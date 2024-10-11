Приглашаю на экскурсию, посвящённую блокаде Ленинграда. Мы поговорим о буднях жителей в те страшные дни. Выясним, как ленинградцам удалось выстоять и победить. Обсудим, как эвакуировали музейные ценности и многое другое.
Чтобы погружение было полным, я надену костюм того времени и возьму старинный чемодан с реквизитом: книгами, карточками на хлеб, игрушками и газетами.
Чтобы погружение было полным, я надену костюм того времени и возьму старинный чемодан с реквизитом: книгами, карточками на хлеб, игрушками и газетами.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Невский проспект. Главная улица города, которая даже в годы блокады была средоточием жизни.
Адмиралтейство. Я раскрою, как его укрыли альпинисты-любители, чтобы не дать ориентир немецкой авиации.
Казанский собор. Он напомнит вам, какое значение имела вера в страшное голодное время.
Большой зал Филармонии. Место, где 9 августа 1942 прозвучала легендарная симфония Шостаковича.
Дом радио. Здесь работала «блокадная муза» Ольга Берггольц.
Прорубь на Фонтанке. Источник воды для жителей окрестных домов.
Аничков мост. Я поделюсь историей спасения его скульптуры и расскажу о восстановлении города после освобождения.
Организационные детали
Экскурсия не подойдёт детям младше 9 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. В моём арсенале классические и военно-патриотические экскурсии. В 2024 году я написала книгу «Блокадная азбука». Считаю своей миссией сохранение памяти о героическом прошлом Петербурга.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
11 окт 2024
Нам очень понравилось экскурсия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
18 ноя в 19:30
20 ноя в 20:30
119999 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
18 ноя в 11:00
19 ноя в 11:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
от 5 600₽ за всё до 4 чел.