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Рускеала — мраморное сердце Карелии

4.2
49 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Вы посетите знаменитый мраморный каньон Рускеала — невероятно красивый и современный горный парк 🌳 в Карелии.

Это место считается одним из самых живописных в России.

На экскурсии 🧭 вас ждут и другие достопримечательности: средневековая музей-крепость Корела в Приозёрске, ставшая местом съёмок к фильму «Брат»; старейший город 🏙️ Карелии Сортавала, расположенный на берегу Ладожского озера; водопады Ахинкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие»; и, конечно, сама Карелия, по которой пройдёт большая часть пути.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 750 ₽ за человека

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Рускеала — мраморное сердце Карелии
Рускеала — мраморное сердце Карелии

Что вы увидите

  • Мраморный каньон Рускеала
  • Итальянский карьер
  • Светлое и Монфераново озера
  • Ладожское озеро
  • Тропа сказок
  • Река Тохмайоки
  • Река Вуокса
  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Город Сортавала
  • Город Лахденпохья
Вы посетите знаменитый Мраморный каньон Рускеала, что в Карелии. Именно это место признано одним из самых красивых 🤩 в России. За время экскурсии 🧭 Вас ждут и другие достопримечательности 🏛️ - древняя крепость Корела, что в Приозерске, ставшая местом съемок к фильму Брат. Старейший город 🏙️ Карелии Сортавала, расположенный на берегу Ладожского озера. Водопады Ахинкоски (Ахвенкоски), где проходили съемки фильма "А зори здесь тихие". И, конечно, сама Карелия, по которой пройдет большая часть пути.
6. 45 – Отправление от ст. м. Невский проспект (точный адрес и время придет накануне до 19. 00 в смс, если смс нет, необходимо связаться с нами!).
7. 15 – Отправление от ст. м. Проспект просвещения (пр. Энгельса, д. 141, остановка откуда уходят маршрутки в Мегу Парнас).

В поездке Вас ожидает:

  • крепость Корела (1310 г. ). Средневековая крепость на Замковом острове 🏝️. Здесь можно почувствовать дыхание средневековья и былых битв! Отличная утренняя фотосессия 📷 гарантирована! (остановка от 20 до 40 минут)
  • Самый старый город Карелии - Сортавала. Обед в городе, бывшем под властью трех империй и сохранившем дух гостеприимства. Здесь в уютном кафе вы сможете отведать традиционные карельские блюда (остановка от 30 до 45 минут)
  • Знаменитый рускеальский водопад Ахвенкоски. Волшебный водопад, чье имя в переводе с финского значит «окуневый порог». Это не один, а сразу четыре водопада в разливе реки Тохмайоки высотой в среднем по 3-4 метра. Место съемок «А зори здесь тихие» и первого российского 3D фильма «Темный мир» (остановка от 30 до 60 минут)
  • Горный парк 🌳 Рускеала. Вдохновляющая экскурсия ⛳ по парку (или свободное время), где вас ждут не только заполненный водой мраморный каньон (видимость под водой до 15 метров!), но и природные и рукотворные чудеса. Свободное время в парке вы посвящаете самому интересному для вас – хаски, сбитень в типи шамана, спуск на самом длинном троллее Северо-запада, рукодельный мастер-класс ил наслаждение природными красотами. (остановка от 2, 5 до 3, 5 часов)
  • Заброшенная лютеранская кирха. Это место написания великих рун Калевалы. Финно-карельский эпос словно растворен в здешнем воздухе. (По пути).
  • Рыбный магазин при форелевом хозяйстве (остановка до 30 минут)
  • 23. 00 – Прибытие к ст. м. Проспект просвещения (у ТРК “НОРД”).
  • 23. 30 – Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
  • В поездку обязательно захватите документы, дающие право льготного посещения музейных объектов. По форме одежды - как можно более удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик.
  • До снятия ограничеий необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • путевая экскурсия
  • экскурсия у водопада Ахинкоски (вход в Аллею сказок и подвесные мосты оплачиваются дополнительно по желанию)
  • экскурсия у крепости Корела
  • посещение Лютеранской Кирхи (по возможности).
Что не входит
  • Входные билеты в парк Рускеала – 350 р (взрослый), 150 р (студенческий), 100 р (школьный)
  • Входные билеты с экскурсией по парку от местного гида – 550 р (взрослый), 300 р (студенческий), 200 р (школьный)
  • Проход в Аллею сказок по навесным мостикам — 250 руб/взр, 150 руб/школьный
  • Обед в кафе г. Сортавала – от 400 руб
  • Спуск на зип-лайне каньона (около 500 м) – 1500 руб
  • Музей ангелов - 250 руб
Начало и место завершения
🚩 пл. Искусств, 4
Рускеала — мраморное сердце Карелии
Рускеала — мраморное сердце Карелии
Рускеала — мраморное сердце Карелии
Рускеала — мраморное сердце Карелии

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СПб-Карелия
СПб-Карелия
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49 отзывов оставили туристы

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