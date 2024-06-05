Интерактивные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 97 экскурсий в категории «Интерактивные» в Санкт-Петербурге, цены от 650 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей (5+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Зоологический музей для детей и взрослых
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
9 июня в 12:00
13 июня в 11:00
5 200 за всё до 5 чел.
Тайны конфетного фантика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
36 отзывов
По следам Петра I: детский квест в Новой Голландии
Познакомить ребят с царем-непоседой и историей его грандиозного путешествия по Европе
Начало: В Новой Голландии
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 350 за всё до 5 чел.
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650 за человека
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Поиск клада в Царском Селе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский садик
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 950 за всё до 6 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
93 отзыва
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 12 чел.
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Мини-группа
1 час
17 отзывов
В гости к Павлину: детская экскурсия в Эрмитаже
Интерактивная прогулка для детей всех возрастов, посвященная птицам в искусстве разных эпох
Начало: Около Иорданской лестницы
Завтра в 18:00
15 июня в 18:00
2 300 за человека
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
22 отзыва
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Академия искусств для младших школьников (билеты включены)
Билеты
2 часа
22 отзыва
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
12 июня в 13:30
2 500 за билет
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
76 отзывов
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест
2.5 часа
15 отзывов
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800 за всё до 8 чел.
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы
Начало: У входа в Новую Голландию
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 59005 310 за всё до 10 чел.
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Индивидуальная
1 час
46 отзывов
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
Завтра в 17:00
18 июня в 12:00
5 400 за всё до 4 чел.
Нестандартный Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950 за всё до 3 чел.
Вся Россия в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Вся Россия в миниатюре
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о петербургском метро
Начало: Музей Россия в Миниатюре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500 за всё до 6 чел.
В гости к грифонам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Увлекательная экскурсия с загадками и заданиями для родителей с детьми
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
6 900 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Пешеходная экскурсия по Малой Садовой для малышей
Интерактивное знакомство с самой знаменитой пешеходной улицей Санкт-Петербурга для детей 3-8 лет
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    «Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
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    столько всего нового, а ещё посетили места, где не были раньше даже коренные жители! Соревновательный момент тоже вовлекал всё больше и больше, и мне кажется, если до данной экскурсии не являлся поклонником рока, то гарантированно им станешь! Виталий, спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, однозначно не пожалеете!

    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
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    привязан ко времени, не надо никуда спешить. Маршрут проходит по маленьким тихим улочкам и переулкам без толп народа. Все точки расположены недалеко друг от друга. Путем разгадывания несложных, но интересных задачек ты передвигаешься от локации к локации. Волшебная зеленая тетрадь, которую вам выдают на старте, и которая является ключом к квесту, содержит информацию о каждой локации, причем факты такие интересные, нетривиальные, жизненные, что о тех местах, где мы уже бывали раньше, мы узнавали что-то новое. И такого желания, что а, мы здесь были, не будем заходить, не возникло ни разу. Не буду спойлерить, но отмечу одну очень важную на мой взгляд деталь. Когда очередной ребус разгадан, и ты движешься дальше по этой наводке, то волей неволей ты ооочень внимательно всматриваешься во все вокруг, что находишь столько интересных деталей, которые раньше не видел, хотя 10 раз был в этом месте. В итоге короткий маршрут, рассчитанный на 4 часа, мы прошли за 6,5, при этом почти не устали, хотя стояла жара. Однозначно рекомендуем, и сами ещё пойдем по другим маршрутам. Ребятам-организаторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вы придумали обалденно крутую штуку! ♥️

    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам
  • К
    Кристина
    4 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Очень приятный, интеллигентный экскурсовод. Детям (8 лет) было интересно слушать, не перегружено фактической информацией и при этом очень познавательно как для детей, так и для взрослых. Жанна, спасибо большое за вашу доброжелательность и увлекательное знакомство с Эрмитажем! Рекомендую)
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Интерактивные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Побег из Петропавловской крепости
  2. Эрмитаж с нуля
  3. Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
  4. Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
  5. Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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