 теплохода как забьётся селёдка. Теплоход Москва не рассчитан на просмотр развода мостов и обзорной экскурсии. Только пару мест вверху и в хвостовой части теплохода. Остальное тупо в окошко и что увидишь может быть. Музыкальное оформление очень громкое внутри салона на первом этаже. Народ со своим и водкой такого давно не видел. Отправление на полчаса позже! Развод мостов толком не видно, просто потому что люди все не могут поместиться на корме и свободном месте где-то чтобы увидеть. Отдельно, теплоход проходит под мостом до его развода, а потом Вы должны смотреть назад и ждать когда мост подымется. Буду требовать возврата денег с этой фирмы за невыполнение услуги, а если кто захочет - не стоит, ищите другой вариант, Не рекомендую, чтобы не испортить себе настроение
Софья
Ответ организатора:
Добрый день, Юрий! Благодарим за обратную связь. Очень жаль, что не смогли оправдать Ваши ожидания. Будем стараться сделать наш сервис лучше! Надеемся увидеть Вас вновь!
Дмитрий
26 мая 2024
Музыка, атмосфера, все на высоте
Е
Елена
25 мая 2024
Понравилось всё. И сама экскурсия и Мишенька саксофонист, просто великолепно играл. А администратор Дарья оставила неизгладимое впечатление своими талантами. Я бы сказала, что это было 3 в 1. И экскурсия и концерт и даже можно было на обратном пути потанцевать, что молодежь и делала.
В
Вероника
22 мая 2024
Это было прекрасно! Красивые разводные мосты, прекрасная девушка гид, которая спела песни на разных языках 💫 Потанцевала со всеми и сделала крутой вечер. Также очень круто играл на саксофоне музыкант 🤍
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга