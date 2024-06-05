Фотосессии в Санкт-Петербурге с личным фотографом

Найдено 60 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
«Рядом с Исаакиевской площадью, Новой Голландией и рекой Мойкой вас ждет час фотосессии»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
«Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города»
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Фотопрогулка по нарядному Санкт-Петербургу»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
«В ходе поездки мы проведём небольшую фотосессию»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Вы получите 40 обработанных в свето- и цвето-коррекции репортажных фотографий (ретушь и пластика за доплату) и все исходники (100-150)»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Петербурга»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
«Какое бы место для фотопрогулки вы ни выбрали, со мной вам будет легко и весело»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
«Петербург — идеальный город для прогулки и фотосессии»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
«На память об этой прогулке у вас останутся красочные снимки, выполненные фотографом»
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
30 отзывов
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Она охватит все те же точки, но пройдет более стремительно и не будет включать в себя фотосессию»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000 за человека
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Где мы будем гулять и фотографироваться
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
«Советуем выбирать удобную, подходящую для фотосессии одежду»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
72 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
«Мы предлагаем вам попробовать уникальный формат: экскурсию-фотосессию, в которой будет рассказана история про вас и город на Неве»
Завтра в 16:30
9 июня в 12:30
3 900 за всё до 4 чел.
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
«Если вас интересует пешеходная фото-прогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики»
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы можете также заказать к экскурсии фотографа по лучшей цене в городе — 1000 рублей за 30 фотографий в цветокоррекции»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Петербург для влюблённых
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
30 отзывов
Петербург для влюблённых
Легкая и романтичная экскурсия по городу на новом Мерседесе Е-класса с фото на память
«Транспортные расходы и фотосъемка включены в стоимость»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
170 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
«Обратите внимание: это не историческая экскурсия, а фотопрогулка с необычной беседой обо всем на свете и, конечно, о любимом Питере»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000 за человека
Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
14 отзывов
Фото-Питер: прогулка с фотографом по самым живописным местам
Начало: В зависимости от выбранного маршрута
«Когда хочется совместить приятное с приятным, обязательно надо отправиться на фотоэкскурсию»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Уютная обзорная прогулка с бесплатной фотосессией и личным гидом
Начало: Вознесенский пр-т, 1, отель Four Seasons у львов
Расписание: По расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
«Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
45903 902 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа
Начало: У Исаакиевской площади
«Я могу немного рассказать вам про город, но основной формат нашей встречи — фотосессия»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
3 200 за человека
Фотопрогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
«Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600 за всё до 2 чел.
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
«8-10 обработанных фотографий гарантированно»
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотосессия на Витебском вокзале в мини-группе
Профессиональная фотосессия в самом кинематографичном месте Петербурга
Начало: У Витебского вокзала
«Фотосессия будет проходить в разных залах вокзала и на перроне»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
27002 430 за человека
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
400 отзывов
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
«Петербург — идеальный город для фотопрогулки»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
6 500 за всё до 2 чел.
Знакомство с Петербургом через фотографию
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
«Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
«), можно добавить к экскурсии: запуск фейерверков, шампанское, и даже провести ее в компании самого настоящего Дедушки Мороза, в красивом костюме для Ваших фотосессий, который и расскажет эту экскурсию для Вас»
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 июня в 15:00
1 июля в 11:00
4 300 за всё до 4 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 2 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
«Образ и атрибуты для фотосессии, обсуждаются заранее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка в центре Питера
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
30 минут
13 отзывов
Фотопрогулка в центре Питера
Запечатлеть вашу любовь к этому городу и его атмосферу на профессиональных снимках
Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов...
«Это будет лёгкая дружеская фотопрогулка»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
90006 300 за всё до 3 чел.
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
«После экскурсии я пришлю вам фотографии в моей авторской обработке»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Фокус на Питер
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
«Вы узнаете секреты его постройки и сделаете атмосферные фотографии на его фоне»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500 за всё до 7 чел.
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
«Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 2 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
«Съёмка в течение 1-1,5 часов (я не ограничиваю фотопрогулку ровно 1 часом: мне важно, чтобы вам было комфортно и понравился результат)»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Ваш Петербург: фотопрогулка по сердцу города
Пройти по открыточным местам, услышать факты из прошлого и получить профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
«Каждая фотопрогулка планируется индивидуально с учётом ваших пожеланий»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Начало: В районе Соляного переулка
«Фотопрогулка подойдёт людям любого возраста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
«Мы начнём фотопрогулку возле Исаакиевского собора»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Семейная фотопрогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
«Каждая фотопрогулка — это своя отдельная история, погода, освещение и настроение»
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200 за всё до 5 чел.
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
История нерушимой крепости и яркие памятные снимки в ее стенах от профессионального фотографа
Начало: Возле станции метро Горьковская
«Фотопрогулки со мной — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • А
    Аня
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Были на экскурсии с подругами 24 мая 2024, экскурсовод Евгения-милая, очаровательная девушка, интересный рассказчик и прекрасный фотограф. Час экскурсии провели
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    легко и с удовольствием! В заявленные сроки получили ссылку на фото, которые снова окунули в неповторимую атмосферу Петербурга! Благодарю и рекомендую тем туристам, кто хочет получить красивые фотокарточки на память о своём путешествии.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Секретный Петербург: прогулка с фотографом
    Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
    Вероника отличный профессионал! Фото получились великолепные!! Рекомендую!!!!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
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    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
    Фотограф Алексей
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Очень понравилась прогулка с фотосессией, интересный формат, узнали много нового Евгения подсказала как позировать, в общем все супер🥰
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
    Мне понравилось все,гид интересно все расказывает,внимательный

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  3. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  4. Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
  5. Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 60 экскурсий и билетов от 2 300 до 17 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Санкт-Петербурга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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