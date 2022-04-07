Экскурсия с добавленной реальностью (VR-очки)

Экскурсия с добавленной реальностью

Групповая
Экскурсия с добавленной реальностью (VR-очки)
Экскурсия с добавленной реальностью (VR-очки)
Экскурсия с добавленной реальностью (VR-очки)
Экскурсия с добавленной реальностью (VR-очки)

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Летний сад
  • Русский музей
  • Инженерный замок
  • Дворцовый и Троицкий мосты
  • Университетская и Петровская набережные
  • Кикины палаты
  • Ши-цза
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • «Медный всадник»
  • Исаакиевская площадь.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотя бы раз в жизни наверняка вы представляли, как было бы здорово перенестись в прошлое и увидеть, какой была жизнь несколько веков назад. С нашей уникальной экскурсией, программа которой предусматривает использование VR-очков для создания эффекта дополненной реальностью, вы сможете реализовать эту мечту!

Через специальные очки вы сможете увидеть Санкт-Петербург таким, как он был в разные вехи своего развития: от создания и до наших дней.

Вы узнаете, чей дворец располагался на месте привычного всем Михайловского замка и узнаете, как жители Петербурга вынуждены были перебираться с одного берега на другой, когда еще не было знаменитых мостов. Перед вами воочию предстанет стройка Иссакиевского и Смольного собора, как выглядели известные всем здания и сможете узнать, что из себя представлял Гостиный двор, расположенный у Домика Петра Первого.

Позвольте себе перенестись в прошлое и узнать, как все было на самом деле!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
  • Очки виртуальной реальности
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 18:00

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