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Приглашаю на экскурсию, посвящённую блокаде Ленинграда. Мы поговорим о буднях жителей в те страшные дни. Выясним, как ленинградцам удалось выстоять и победить. Обсудим, как эвакуировали музейные ценности и многое другое.



Чтобы погружение было полным, я надену костюм того времени и возьму старинный чемодан с реквизитом: книгами, карточками на хлеб, игрушками и газетами.