Петербург: грань между вымыслом и реальностью

Пройти по кварталу «призраков-двойников», отыскать двор-граффити и узнать, что скрывает ротонда
В Петербурге всё не то, чем кажется. Трамваи летают, дома разговаривают, а люди исчезают в никуда. Не верьте своим глазам, ибо здесь реальность — лишь иллюзия. Так сказали бы великие о Северной столице и были бы правы.

Хотите увидеть это своими глазами и разгадать тайны города на Неве? Присоединяйтесь к нам, и реальность перестанет быть такой, какой вы её знаете!
Время начала: 15:00, 17:00, 19:30

Описание экскурсии

  • Экспедиция к мистической ротонде — свидетельнице тайных обрядов
  • Испытание удачи во дворе-колодце, исполняющем самые сокровенные желания
  • Погружение в эпоху Распутина — человека-загадки, чья жизнь стала легендой
  • Прогулка по кварталу «призраков-двойников»
  • Открытие секретного двора-граффити, где кипят страсти и совершаются таинственные ритуалы
  • Разгадка масонских тайн старинного дома с «нехорошей квартирой»

Вы узнаете:

  • Где в Петербурге расположены аномальные геопатогенные зоны
  • Что скрывает ротонда и почему она притягивает мистиков со всего мира
  • Как привлечь удачу в финансовых делах с помощью петербургских ритуалов
  • Какими тайнами овеяна жизнь Распутина и как он повлиял на судьбу России

А также о леденящих душу историях и легендах, о сбывшихся пророчествах и предсказаниях, которым ещё предстоит воплотиться.

Организационные детали

  • Просим вас прибыть на место встречи заранее, за 5 минут до начала. К сожалению, мы не сможем долго ждать опаздывающих
  • Если в группе будет более пяти человек, мы выдадим радиогиды
  • К прогулке не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию индивидуально: если вас 1-2 чел. — 2500 ₽/чел., если вас 3 и более чел. — 2000 ₽/чел.

ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1125 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1151 туриста
Приветствую! С 2021 года я посвящаю себя проведению экскурсий по Петербургу. Работаю с талантливыми гидами, с которыми мы дарим путешественникам уникальные впечатления. Наша миссия — раскрыть все тайны и очарование города, чтобы каждая поездка оставила след в вашей памяти.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

А
Анна
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, хорошо рассчитаны маршрут и время. Много локаций, куда без гида попасть не получится. Спасибо экскурсоводу Денису! Взглянула на Петербург с другой стороны 👍🏻
А
Алёна
24 окт 2025
Гид Настя - потрясающе интересный рассказчик, профессионал! Спасибо за то, что создали такую прекрасную атмосферу!) Живу в Петербурге, но все равно узнала очень много нового)
Рекомендую:)
Марина
Марина
30 сен 2025
Отличная экскурсия! Особенно с таким гидом, как Денис.
Н
Наталья
21 сен 2025
Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Большое спасибо!
М
Марина
31 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Очень атмосферно и увлекательно. Экскурсовод замечательный.
В
Владислав
29 авг 2025
Огонь, очень интересно!
Лариса
Лариса
23 авг 2025
Экскурсия весьма динамичная, группа была не маленькая, человек 10-12, нам сразу раздали аппаратуру чтобы слышать всё, что говорит экскурсовод. Хочется отметить, доброжелательность и внимательность экскурсовода, а так же профессиональный подход.
Управлять группой, концентрировать внимание, что бы не только слушали но и видели- огромный труд. Учитывая то, что экскурсия проходила в оживлённой части города, а не в закрытом музее, и я даже не потерялась, то 5 из 5 за ответственный подход к безопасности.

Н
Наталья
21 авг 2025
Денис супер рассказчик! Очееь увлекательно рассказывает, молодец, парень
И
Ирина
17 авг 2025
Была на экскурсии. Маршрут и программа очень понравились. Было интересно слушать загадочные и интересные истории. Посетили места, куда сам бы не попал, загадали желание. Узнала интересную историю про двойников, Аничков мост, Елисеевых и ротонду на Гороховой. Очень понравилось, маршрут необычный.
Д
Дарья
16 авг 2025
Была на экскурсии 16 августа. Гид погрузил в атмосферу таинственного и мистического города, аж мурашки по коже пробежали! Маршрут продуман до мелочей! весь рассказ было прекрасно слышно за счёт специального оборудования! К посещению однозначно рекомендую!
Мария
Мария
15 авг 2025
Экскурсия ни о чем. Очень слабая, информация притянута за уши, где-то рассказ на уровне десткого сада. Мистики в экскурсии как таковой нет. Разочарованнае за в общем-то немаленькие деньги.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария! Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания. Мы понимаем, что тема мистики предполагает интерпретацию и восприятие,
которое может значительно различаться у разных людей.

Данная экскурсии рассчитана на широкую аудиторию и призвана познакомить с городскими легендами и преданиями. Мы стараемся привнести в повествование атмосферу таинственности и мистики, однако, безусловно, сложно угодить всем и каждому. Обычно эта экскурсия была одной из самых популярных, и мы получали множество положительных отзывов о содержании и работе наших экскурсоводов. Мы учтем ваш отзыв в дальнейшей работе над программой. Спасибо за вашу обратную связь! Она помогает нам становиться лучше.

О
Ольга
14 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, нам всё очень понравилось, остались под большим впечатлением и нисколько не жалеем, что сходили 😄 Спасибо вам! Очень рекомендуем!
А
Александра
26 июл 2025
Экскурсия понравилась, однако целостной мистической истории не было, много разных фактов. Интересно, в целом не устали, локации понравились
Ольга
Ольга
24 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Это было больше похоже на прогулку друзей, именно по настроению.
Несмотря на тематику, настроение у всех было прекрасное, мы обсуждали, улыбались, искали, наслаждались.
Отдельный плюсик экскурсоводу Никите за неповторимую
харизму)
Не буду снимать звезду, но. Ребята, чуть больше внимания к организационным мелочам. Экскурсия была явно на большее количество человек, чем было заявлено, и, как бы ладно, но из-за количества людей мы подзависли на доплате, а еще из-за разных сумм этой доплаты (Экскурсию продлили на время задержки в начале, тут вопросов нет). Из-за того, что бронировали с разных ресурсов пару бронировавших чуть не потеряли. Это те шероховатости, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.
В остальном мне очень понравилась экскурсия, ее подача, ее содержание. Спасибо!

С
Саша
22 июл 2025
Круто
