1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
9 июня в 12:00
13 июня в 11:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650₽ за человека
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
1 час
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 59005 310₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
Завтра в 17:00
18 июня в 12:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Россия в миниатюре
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о петербургском метро
Начало: Музей Россия в Миниатюре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 970₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Интерактивное знакомство с самой знаменитой пешеходной улицей Санкт-Петербурга для детей 3-8 лет
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ЮЮлия5 июня 2024Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
- ССветлана5 июня 2024Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
- ИИрина5 июня 2024Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
- ЕЕлена4 июня 2024Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
- ККристина4 июня 2024Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Интерактивные»
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