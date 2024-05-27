Витебский вокзал — идеальное место для фотосессии.
Ведь это самый красивый вокзал Северной столицы! Он фигурирует в знаменитых картинах «Приключения Шерлока Холмса», «Брат» и «Вокзал для двоих».
На профессиональной фотосъёмке вы сможете почувствовать себя главными героями фильма, прогуляться по историческим залам и заглянуть в скрытые от внимания пассажиров уголки.
Ведь это самый красивый вокзал Северной столицы! Он фигурирует в знаменитых картинах «Приключения Шерлока Холмса», «Брат» и «Вокзал для двоих».
На профессиональной фотосъёмке вы сможете почувствовать себя главными героями фильма, прогуляться по историческим залам и заглянуть в скрытые от внимания пассажиров уголки.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне. Я предоставлю вам реквизит: чемодан в ретро-стиле, плёночный фотоаппарат и книгу. По желанию вы можете взять с собой дополнительные атрибуты для съёмки, создающие настроение. Например, букет цветов, газету или французский багет.
Организационные детали
- Каждый участник получит 50+ фото в обработке
- Все снимки будут на облачном диске, ссылку я отправлю в один из мессенджеров в течение 24 часов
- Фотографии хранятся неделю. Если вы не успеваете их скачать — пожалуйста, предупредите заранее
- По запросу я могу провести фотосессию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Вероника. Уже более 6 лет занимаюсь профессиональной съёмкой. По образованию я журналист, изучаю город и ловлю его многообразие в фотографиях. Мне интересно разгадывать человека и раскрывать разные стороны его красоты. А показывать эту красоту самому человеку безумно приятно. Это и является для меня главной задачей при съёмке и в совместной работе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анатолий
27 мая 2024
Фотосессия очень понравилась. Я был на Витебском вокзале первый раз, Вероника провела небольшой рассказ об истории вокзала в целом, и также конкретнее о тех локациях вокзала, где были сделаны фотографии.
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