Вы проедете по легендарной Дороге жизни — единственному пути, связывавшему блокадный Ленинград с Большой землёй. Экскурсовод расскажет Вам о героизме и отваге тех людей, которыми должно гордиться наше поколение. О. Берггольц писала: «Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги».
Описание экскурсииДорога мужества, надежды и подвига Экскурсия проходит по легендарной Дороге жизни — магистрали, которая в годы блокады связала осаждённый Ленинград с Большой землёй. По этому пути в город поступали хлеб и продовольствие, а в обратном направлении вывозили жителей, спасая тысячи жизней. Это дорога мужества, надежды и человеческого подвига. Во время путешествия экскурсовод расскажет о героизме водителей, военных и мирных жителей, которые, рискуя собой, поддерживали жизнь в городе. Здесь особенно остро ощущаются строки Ольги Берггольц о самой страшной и самой радостной дороге войны — дороге, по которой шёл к городу хлеб. Вы увидите ключевые памятники этого маршрута: легендарный грузовик ГАЗ-АА на Румбловской горе, мемориал «Разорванное кольцо», станцию «Ладожское озеро» и памятник «Цветок жизни». Эти места хранят память о подвиге людей, благодаря которым Ленинград выстоял!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник автомобилю «ГАЗ-АА» на Румбловской горе
- Памятник «Разорванное кольцо»
- Станцию «Ладожское озеро»
- Памятник «Цветок Жизни»
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
