Экскурсия по местам фильма «Брат»

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Экскурсия по местам фильма «Брат»
Экскурсия по местам фильма «Брат»
Экскурсия по местам фильма «Брат»
Экскурсия по местам фильма «Брат»
Экскурсия по местам фильма «Брат»

Что вас ожидает:

  • Дом Г. Эйлерса
  • Витебский вокзал
  • Смоленское кладбище
  • Трамвай
  • Музыкальный магазин
  • Памятник Максиму Горькому на Васильевском
  • Улица Академика Павлова
  • Двор между Волховским и Туковым переулками

Описание

"В чём сила, брат?"

В советском Ленинграде и российском Петербурге снималось немало культовых фильмов. Герой Сергея Бодрова-младшего стал именно культовым персонажем тех 90-х годов. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам съёмок фильма Алексея Балабанова "Брат", который вышел на экраны в 1997 году. Вспомним те самые яркие ракурсы и сцены из фильма, отправимся в путешествие во времени, увидим что было в те времена и что стало сейчас.

Эта экскурсия даст вам в полной мере прочувствовать Питер девяностых годов прошлого столетия, ощутить атмосферу фильма "Брат" и города из прошлого.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер Обед Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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