Что вас ожидает:
- Дом Г. Эйлерса
- Витебский вокзал
- Смоленское кладбище
- Трамвай
- Музыкальный магазин
- Памятник Максиму Горькому на Васильевском
- Улица Академика Павлова
- Двор между Волховским и Туковым переулками
Описание
"В чём сила, брат?"
В советском Ленинграде и российском Петербурге снималось немало культовых фильмов. Герой Сергея Бодрова-младшего стал именно культовым персонажем тех 90-х годов. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам съёмок фильма Алексея Балабанова "Брат", который вышел на экраны в 1997 году. Вспомним те самые яркие ракурсы и сцены из фильма, отправимся в путешествие во времени, увидим что было в те времена и что стало сейчас.
Эта экскурсия даст вам в полной мере прочувствовать Питер девяностых годов прошлого столетия, ощутить атмосферу фильма "Брат" и города из прошлого.
Программа
Посещение достопримечательностей по программе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Трансфер Обед Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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