Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Фотопрогулка вокруг Исаакиевской площади включает главные достопримечательности: Исаакиевский собор, Синий мост, дом Есенина и здание Законодательного собрания.



Вы сделаете красивые фотографии на фоне памятника Николаю I, Манежа и исторических гостиниц, а также узнаете их историю. Это идеальный маршрут для сочетания фотосессии и знакомства с имперским наследием Петербурга.

Описание фото-прогулки Приглашаем на фотопрогулку по знаковым местам Исаакиевской площади. За час вы увидите величественный Исаакиевский собор, самый широкий мост города — Синий мостик, и исторические здания, где жил Есенин и заседают депутаты. Мы сделаем стильные фотографии на фоне памятника Николаю I, царского Манежа и гламурных гостиниц, а также узнаем интересные истории этих мест. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить красивые кадры с погружением в атмосферу имперского Петербурга.

