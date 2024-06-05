По популярности

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 1428 отзывов В тренде Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская «Рядом с Исаакиевской площадью, Новой Голландией и рекой Мойкой вас ждет час фотосессии» 4700 3 760 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 282 отзыва Популярное предложение Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях Начало: В районе метро Владимирская «Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города» 6400 5 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 221 отзыв Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией Начало: У метро Адмиралтейская «Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу» 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского «В ходе поездки мы проведём небольшую фотосессию» 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская «Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды» 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности «Вы получите 40 обработанных в свето- и цвето-коррекции репортажных фотографий (ретушь и пластика за доплату) и все исходники (100-150)» 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 18 отзывов Петербург в объективе: курс молодого фотографа Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке Начало: Центральный район «Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 22 отзыва Фотопрогулка по любимому Петербургу Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности «Какое бы место для фотопрогулки вы ни выбрали, со мной вам будет легко и весело» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 74 отзыва Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа Начало: У метро Горьковская 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 76 отзывов Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве «Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста» 8500 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 65 отзывов Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов» Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ... «Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии» от 14 200 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 49 отзывов Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях Начало: Около дома Зингера «Петербург — идеальный город для прогулки и фотосессии» 6700 5 695 ₽ за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 226 отзывов Популярное предложение Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград» Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии «На память об этой прогулке у вас останутся красочные снимки, выполненные фотографом» Расписание: любой день, любое время 3 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 30 отзывов Сердце Петербурга: мототур по центру города Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии Начало: В районе метро Адмиралтейская «Она охватит все те же точки, но пройдет более стремительно и не будет включать в себя фотосессию» 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади «Где мы будем гулять и фотографироваться:» от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 24 отзыва В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки Начало: Выход из метро Чернышевская «Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду» 9 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 72 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий Начало: Станция метро Адмиралтейская «Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве» 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 2 часа 43 отзыва На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки Начало: У станции метро пл. Ленина «Если вас интересует пешеходная фото-прогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики» 5 899 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Фотопрогулка 3 часа 38 отзывов Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур Начало: У вашего отеля «Вы можете также заказать к экскурсии фотографа по лучшей цене в городе — 1000 рублей за 30 фотографий в цветокоррекции» 17 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 2 часа 30 отзывов Петербург для влюблённых Легкая и романтичная экскурсия по городу на новом Мерседесе Е-класса с фото на память «Транспортные расходы и фотосъемка включены в стоимость» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 170 отзывов Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления Начало: В Центральном районе Петербурга «Обратите внимание: это не историческая экскурсия, а фотопрогулка с необычной беседой обо всем на свете и, конечно, о любимом Питере» 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 14 отзывов Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам Начало: В зависимости от выбранного маршрута «Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию» от 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🏄 SUP-прогулки 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 16 отзывов По каналам и Большой Неве на сапборде Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями Начало: Около марсово поля «По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью» Расписание: ежедневно в 05:45 3500 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 105 отзывов Популярное предложение Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов Расписание: По расписанию в календаре от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 30 минут 3 отзыва Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки Начало: У Исаакиевского собора «Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды» 4590 3 902 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Популярное предложение Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа Начало: У Исаакиевской площади «Я могу немного рассказать вам про город, но основной формат нашей встречи — фотосессия» 3 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотопрогулка по Васильевскому острову Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память Начало: Около метро Василеостровская «Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф» 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля) Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии «8-10 обработанных фотографий гарантированно» Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00 от 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга Начало: У Витебского вокзала «Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне» 2700 2 430 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 400 отзывов Фотопрогулка «Неизведанный Петербург» Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки Начало: Недалеко от Эрмитажа «Петербург — идеальный город для фотопрогулки» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Знакомство с Петербургом через фотографию Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы Начало: возле метро «Адмиралтейская» «Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час» 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 26 отзывов Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга» Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии Начало: Ст. м Гостинный двор «), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас» Расписание: Любой день в удобное для Вас время 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 3 часа 8 отзывов Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал) 6 900 ₽ за всё до 2 чел.

Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал) 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопогружение в атмосферу Петербурга Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше «Образ и атрибуты для фотосессии, обсуждаются заранее» 4 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 30 минут 13 отзывов Фотопрогулка в центре Питера Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов... «Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка» 9000 6 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 8 отзывов Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская «После экскурсии я пришлю вам фотографии в моей авторской обработке» 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Фокус на Питер Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом Начало: На Малой Морской «Вы узнаете секреты его постройки и сделаете атмосферные фотографии на его фоне» 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания «Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала» 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки Начало: По договорённости «Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города Пройти по открыточным местам, услышать факты из прошлого и получить профессиональные снимки Начало: У Исаакиевского собора «Каждая фотопрогулка планируется индивидуально с учётом ваших пожеланий» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Популярное предложение Фотопрогулка «По берегам трёх рек» Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты Начало: В районе Соляного переулка «Фотопрогулка подойдёт людям любого возраста» 8500 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка по историческому центру Петербурга Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города Начало: У Исаакиевского собора «Мы начнём фотопрогулку возле Исаакиевского собора» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Семейная фотопрогулка по Петербургу Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки Начало: Около Казанского собора «Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение» 5 200 ₽ за всё до 5 чел.