Вы посетите знаменитый Мраморный каньон Рускеала, что в Карелии. Именно это место признано одним из самых красивых 🤩 в России. За время экскурсии 🧭 Вас ждут и другие достопримечательности 🏛️ - древняя крепость Корела, что в Приозерске, ставшая местом съемок к фильму Брат. Старейший город 🏙️ Карелии Сортавала, расположенный на берегу Ладожского озера. Водопады Ахинкоски (Ахвенкоски), где проходили съемки фильма "А зори здесь тихие". И, конечно, сама Карелия, по которой пройдет большая часть пути.

6. 45 – Отправление от ст. м. Невский проспект (точный адрес и время придет накануне до 19. 00 в смс, если смс нет, необходимо связаться с нами!).

7. 15 – Отправление от ст. м. Проспект просвещения (пр. Энгельса, д. 141, остановка откуда уходят маршрутки в Мегу Парнас).

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