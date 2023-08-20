Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»

Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Через культовое кино «Брат» я покажу вам город на границе двух эпох: советской и российской. Поделюсь «фишками» фильма, особенностями съёмочного процесса и характерами главных героев. Расскажу о режиссёрских хитростях и раскрою секрет успеха этого киношедевра.
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы побываете на вокзале, где начинаются приключения главного героя. Посетите знаковый музыкальный магазин и пройдёте по злачным рынкам. Заглянете в проходные дворы, где «писарь в штабе» скрывается от бандитов. И на кладбище, где Данила Багров знакомится с Гофманом. Увидите могилу Балабанова и узнаете, как он испортил отношения с покровителями. А также я расскажу:

  • Как в фильме раскрываются темы национализма и антисемитизма
  • Что вынудило Алексея Балабанова снять «Брата»
  • Через какие сцены режиссёр показывает свой характер
  • Почему на момент съёмок невозможно было купить альбом «Крылья»

И в конце экскурсии поймёте, почему вам никогда не надоест пересматривать эту картину.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Фольксваген Поло. Транспорт включён в стоимость.
  • В понедельник и воскресенье музыкальный магазин не работает

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Кирочная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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М
20 авг 2023
Великолепная экскурсия, очень интересно и атмосферно
И
14 авг 2023
Ездили на экскурсию всей семьёй, вчетвером. Экскурсия оказалась интересной. Данил здорово погрузил нас в атмосферу Санкт-Петербурга 90х годов и самого фильма. По ходу экскурсии стал более понятен замысел фильма, тк Динил рассказал много деталей о его создании. Посетили множество легендарных локаций - мест съёмок. В ходе экскурсии затрагивались многие исторические нюансы тех годов. Многое узнали о жизни и творчестве режиссера фильма. Данил рассказал о многих неизвестных нам ранее деталей съемок фильма. Экскурсия понравилась как старшему, так и молодому поколению нашей семьи. Два часа пролетели как один миг. Благодарим Данила за интереснейшую экскурсию! Всем советуем!
Ездили на экскурсию всей семьёй, вчетвером. Экскурсия оказалась интересной. Данил здорово погрузил нас в атмосферу Санкт-Петербурга
С
12 авг 2023
Отличная экскурсия по местам фильма! Прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов о самом фильме и о режиссере. Данила прекрасно рассказывает не только о фильме, но и о Санкт-Петербурге и его истории. Не заметили, как пролетели 2 часа. Еще очень удобно, что экскурсия проходит индивидуально и на личном автомобиле. Успели многое посмотреть. Спасибо большое! Рекомендую каждому любителю фильма «Брат»
Екатерина
31 июля 2023
Добрый вечер! Целый день был насыщенный, только добралась написать отзыв) итак, сегодня 31.07.2023,с утра у нас была авторская экскурсия по съёмкам фильма "Брат"! Сказать что мы получили истинное наслаждение - это ничего не сказать, это надо ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ОЩУЩАТЬ, до сих пор мурашки от того, что побывали в 90-х!!! НО… без экскурсовода, без фото и видео из фильма, без альбома "Крылья" не могло и быть такого ощущения и всё это делает один человек ДАНИЛ, долго я подбирала экскурсии для поездки в Питер, но сын(12 лет) заказал именно эту, попросил с ним посетить места по фильму Брат, скажу вам, что долго я искала что то подобное и вот что Интересно, только такая программа, экскурсия с использованием личного авто есть у Данилы, цена вопроса тоже порадовала!!! Очень грамотный молодой человек, коренной Ленинградец,где мы сегодня только не побывали, два часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось!!! Я человек очень мнительный,подбирающий очень тщательно экскурсовода, чтобы было комфортно сыну, здесь всё сложилось 🙏 я могу очень много писать, но я знаю одно, мы встретимся снова))) у Данилы есть ещё 13 авторских экскурсий!!! ДО ВСТРЕЧИ, С УВАЖЕНИЕМ СЕМЬЯ СМИРНОВЫХ! Г. МОСКВА.
Добрый вечер! Целый день был насыщенный, только добралась написать отзыв) итак, сегодня 31.07.2023,с утра у насДобрый вечер! Целый день был насыщенный, только добралась написать отзыв) итак, сегодня 31.07.2023,с утра у нас
Д
29 июля 2023
Фильм Брат по праву считается одним из феноменов российского кинематографа: снятый за 31 день с минимальным бюджетом и практически на голом энтузиазме, он не только не теряет популярности с годами, но и становится любимым у тех, кто родился после 2000 года. Я была на экскурсии с 15-летним сыном, большим поклонником творчества Балабанова, и мы остались в полном восторге. Данила проводит экскурсию очень динамично, за два часа мы успели посетить множество локаций из фильма и полностью погрузиться в атмосферу девяностых. Даже если вы хорошо знакомы с творчеством Балабанова и историей съемок Брата, что-то для вас все равно осталось «за кадром», и Данила непременно восполнит эти пробелы. Я уже не первый раз посещаю авторские экскурсии в Петербурге и каждый раз город открывается для меня с какой-то новой, неожиданной стороны. Рекомендую эту экскурсию, вы точно не заскучаете и не останетесь разочарованы!
Венера
15 июля 2023
На экскурсию примчались с вокзала, параллельно с данной экскурсией шло ознакомление с городом. Забегая вперёд скажу, что после экскурсии ещё раз пересмотрели фильм, уже глазами гида. Считаем, что авторская экскурсия удалась, нам понравились интересные локации, реквизиты, дозированная, современная и своевременная подача информации, грамотная речь, продуманный маршрут. Рекомендуем!

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