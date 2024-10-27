По каналам Северной столицы на теплоходе (с аудиогидом)

Прокатиться по водным артериям и страницам истории многогранного Петербурга
На борту теплохода вы погрузитесь в атмосферу разных эпох — от основания города Петром I до современных дней. Через исторические факты и легенды познакомитесь с таким разным Петербургом. Посмотрите на него глазами великих русских писателей и художников. Узнаете, какие тайны хранит город на Неве. И конечно, увидите его знаковые места с нового ракурса.
По каналам Северной столицы на теплоходе (с аудиогидом)
По каналам Северной столицы на теплоходе (с аудиогидом)
По каналам Северной столицы на теплоходе (с аудиогидом)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

  • Вы пройдёте по популярному маршруту: Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева.
  • Проплывёте мимо изящных дворцов, гранитных набережных и знаменитых памятников. Почувствуете дух блистательного Петербурга 19 столетия.
  • Узнаете о зарождении города, первых строениях и великих замыслах царя-реформатора.
  • Услышите о жизни и быте императорской семьи, грандиозных дворцовых праздниках, балах и интригах, о славных победах и тяжёлых испытаниях, которые перенёс город.
  • Выясните, какие легенды и мифы связаны с известными зданиями и местами.
  • А если город захочет порадовать дождём, продолжите любоваться его красотой с уютной закрытой палубы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и аудиогид.
  • На борту организована свободная рассадка.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий.
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 067 ₽
Дети до 11 лет667 ₽
Льготный800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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