Неспешные экскурсии Санкт-Петербурга для пенсионеров

Найдено 845 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1 час
44 отзыва
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1196 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
26 отзывов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Билеты
30 минут
2229 отзывов
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
9 июня в 13:30
500 за билет
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Билеты
3 часа
26 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100 за билет
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
🚗 На машине
Групповая
6 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
За угол от Невского проспекта: прогулка по проходным дворам
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
535 отзывов
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200 за человека
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
    читать дальше

    были на этой экскурсии, и решили повторить. Также путешествовали разным составом: семьями, парами и по одному. Гид компетентена, внимательна и всегда на связи. Это было весело, культурно, и интересно. Спасибо большое.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Гатчина: царский подарок
    Замечательный гид, экскурсия на отл чном авто, в хорошей компании! Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
    читать дальше

    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Древний Новгород, Великий Новгород
    Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    На каяках вокруг парковых островов Петербурга
    Это был первый сплав на байдарках в жизни. Получили невероятные впечатления, места безумной красоты, ощущения хождения по волнам сопоставимы с
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    турбулентностью (в хорошем смысле) 🙃 Инструктор Ася - потрясающий рассказчик. У Аси потрясающее чувство юмора, великолепные инструкторские навыки, терпение и заинтересованность в получении удачных кадров.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Все хорошо. Билеты прислали быстро. Экскурсией остались довольны. Спасибо
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    👍
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для пенсионеров»

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