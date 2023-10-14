Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»

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B 2006 году хлебозавод «Рижский хлеб» основан в России, чтобы в наших магазинах всегда продавался свежий вкусный хлеб. Производством руководит мастер-технолог европейского уровня, который владеет старинной рецептурой. Он и еще 7 человек, приехавшие по контракту из Латвии, передают свои знания российским мастерам.
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Экскурсия на хлебозавод «Рижский хлеб»
Ближайшие даты:
14
окт
18
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аналог балтийского хлебаB 2006 году хлебозавод «Рижский хлеб» основан в России, чтобы в наших магазинах всегда продавался свежий и вкусный хлеб.
Производством руководит мастер-технолог европейского уровня, который владеет старинной рецептурой. Он и еще 7 человек, приехавшие по контракту из Латвии, передают свои знания российским мастерам.
При производстве хлеба используется мука и основное сырье российского производства. А также различное дополнительное сырье — это фундук, курага, чернослив, мёд, семена подсолнечника.
На производстве нас ждёт:• Мастер-класс. Слепим свою булочку и заберём её домой.
  • Экскурсия по цехам. Увидим процессы производства, из какого сырья пекут хлеб, как происходит упаковка продукции.
  • Дегустация хлеба и кексов.
  • Интерактив. Участвуем в упаковке хлеба, клеим этикетки.
  • Подарок! Целый пакет продукции «Рижский хлеб» вам в подарок для домашней дегустации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Дегустация
Что не входит
  • Трансфер 700 руб/чел
Место начала и завершения?
метро Новочеркасская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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