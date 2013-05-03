Вы посетите знаменитый Мраморный каньон Рускеала, что в Карелии. Именно это место признано одним из самых красивых 🤩 в России. За время экскурсии 🧭 Вас ждут и другие достопримечательности 🏛️ - древняя крепость Корела, что в Приозерске, ставшая местом съемок к фильму Брат. Старейший город 🏙️ Карелии Сортавала, расположенный на берегу Ладожского озера. Водопады Ахинкоски (Ахвенкоски), где проходили съемки фильма "А зори здесь тихие". И, конечно, сама Карелия, по которой пройдет большая часть пути.
6. 45 – Отправление от ст. м. Невский проспект (точный адрес и время придет накануне до 19. 00 в смс, если смс нет, необходимо связаться с нами!).
7. 15 – Отправление от ст. м. Проспект просвещения (пр. Энгельса, д. 141, остановка откуда уходят маршрутки в Мегу Парнас).
В поездке Вас ожидает:
- крепость Корела (1310 г. ). Средневековая крепость на Замковом острове 🏝️. Здесь можно почувствовать дыхание средневековья и былых битв! Отличная утренняя фотосессия 📷 гарантирована! (остановка от 20 до 40 минут)
- Самый старый город Карелии - Сортавала. Обед в городе, бывшем под властью трех империй и сохранившем дух гостеприимства. Здесь в уютном кафе вы сможете отведать традиционные карельские блюда (остановка от 30 до 45 минут)
- Знаменитый рускеальский водопад Ахвенкоски. Волшебный водопад, чье имя в переводе с финского значит «окуневый порог». Это не один, а сразу четыре водопада в разливе реки Тохмайоки высотой в среднем по 3-4 метра. Место съемок «А зори здесь тихие» и первого российского 3D фильма «Темный мир» (остановка от 30 до 60 минут)
- Горный парк 🌳 Рускеала. Вдохновляющая экскурсия ⛳ по парку (или свободное время), где вас ждут не только заполненный водой мраморный каньон (видимость под водой до 15 метров!), но и природные и рукотворные чудеса. Свободное время в парке вы посвящаете самому интересному для вас – хаски, сбитень в типи шамана, спуск на самом длинном троллее Северо-запада, рукодельный мастер-класс ил наслаждение природными красотами. (остановка от 2, 5 до 3, 5 часов)
- Заброшенная лютеранская кирха. Это место написания великих рун Калевалы. Финно-карельский эпос словно растворен в здешнем воздухе. (По пути).
- Рыбный магазин при форелевом хозяйстве (остановка до 30 минут)
- 23. 00 – Прибытие к ст. м. Проспект просвещения (у ТРК “НОРД”).
- 23. 30 – Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
- В поездку обязательно захватите документы, дающие право льготного посещения музейных объектов. По форме одежды - как можно более удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик.
- До снятия ограничеий необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим.