Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе

Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Витебский вокзал — идеальное место для фотосессии.

Ведь это самый красивый вокзал Северной столицы! Он фигурирует в знаменитых картинах «Приключения Шерлока Холмса», «Брат» и «Вокзал для двоих».

На профессиональной фотосъёмке вы сможете почувствовать себя главными героями фильма, прогуляться по историческим залам и заглянуть в скрытые от внимания пассажиров уголки.
5
1 отзыв
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне. Я предоставлю вам реквизит: чемодан в ретро-стиле, плёночный фотоаппарат и книгу. По желанию вы можете взять с собой дополнительные атрибуты для съёмки, создающие настроение. Например, букет цветов, газету или французский багет.

Организационные детали

  • Каждый участник получит 50+ фото в обработке
  • Все снимки будут на облачном диске, ссылку я отправлю в один из мессенджеров в течение 24 часов
  • Фотографии хранятся неделю. Если вы не успеваете их скачать — пожалуйста, предупредите заранее
  • По запросу я могу провести фотосессию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анатолий
27 мая 2024
Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории вокзала в целом, и также конкретнее о тех локациях вокзала, где были сделаны фотографии.
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Фотосессия прошла в очень приятной, расслабленной и комфортной обстановке - за это спасибо гиду) И получились очень атмосферные фото. Если хотите совместить приятно с полезным, как посещение чудесного Витебского вокзала и сделать классные фоточки - очень рекомендую Веронику и данную фотосессию.

Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об историиФотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории

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