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На борту теплохода вы погрузитесь в атмосферу разных эпох — от основания города Петром I до современных дней. Через исторические факты и легенды познакомитесь с таким разным Петербургом. Посмотрите на него глазами великих русских писателей и художников. Узнаете, какие тайны хранит город на Неве. И конечно, увидите его знаковые места с нового ракурса.