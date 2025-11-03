читать дальше

харизму)

Не буду снимать звезду, но. Ребята, чуть больше внимания к организационным мелочам. Экскурсия была явно на большее количество человек, чем было заявлено, и, как бы ладно, но из-за количества людей мы подзависли на доплате, а еще из-за разных сумм этой доплаты (Экскурсию продлили на время задержки в начале, тут вопросов нет). Из-за того, что бронировали с разных ресурсов пару бронировавших чуть не потеряли. Это те шероховатости, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.

В остальном мне очень понравилась экскурсия, ее подача, ее содержание. Спасибо!