Описание Фото Ответы на вопросы Вы проедете по легендарной Дороге жизни — единственному пути, связывавшему блокадный Ленинград с Большой землёй. Экскурсовод расскажет Вам о героизме и отваге тех людей, которыми должно гордиться наше поколение. О. Берггольц писала: «Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги».

Описание экскурсии Дорога мужества, надежды и подвига Экскурсия проходит по легендарной Дороге жизни — магистрали, которая в годы блокады связала осаждённый Ленинград с Большой землёй. По этому пути в город поступали хлеб и продовольствие, а в обратном направлении вывозили жителей, спасая тысячи жизней. Это дорога мужества, надежды и человеческого подвига. Во время путешествия экскурсовод расскажет о героизме водителей, военных и мирных жителей, которые, рискуя собой, поддерживали жизнь в городе. Здесь особенно остро ощущаются строки Ольги Берггольц о самой страшной и самой радостной дороге войны — дороге, по которой шёл к городу хлеб. Вы увидите ключевые памятники этого маршрута: легендарный грузовик ГАЗ-АА на Румбловской горе, мемориал «Разорванное кольцо», станцию «Ладожское озеро» и памятник «Цветок жизни». Эти места хранят память о подвиге людей, благодаря которым Ленинград выстоял!

