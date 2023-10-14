B 2006 году хлебозавод «Рижский хлеб» основан в России, чтобы в наших магазинах всегда продавался свежий вкусный хлеб. Производством руководит мастер-технолог европейского уровня, который владеет старинной рецептурой. Он и еще 7 человек, приехавшие по контракту из Латвии, передают свои знания российским мастерам.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
18
ноя
ноя
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аналог балтийского хлебаB 2006 году хлебозавод «Рижский хлеб» основан в России, чтобы в наших магазинах всегда продавался свежий и вкусный хлеб.
Производством руководит мастер-технолог европейского уровня, который владеет старинной рецептурой. Он и еще 7 человек, приехавшие по контракту из Латвии, передают свои знания российским мастерам.
При производстве хлеба используется мука и основное сырье российского производства. А также различное дополнительное сырье — это фундук, курага, чернослив, мёд, семена подсолнечника.
На производстве нас ждёт:• Мастер-класс. Слепим свою булочку и заберём её домой.
- Экскурсия по цехам. Увидим процессы производства, из какого сырья пекут хлеб, как происходит упаковка продукции.
- Дегустация хлеба и кексов.
- Интерактив. Участвуем в упаковке хлеба, клеим этикетки.
- Подарок! Целый пакет продукции «Рижский хлеб» вам в подарок для домашней дегустации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Дегустация
- Что не входит
- Трансфер 700 руб/чел
- Место начала и завершения?
- метро Новочеркасская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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