Вспоминая блокаду: экскурсия в Петербурге

Пройти по связанным с блокадой местам и погрузиться в героическое прошлое города
Приглашаю на экскурсию, посвящённую блокаде Ленинграда. Мы поговорим о буднях жителей в те страшные дни. Выясним, как ленинградцам удалось выстоять и победить. Обсудим, как эвакуировали музейные ценности и многое другое.

Чтобы погружение было полным, я надену костюм того времени и возьму старинный чемодан с реквизитом: книгами, карточками на хлеб, игрушками и газетами.
5
1 отзыв
Вспоминая блокаду: экскурсия в Петербурге
Вспоминая блокаду: экскурсия в Петербурге
Вспоминая блокаду: экскурсия в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Невский проспект. Главная улица города, которая даже в годы блокады была средоточием жизни.

Адмиралтейство. Я раскрою, как его укрыли альпинисты-любители, чтобы не дать ориентир немецкой авиации.

Казанский собор. Он напомнит вам, какое значение имела вера в страшное голодное время.

Большой зал Филармонии. Место, где 9 августа 1942 прозвучала легендарная симфония Шостаковича.

Дом радио. Здесь работала «блокадная муза» Ольга Берггольц.

Прорубь на Фонтанке. Источник воды для жителей окрестных домов.

Аничков мост. Я поделюсь историей спасения его скульптуры и расскажу о восстановлении города после освобождения.

Организационные детали

Экскурсия не подойдёт детям младше 9 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
В
11 окт 2024
Нам очень понравилось экскурсия.

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