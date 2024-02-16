Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую исторический центр и знаковые современные объекты. Вы увидите все визитные карточки города: от Петропавловской крепости, откуда началась его история, до небоскрёба Лахта Центр. Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в прошлое и настоящее Северной столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Классический Петербург

Вы проедете по историческому центру и остановитесь в самых важных местах: на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского собора и храма Спас на Крови. Полюбуетесь прекрасными дворцами и набережными, увидите все четыре здания Эрмитажа, знаменитых сфинксов, Кунсткамеру и многое другое. По желанию погуляете по Петропавловской крепости и прикоснётесь к её истории.

Петербург на рубеже 19-20 веков

Вы познакомитесь с Каменным островом — «дореволюционной Рублёвкой». Рассмотрите дачи знаменитых людей, услышите истории владельцев особняков в стиле модерн и погуляете по чудесным паркам. А также остановитесь у старинной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где бывали мальтийские рыцари, молился Суворов и крестил детей Пушкин.

Современный Петербург

Мы подъедем к подножью башни Лахта Центра высотой 462 метра. Выйдем на прекрасно обустроенную набережную и увидим издалека стадион Газпром Арена, напоминающий космический корабль. Прогуляемся по променаду с видом на Финский залив, присядем на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сфотографируемся на фоне зеркального арт-объекта «Перо».

Организационные детали