Фотопрогулка вокруг Исаакиевской площади включает главные достопримечательности: Исаакиевский собор, Синий мост, дом Есенина и здание Законодательного собрания.
Вы сделаете красивые фотографии на фоне памятника Николаю I, Манежа и исторических гостиниц, а также узнаете их историю. Это идеальный маршрут для сочетания фотосессии и знакомства с имперским наследием Петербурга.
Описание фото-прогулкиПриглашаем на фотопрогулку по знаковым местам Исаакиевской площади. За час вы увидите величественный Исаакиевский собор, самый широкий мост города — Синий мостик, и исторические здания, где жил Есенин и заседают депутаты. Мы сделаем стильные фотографии на фоне памятника Николаю I, царского Манежа и гламурных гостиниц, а также узнаем интересные истории этих мест. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить красивые кадры с погружением в атмосферу имперского Петербурга.
Время проведения прогулки предварительно обсуждается
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, фотографа
Что не входит в цену
- Входные билеты в Собор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевская Площадь 1
Завершение: Исаакиевский Собор
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения прогулки предварительно обсуждается
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
