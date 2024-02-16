Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом

Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую исторический центр и знаковые современные объекты.

Вы увидите все визитные карточки города: от Петропавловской крепости, откуда началась его история, до небоскрёба Лахта Центр. Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в прошлое и настоящее Северной столицы.
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Ближайшие даты:
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Классический Петербург

Вы проедете по историческому центру и остановитесь в самых важных местах: на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского собора и храма Спас на Крови. Полюбуетесь прекрасными дворцами и набережными, увидите все четыре здания Эрмитажа, знаменитых сфинксов, Кунсткамеру и многое другое. По желанию погуляете по Петропавловской крепости и прикоснётесь к её истории.

Петербург на рубеже 19-20 веков

Вы познакомитесь с Каменным островом — «дореволюционной Рублёвкой». Рассмотрите дачи знаменитых людей, услышите истории владельцев особняков в стиле модерн и погуляете по чудесным паркам. А также остановитесь у старинной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где бывали мальтийские рыцари, молился Суворов и крестил детей Пушкин.

Современный Петербург

Мы подъедем к подножью башни Лахта Центра высотой 462 метра. Выйдем на прекрасно обустроенную набережную и увидим издалека стадион Газпром Арена, напоминающий космический корабль. Прогуляемся по променаду с видом на Финский залив, присядем на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сфотографируемся на фоне зеркального арт-объекта «Перо».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу мы готовы скорректировать маршрут
  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНочныеЗимниеЛетниеСвятые местаОбзорныеПетропавловская крепостьПопулярные местаВасильевский островПрирода и пейзажиИсаакиевский соборМузеиМонастыри, церкви, храмыСпас на КровиЛахта ЦентрМедный всадникДворцовая площадьКаменный островСамое главноеСтрелка Васильевского острова

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
292 отзыва
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: культурное погружение
Знакомство с Петербургом: комфортный тур на минивэне с личным гидом по великолепным достопримечательностям
Заберем от дома, отеля, вокзала
Сегодня
Завтра
18 фев
19 фев
от 7 200 за всё до 6 чел.
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3223 отзыва
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Сегодня
Завтра
18 фев
19 фев
от 990 за человека
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Познакомиться с главными достопримечательностями и отыскать детали ушедших эпох
в районе метро Площадь Восстание
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM