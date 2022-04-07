Хотя бы раз в жизни наверняка вы представляли, как было бы здорово перенестись в прошлое и увидеть, какой была жизнь несколько веков назад. С нашей уникальной экскурсией, программа которой предусматривает использование VR-очков для создания эффекта дополненной реальностью, вы сможете реализовать эту мечту!

Через специальные очки вы сможете увидеть Санкт-Петербург таким, как он был в разные вехи своего развития: от создания и до наших дней.

Вы узнаете, чей дворец располагался на месте привычного всем Михайловского замка и узнаете, как жители Петербурга вынуждены были перебираться с одного берега на другой, когда еще не было знаменитых мостов. Перед вами воочию предстанет стройка Иссакиевского и Смольного собора, как выглядели известные всем здания и сможете узнать, что из себя представлял Гостиный двор, расположенный у Домика Петра Первого.

Позвольте себе перенестись в прошлое и узнать, как все было на самом деле!