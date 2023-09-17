Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.
Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Вас ждут Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Медный всадник и другие знаменитые достопримечательности.
Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Вас ждут Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Медный всадник и другие знаменитые достопримечательности.
Ближайшие даты:
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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Что вас ожидает:
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец (Эрмитаж)
- Дворцовая площадь
- Марсово поле
- Спас на Крови
- Крейсер I-го ранга «Аврора»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с ПетербургомЭкскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города — главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет вас в Санкт-Петербурге!
Вам предстоит встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом на Дворцовой площади. Также вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле и Петропавловскую крепость.
Во время экскурсии предусмотрены остановки для фотосессии:
- Стрелка Васильевского острова.
- Исаакиевская или Сенатская площади.
- Конюшенная или Дворцовая площади.
- (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Лиговский проспект, д. 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
17 сен 2023
экскурсия должна была начаться в 14:45, в итоге мы отъехали от остановки только в 15:10, минут 20 всем впаривали сувениры, гид рассказывает историю города неплохо, когда казалось бы, осталось всего немного до точки прибытия, гид объявил о том, что сейчас будет остановка на 15-20 минут в сувенирном магазине)))
очень много рекламы, в заявленные 1,5ч не уложились даже близко
очень много рекламы, в заявленные 1,5ч не уложились даже близко
П
Полина
6 сен 2023
Ездили с мужем нам все понравилось, рассказывают все доступно и понятно. Поездили по главным местам узнали много исторических моментов. По достопримечательным местам останавливались давали время сделать фото. Экскурсоводу Николаевой Марине Юрьевне отдельное спасибо позитивно все рассказывала)))
А
Александра
26 авг 2023
Всё прошло прекрасно. Много увидели. Экскурсовод замечательный
Г
Григорий
17 авг 2023
И
Ирина
16 авг 2023
О
Ольга
13 авг 2023
Не понравилось, специально брали обзорную экскурсию + Петропавловская крепость, в итоге ничего не увидели, экскурсовод показал в сторону шпиля с ангелом и сказал что крепость там….
Рассказ был тоже не очень интересный, потому что рассказ постоянно прерывался….
Не советую…
Рассказ был тоже не очень интересный, потому что рассказ постоянно прерывался….
Не советую…
М
Майя
5 авг 2023
Н
Наталья
23 июля 2023
Все отлично организовано, экскурсия интересная, спасибо
Н
Наталья
5 июля 2023
Большое спасибо Юлии Викторовне Анисимовой. Очень интересно и взрослым и детям.
Отдельное спасибо водителю Вадиму за ювелирное мастерство в пробках.
Спасибо!
Отдельное спасибо водителю Вадиму за ювелирное мастерство в пробках.
Спасибо!
А
Анастасия
7 июня 2023
Ездили на Обзорную экскурсию. Гид Изольда. Сама экскурсия понравилась. В конце гид не предупредила, что нужно забрать вещи из автобуса. И пол автобуса оставили свои вещи и пошли смотреть Петропавловскую крепость. А автобус уехал назад на Невский 35 с вещами туристов. И пришлось потом туда возвращаться самостоятельно. Гид очень спешила на следующую экскурсию. Прошу обратить внимание на организацию.
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