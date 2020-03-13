17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Секретные места Васильевского Острова

Прогуляться по самому таинственному району Петербурга, погружаясь в историю и быт ушедшей эпохи

Алексей
Задать вопрос
Алексей – экскурсионное агентство
Приготовьтесь открыть тайны одного из самых аутентичных районов Петербурга — Васильевского острова.

Мы пройдем по истинно петербургским улочкам, заглянем в парадоксальные дворы и старинные парадные, рассмотрим витражи и кованые лестницы, загадаем желание у башни Грифонов и посетим аптеку доктора Пеля.
585 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Спортивная 2
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.41
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Васильевского острова
Вы узнаете, как застраивался Васильевский остров, поймете, почему он так и не стал «второй Венецией», и откроете секреты темных проходных дворов. Среди изящных, загадочных, а порой даже парадоксальных парадных и чёрных лестниц василеостровских домов вы разберетесь в особенностях дореволюционного быта и найдете артефакты 19 века.

Старинные фасады и парадные в деталях
Наш маршрут охватит несколько примечательных зданий рубежа 19 — 20 веков: вы осмотрите старейший жилой дом Петербурга, заглянете в мистический двор духов, прогуляетесь по самой узкой улице города и рассекретите парадную с совмещенными лестницами. И, конечно, мы обратим внимание на уникальную отделку парадных: ковка, витражи, метлахская плитка, камины, лепнина — все это не скроется от нашего внимательного взгляда.

Дополнительно: мистическая аптека Пеля
В конце экскурсии, если захотите, мы можем навестить одно из самых мистических мест Васильевского острова — доходный дом, в котором расположилась аптека доктора Пеля. Вы откроете удивительную историю дореволюционной аптеки и её основателя, загадаете заветное желание у таинственной башни Грифонов, а также сможете проникнуть в лабораторию в подвалах аптеки.

Организационные детали

  • Посещение интерьеров аптеки Пеля по желанию и за дополнительную плату — 300 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова
Секретные места Васильевского Острова

Экскурсия проводится во вторник, среду и четверг в 11:00 и 14:30, в пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:30 и 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Спортивная 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового о любимом месте в Питере - Василеостровском. Спасибо большое гиду Сергею за интересный и содержательный рассказ и богатый личный опыт в области забываемой нами истории. Сразу видно, что человек не случайный и глубоко погруженный в тематику. Обязательно вернусь еще для новых впечатлений!
8 марта 2020
Соотношение цена - качество более чем соблюдено. Мне понравилось!
Было бы здорово включить наушники для участников, так как на улице шумно.
6 марта 2020
В целом хорошая экскурсия, погода только подводила!
12 февраля 2020
Интересная экскурсия, артистичная экскурсовод Мария, своими рассказами дополнила картину о старом Петербурге. Спасибо!
10 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Гид Мария хорошо разбирается в материале и умеет заинтересовать.
16 января 2020
Прекрасный гид, все понятно и подробно рассказывает. Только чуть чуть погромче можно было ему говорить, а так все замечательно!
14 января 2020
Добрый день!
Посетили экскурсию с большим удовольствием, Даниил рассказал много интересного и нового для нас, до сих пор делимся сведениями с родными и знакомыми, впечатления однозначно положительные. Жаль только, что в ходе экскурсии посетили лишь одну парадную (безусловно, замечательную), хотя в названии и фигурировало "парадные" во множественном числе. В этом отношении надежды не сбылись.
Ходить много не придется и устать не удастся, однако в холодное время года на Васильевском острове как-то особенно холодно, ветрено и промозгло! Одевайтесь теплее!!!
12 января 2020
Здравствуйте! Экскурсия мне очень понравилась. И очень здорово что гид коренной петербуржец. С такой любовью рассказывал не только по теме экскурсии, а и о Петербурге. Узнала много интересного. Большое спасибо. С уважением, О.Н. Анненко
12 января 2020
Рассказ гида интересный и увлекательный, но по факту посетили только ОДНУ парадную - этого слишком мало. В сообщении про экскурсию не было указано что необходимо иметь сумму без сдачи, в итоге наша экскурсия стоила нам дороже на 50 рублей, т.к. у гида не было сдачи, неприятно немного. Пишите заранее в сообщении об экскурсии чтобы готовить ровную сумму.
Еще надо в названии экскурсии написать, что парадная будет только ОДНА, остальное дворы, чтобы не вводить людей в заблуждение. Муж и дочь тоже были разочарованы столь скудным посещением, рассчитывали на три-четыре парадные.
Мария
10 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию!) Понравилось!!!!))))))
Ещё 7 отзывов

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
скидка15%
790 ₽
672 за человека
1.5 часа
414 отзывов
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Вы совершите путешествие по местам малодоступным и ещё хранящим обаяние атмосферы прошлого — заглянете за парадные фасады петербургских старинных жилых домов. Узнаете историю зданий, которых миновала участь советского «капремонта», и увидите город с совершенно другой стороны.
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (индивидуальная экскурсия)
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
32 отзыва
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Вы совершите путешествие по местам малодоступным и ещё хранящим обаяние атмосферы прошлого — заглянете за парадные фасады петербургских старинных жилых домов. Узнаете историю зданий, которых миновала участь советского «капремонта», и увидите город с совершенно другой стороны.
Дом Зингера — интерьеры и подъем на крышуДом Зингера — интерьеры и подъем на крышуДом Зингера — интерьеры и подъем на крышу
1600 за человека
2 часа
10 отзывов
В деталях изучить здание, сфотографироваться у башни и полюбоваться Петербургом
Вы много раз проходили мимо великолепного дома на Невском — на этой экскурсии вы взглянете на него по-новому. Узнаете о создании Дома Зингера и легендах строительства, об архитекторе и деталях стиля модерн. А окончательно уникальное здание покорит вас, когда мы поднимемся на крышу к знаменитому куполу!
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутриСекреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутриСекреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
1100 за человека
1.5 часа
3 отзыва
Погружение в быт, интерьеры и архитектуру дореволюционного города
Приготовьтесь увидеть город глазами его тогдашних жителей, от столичных купцов до советской интеллигенции. Мы прогуляемся по укромным дворам, пройдем по парадным лестницам, наведаемся в классические апартаменты старинного доходного дома. Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта.
Петроградка: сквозь призму старинных витражейПетроградка: сквозь призму старинных витражейПетроградка: сквозь призму старинных витражей
650 за человека
1.5 часа
19 отзывов
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
Вам предстоит проникнуть в необычные дворы-колодцы и за фасады доходных домов, куда не добираются обзорные экскурсии. Через узорные разноцветные окна вы взглянете на подлинную жизнь Петербурга столетней давности, услышите истории его жителей, сделаете отличные фотографии. И в итоге полюбите Петроградку!
Доходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартирыДоходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартирыДоходные дома Рождественской слободы с посещением барской квартиры
1200 за человека
1.5 часа
6 отзывов
Открыть тайны доходных домов эпохи модерна в окрестностях площади Восстания
Петербургские парадные — это машина времени, которая за минуту перенесет вас в начало прошлого столетия. Приготовьтесь снаружи и изнутри исследовать доходные дома в районе Рождественской слободы: пройти по местам съемок «Мастера и Маргариты», рассмотреть убранство парадных с витражами и изразцовыми печами и прокатиться на старинном советском лифте.

Экскурсии по дворам и парадным Петербурга

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Петроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутри
От 1200 за экскурсию
1.5 часа
78 отзывов
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга. Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий. А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Дворы и парадные — дух истинного ПетербургаДворы и парадные — дух истинного ПетербургаДворы и парадные — дух истинного Петербурга
700 за человека
1.5 часа
18 отзывов
Открыть новые двери в городе и прикоснуться к прошлому за фасадами
Дворы и парадные давно вошли в список достопримечательностей Петербурга, не утратив при этом своей самобытности. Вы проникнетесь их ускользающей красотой и историей: «заплутаете» в проходных дворах, прикоснетесь к широким подоконникам, полюбуетесь лепниной и витражами. Рассказы перенесут вас в Петербург 19 века, а маршрут позволит сделать атмосферные кадры.
Обратная сторона ПетербургаОбратная сторона ПетербургаОбратная сторона Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
262 отзыва
Всё самое интересное в непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Мы проедем по центральным районам, где вы познакомитесь с важными для понимания города знаменитыми дворами. Основная часть маршрута проходит по Петроградской стороне. Планировка дворов и их особая внутренняя жизнь покажут вам непарадный Петербург, и у вас сложится гораздо более объемное и реалистичное представление о Cеверной столице.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле