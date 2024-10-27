На борту теплохода вы погрузитесь в атмосферу разных эпох — от основания города Петром I до современных дней. Через исторические факты и легенды познакомитесь с таким разным Петербургом. Посмотрите на него глазами великих русских писателей и художников. Узнаете, какие тайны хранит город на Неве. И конечно, увидите его знаковые места с нового ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
- Вы пройдёте по популярному маршруту: Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева.
- Проплывёте мимо изящных дворцов, гранитных набережных и знаменитых памятников. Почувствуете дух блистательного Петербурга 19 столетия.
- Узнаете о зарождении города, первых строениях и великих замыслах царя-реформатора.
- Услышите о жизни и быте императорской семьи, грандиозных дворцовых праздниках, балах и интригах, о славных победах и тяжёлых испытаниях, которые перенёс город.
- Выясните, какие легенды и мифы связаны с известными зданиями и местами.
- А если город захочет порадовать дождём, продолжите любоваться его красотой с уютной закрытой палубы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка и аудиогид.
- На борту организована свободная рассадка.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 067 ₽
|Дети до 11 лет
|667 ₽
|Льготный
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1182 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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