Аналог балтийского хлебаB 2006 году хлебозавод «Рижский хлеб» основан в России, чтобы в наших магазинах всегда продавался свежий и вкусный хлеб.

Производством руководит мастер-технолог европейского уровня, который владеет старинной рецептурой. Он и еще 7 человек, приехавшие по контракту из Латвии, передают свои знания российским мастерам.

При производстве хлеба используется мука и основное сырье российского производства. А также различное дополнительное сырье — это фундук, курага, чернослив, мёд, семена подсолнечника.

На производстве нас ждёт:• Мастер-класс. Слепим свою булочку и заберём её домой.