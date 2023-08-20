Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Через культовое кино «Брат» я покажу вам город на границе двух эпох: советской и российской. Поделюсь «фишками» фильма, особенностями съёмочного процесса и характерами главных героев. Расскажу о режиссёрских хитростях и раскрою секрет успеха этого киношедевра.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы побываете на вокзале, где начинаются приключения главного героя. Посетите знаковый музыкальный магазин и пройдёте по злачным рынкам. Заглянете в проходные дворы, где «писарь в штабе» скрывается от бандитов. И на кладбище, где Данила Багров знакомится с Гофманом. Увидите могилу Балабанова и узнаете, как он испортил отношения с покровителями. А также я расскажу:
- Как в фильме раскрываются темы национализма и антисемитизма
- Что вынудило Алексея Балабанова снять «Брата»
- Через какие сцены режиссёр показывает свой характер
- Почему на момент съёмок невозможно было купить альбом «Крылья»
И в конце экскурсии поймёте, почему вам никогда не надоест пересматривать эту картину.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Фольксваген Поло. Транспорт включён в стоимость.
- В понедельник и воскресенье музыкальный магазин не работает
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Кирочная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Данила, я профессиональный гид. Родился в Ленинграде, всю жизнь прожил в центре города. По образованию культуролог, закончил университет культуры и искусств. Жду вас на своих авторских экскурсиях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 авг 2023
Великолепная экскурсия, очень интересно и атмосферно
И
Игорь
14 авг 2023
Ездили на экскурсию всей семьёй, вчетвером. Экскурсия оказалась интересной. Данил здорово погрузил нас в атмосферу Санкт-Петербурга 90х годов и самого фильма. По ходу экскурсии стал более понятен замысел фильма, тк Динил рассказал много деталей о его создании. Посетили множество легендарных локаций - мест съёмок. В ходе экскурсии затрагивались многие исторические нюансы тех годов. Многое узнали о жизни и творчестве режиссера фильма. Данил рассказал о многих неизвестных нам ранее деталей съемок фильма. Экскурсия понравилась как старшему, так и молодому поколению нашей семьи. Два часа пролетели как один миг. Благодарим Данила за интереснейшую экскурсию! Всем советуем!
С
Светлана
12 авг 2023
Отличная экскурсия по местам фильма! Прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов о самом фильме и о режиссере. Данила прекрасно рассказывает не только о фильме, но и о Санкт-Петербурге и его истории. Не заметили, как пролетели 2 часа. Еще очень удобно, что экскурсия проходит индивидуально и на личном автомобиле. Успели многое посмотреть. Спасибо большое! Рекомендую каждому любителю фильма «Брат»
Екатерина
31 июля 2023
Добрый вечер! Целый день был насыщенный, только добралась написать отзыв) итак, сегодня 31.07.2023,с утра у нас была авторская экскурсия по съёмкам фильма "Брат"! Сказать что мы получили истинное наслаждение - это ничего не сказать, это надо ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ОЩУЩАТЬ, до сих пор мурашки от того, что побывали в 90-х!!! НО… без экскурсовода, без фото и видео из фильма, без альбома "Крылья" не могло и быть такого ощущения и всё это делает один человек ДАНИЛ, долго я подбирала экскурсии для поездки в Питер, но сын(12 лет) заказал именно эту, попросил с ним посетить места по фильму Брат, скажу вам, что долго я искала что то подобное и вот что Интересно, только такая программа, экскурсия с использованием личного авто есть у Данилы, цена вопроса тоже порадовала!!! Очень грамотный молодой человек, коренной Ленинградец,где мы сегодня только не побывали, два часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось!!! Я человек очень мнительный,подбирающий очень тщательно экскурсовода, чтобы было комфортно сыну, здесь всё сложилось 🙏 я могу очень много писать, но я знаю одно, мы встретимся снова))) у Данилы есть ещё 13 авторских экскурсий!!! ДО ВСТРЕЧИ, С УВАЖЕНИЕМ СЕМЬЯ СМИРНОВЫХ! Г. МОСКВА.
Д
Дарья
29 июля 2023
Фильм Брат по праву считается одним из феноменов российского кинематографа: снятый за 31 день с минимальным бюджетом и практически на голом энтузиазме, он не только не теряет популярности с годами, но и становится любимым у тех, кто родился после 2000 года. Я была на экскурсии с 15-летним сыном, большим поклонником творчества Балабанова, и мы остались в полном восторге. Данила проводит экскурсию очень динамично, за два часа мы успели посетить множество локаций из фильма и полностью погрузиться в атмосферу девяностых. Даже если вы хорошо знакомы с творчеством Балабанова и историей съемок Брата, что-то для вас все равно осталось «за кадром», и Данила непременно восполнит эти пробелы. Я уже не первый раз посещаю авторские экскурсии в Петербурге и каждый раз город открывается для меня с какой-то новой, неожиданной стороны. Рекомендую эту экскурсию, вы точно не заскучаете и не останетесь разочарованы!
Венера
15 июля 2023
На экскурсию примчались с вокзала, параллельно с данной экскурсией шло ознакомление с городом. Забегая вперёд скажу, что после экскурсии ещё раз пересмотрели фильм, уже глазами гида. Считаем, что авторская экскурсия удалась, нам понравились интересные локации, реквизиты, дозированная, современная и своевременная подача информации, грамотная речь, продуманный маршрут. Рекомендуем!
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