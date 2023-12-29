"В чём сила, брат?"

В советском Ленинграде и российском Петербурге снималось немало культовых фильмов. Герой Сергея Бодрова-младшего стал именно культовым персонажем тех 90-х годов. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам съёмок фильма Алексея Балабанова "Брат", который вышел на экраны в 1997 году. Вспомним те самые яркие ракурсы и сцены из фильма, отправимся в путешествие во времени, увидим что было в те времена и что стало сейчас.

Эта экскурсия даст вам в полной мере прочувствовать Питер девяностых годов прошлого столетия, ощутить атмосферу фильма "Брат" и города из прошлого.