Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом
Вы увидите все визитные карточки города: от Петропавловской крепости, откуда началась его история, до небоскрёба Лахта Центр. Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в прошлое и настоящее Северной столицы.
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Описание
Что вас ожидает
Классический Петербург
Вы проедете по историческому центру и остановитесь в самых важных местах: на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского собора и храма Спас на Крови. Полюбуетесь прекрасными дворцами и набережными, увидите все четыре здания Эрмитажа, знаменитых сфинксов, Кунсткамеру и многое другое. По желанию погуляете по Петропавловской крепости и прикоснётесь к её истории.
Петербург на рубеже 19-20 веков
Вы познакомитесь с Каменным островом — «дореволюционной Рублёвкой». Рассмотрите дачи знаменитых людей, услышите истории владельцев особняков в стиле модерн и погуляете по чудесным паркам. А также остановитесь у старинной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где бывали мальтийские рыцари, молился Суворов и крестил детей Пушкин.
Современный Петербург
Мы подъедем к подножью башни Лахта Центра высотой 462 метра. Выйдем на прекрасно обустроенную набережную и увидим издалека стадион Газпром Арена, напоминающий космический корабль. Прогуляемся по променаду с видом на Финский залив, присядем на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сфотографируемся на фоне зеркального арт-объекта «Перо».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу мы готовы скорректировать маршрут
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.