17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Васильевского острова

Вы узнаете, как застраивался Васильевский остров, поймете, почему он так и не стал «второй Венецией», и откроете секреты темных проходных дворов. Среди изящных, загадочных, а порой даже парадоксальных парадных и чёрных лестниц василеостровских домов вы разберетесь в особенностях дореволюционного быта и найдете артефакты 19 века.

Старинные фасады и парадные в деталях

Наш маршрут охватит несколько примечательных зданий рубежа 19 — 20 веков: вы осмотрите старейший жилой дом Петербурга, заглянете в мистический двор духов, прогуляетесь по самой узкой улице города и рассекретите парадную с совмещенными лестницами. И, конечно, мы обратим внимание на уникальную отделку парадных: ковка, витражи, метлахская плитка, камины, лепнина — все это не скроется от нашего внимательного взгляда.

Дополнительно: мистическая аптека Пеля

В конце экскурсии, если захотите, мы можем навестить одно из самых мистических мест Васильевского острова — доходный дом, в котором расположилась аптека доктора Пеля. Вы откроете удивительную историю дореволюционной аптеки и её основателя, загадаете заветное желание у таинственной башни Грифонов, а также сможете проникнуть в лабораторию в подвалах аптеки.