1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Рядом с Исаакиевской площадью, Новой Голландией и рекой Мойкой вас ждет час фотосессии»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
«Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города»
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
«В ходе поездки мы проведём небольшую фотосессию»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Вы получите 40 обработанных в свето- и цвето-коррекции репортажных фотографий (ретушь и пластика за доплату) и все исходники (100-150)»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
«Какое бы место для фотопрогулки вы ни выбрали, со мной вам будет легко и весело»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
«Петербург — идеальный город для прогулки и фотосессии»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
«На память об этой прогулке у вас останутся красочные снимки, выполненные фотографом»
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Она охватит все те же точки, но пройдет более стремительно и не будет включать в себя фотосессию»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Где мы будем гулять и фотографироваться:»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
«Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
«Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве»
Завтра в 16:30
9 июня в 12:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
«Если вас интересует пешеходная фото-прогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики»
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы можете также заказать к экскурсии фотографа по лучшей цене в городе — 1000 рублей за 30 фотографий в цветокоррекции»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Петербург для влюблённых
Легкая и романтичная экскурсия по городу на новом Мерседесе Е-класса с фото на память
«Транспортные расходы и фотосъемка включены в стоимость»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
«Обратите внимание: это не историческая экскурсия, а фотопрогулка с необычной беседой обо всем на свете и, конечно, о любимом Питере»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам
Начало: В зависимости от выбранного маршрута
«Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
«Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
45903 902₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа
Начало: У Исаакиевской площади
«Я могу немного рассказать вам про город, но основной формат нашей встречи — фотосессия»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
3 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
«Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
«8-10 обработанных фотографий гарантированно»
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
27002 430₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
«Петербург — идеальный город для фотопрогулки»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
«Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
«), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас»
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 июня в 15:00
1 июля в 11:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
«Образ и атрибуты для фотосессии, обсуждаются заранее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
30 минут
Фотопрогулка в центре Питера
Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках
Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов...
«Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
90006 300₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
«После экскурсии я пришлю вам фотографии в моей авторской обработке»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
«Вы узнаете секреты его постройки и сделаете атмосферные фотографии на его фоне»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
«Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
«Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
Пройти по открыточным местам, услышать факты из прошлого и получить профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
«Каждая фотопрогулка планируется индивидуально с учётом ваших пожеланий»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Начало: В районе Соляного переулка
«Фотопрогулка подойдёт людям любого возраста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
«Мы начнём фотопрогулку возле Исаакиевского собора»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
«Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение»
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
История нерушимой крепости и яркие памятные снимки в ее стенах от профессионального фотографа
Начало: Возле станции метро Горьковская
«Фотопрогулки со мной — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ААня5 июня 2024Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
- ТТатьяна5 июня 2024Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
- ЕЕкатерина5 июня 2024Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
- ИИгорь5 июня 2024Вероника отличный профессионал! Фото получились великолепные!! Рекомендую!!!!
- ИИрина4 июня 2024Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
- ЮЮлия4 июня 2024Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
- ООксана4 июня 2024Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰
- ЕЕлена4 июня 2024Мне понравилось все,гид интересно все расказывает,внимательный
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотопрогулки»
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