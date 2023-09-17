Знакомство с ПетербургомЭкскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет вас в Санкт-Петербурге!

Вам предстоит встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле и Петропавловскую крепость.

Во время экскурсии предусмотрены остановки для фотосессии: