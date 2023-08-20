Добрый вечер! Целый день был насыщенный, только добралась написать отзыв) итак, сегодня 31.07.2023,с утра у нас была авторская экскурсия по съёмкам фильма "Брат"! Сказать что мы получили истинное наслаждение - это ничего не сказать, это надо ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ОЩУЩАТЬ, до сих пор мурашки от того, что побывали в 90-х!!! НО… без экскурсовода, без фото и видео из фильма, без альбома "Крылья" не могло и быть такого ощущения и всё это делает один человек ДАНИЛ, долго я подбирала экскурсии для поездки в Питер, но сын(12 лет) заказал именно эту, попросил с ним посетить места по фильму Брат, скажу вам, что долго я искала что то подобное и вот что Интересно, только такая программа, экскурсия с использованием личного авто есть у Данилы, цена вопроса тоже порадовала!!! Очень грамотный молодой человек, коренной Ленинградец,где мы сегодня только не побывали, два часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось!!! Я человек очень мнительный,подбирающий очень тщательно экскурсовода, чтобы было комфортно сыну, здесь всё сложилось 🙏 я могу очень много писать, но я знаю одно, мы встретимся снова))) у Данилы есть ещё 13 авторских экскурсий!!! ДО ВСТРЕЧИ, С УВАЖЕНИЕМ СЕМЬЯ СМИРНОВЫХ! Г. МОСКВА.